https://sarabic.ae/20240611/قيادي-في-حماس-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-مقترح-مجلس-الأمن-1089741230.html

قيادي في "حماس" يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل مقترح مجلس الأمن

قيادي في "حماس" يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل مقترح مجلس الأمن

سبوتنيك عربي

أكد عضو القيادة السياسية لحركة حماس، بسّام خلف، أنّ "الحركة وافقت مبدئيا على قرار مجلس الأمن بتبنّي الاقتراح الأمريكي حول غزة". 11.06.2024, سبوتنيك عربي

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وشددّ في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنّه "من الصعب رفض أيّ قرار أممي، ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل وتبقى العبرة في تنفيذ مندرجات هذا القرار وتفاصيل الصفقة الموجودة بين الوسطاء في المفاوضات القائمة".وعلّق خلف على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة، وقال:وفي ختام مداخلته، أعلن خلف أنّ "لدى "الحركة" قناعة بأنّ نتنياهو لا يريد وقف الحرب ولذلك "حماس" تتعامل بإيجابية لكي لا تعطي فرصة لأحد لاتهامها بالعرقلة".وقال مراسل "سبوتنيك": "صوّت لصالح القرار 14 عضوا في المجلس، مع امتناع روسيا عن التصويت".وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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