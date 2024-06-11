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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
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مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
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مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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مرايا العلوم
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خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
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خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
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https://sarabic.ae/20240611/قيادي-في-حماس-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-مقترح-مجلس-الأمن-1089741230.html
قيادي في "حماس" يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل مقترح مجلس الأمن
قيادي في "حماس" يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل مقترح مجلس الأمن
سبوتنيك عربي
أكد عضو القيادة السياسية لحركة حماس، بسّام خلف، أنّ "الحركة وافقت مبدئيا على قرار مجلس الأمن بتبنّي الاقتراح الأمريكي حول غزة". 11.06.2024, سبوتنيك عربي
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وشددّ في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنّه "من الصعب رفض أيّ قرار أممي، ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل وتبقى العبرة في تنفيذ مندرجات هذا القرار وتفاصيل الصفقة الموجودة بين الوسطاء في المفاوضات القائمة".وعلّق خلف على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة، وقال:وفي ختام مداخلته، أعلن خلف أنّ "لدى "الحركة" قناعة بأنّ نتنياهو لا يريد وقف الحرب ولذلك "حماس" تتعامل بإيجابية لكي لا تعطي فرصة لأحد لاتهامها بالعرقلة".وقال مراسل "سبوتنيك": "صوّت لصالح القرار 14 عضوا في المجلس، مع امتناع روسيا عن التصويت".وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240610/مجلس-الأمن-الدولي-يصوت-على-مشروع-قرار-أمريكي-يدعم-مقترح-بايدن-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1089726592.html
https://sarabic.ae/20240610/مصر-ترحب-بقرار-مجلس-الأمن-بشان-غزة-وتطالب-إسرائيل-بالامتثال-لالتزامتها-الدولية-1089728139.html
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حصري, تقارير سبوتنيك
حصري, تقارير سبوتنيك

قيادي في "حماس" يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل مقترح مجلس الأمن

11:30 GMT 11.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة
عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
أكد عضو القيادة السياسية لحركة حماس، بسّام خلف، أنّ "الحركة وافقت مبدئيا على قرار مجلس الأمن بتبنّي الاقتراح الأمريكي حول غزة".
وشددّ في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنّه "من الصعب رفض أيّ قرار أممي، ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل وتبقى العبرة في تنفيذ مندرجات هذا القرار وتفاصيل الصفقة الموجودة بين الوسطاء في المفاوضات القائمة".

وفيما اعتبرت "الحركة أن المقترح المقدّم إيجابي"، أوضح خلف أنّه "تناول 3 نقاط أساسية، الأولى، وقف إطلاق نار دائم وإن كان على مرحلتين، والثانية، المحافظة على الحدود الحالية لقطاع غزّة، إذ أنّ القرار يمنع بقاء القوات الإسرائيلية في القطاع، وفي النقطة الثالثة، ينصّ القرار على رفض التغيير الديموغرافي في قطاع غزة والتهجير".

القصف الإسرائيلي في رفح بقطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار أمريكي يدعم مقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة
أمس, 19:47 GMT
وعلّق خلف على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة، وقال:

حركة حماس باتت لديها خبرة كبيرة في اللعبة السياسية، لذلك وافقت موافقة مبدئيّة على المقترح الأمريكي لدحض كل الروايات والاتهامات التي تروّجها الإدارة الأمريكية حول مسؤولية "حماس" عن الحرب الدائرة في قطاع غزة، وبالتالي فإن الموقف الأمريكي منحاز ولا يمكن أخذ كلام بلينكن بجديّة لا سيّما وأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من رفض مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميًا وعلنيًّا و بالتالي الأسلوب الأمريكي في هذا الملف بات رخيصًا.

وفي ختام مداخلته، أعلن خلف أنّ "لدى "الحركة" قناعة بأنّ نتنياهو لا يريد وقف الحرب ولذلك "حماس" تتعامل بإيجابية لكي لا تعطي فرصة لأحد لاتهامها بالعرقلة".

وتبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي، يرحب بمقترح رئيس الولايات المتحدة جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويدعو حماس إلى قبوله.

وزير الخارجية المصري سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن غزة وتطالب إسرائيل بالامتثال لالتزامتها الدولية
أمس, 23:25 GMT
وقال مراسل "سبوتنيك": "صوّت لصالح القرار 14 عضوا في المجلس، مع امتناع روسيا عن التصويت".

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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