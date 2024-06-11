https://sarabic.ae/20240611/مصر-وقطر-تتسلمان-رد-حماس-بشأن-مقترح-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1089765182.html
مصر وقطر تتسلمان رد "حماس" بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة
مصر وقطر تتسلمان رد "حماس" بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، تسلمها رد حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية، بشأن المقترح الأخير والخاص بصفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى... 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T19:34+0000
2024-06-11T19:34+0000
2024-06-11T19:34+0000
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ونشرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا مساء اليوم الثلاثاء، أعلنت من خلاله تسلمها ودولة قطر "ردا من حماس والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين".وشدد البيان المصري على "استمرار جهود كل من مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، إلى حين التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل".ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي قد تبنى مشروع قرار أمريكي، يدعم مقترح رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويدعو حماس إلى قبوله.وصوت لصالح القرار 14 عضوا في المجلس، مع امتناع روسيا عن التصويت.وأعربت حركة حماس الفلسطينية، في بيان، أمس الاثنين، عن "الترحيب بما تضمنه قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى والإعمار وعودة النازحين إلى مناطق سكنهم ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع".وكان بايدن، قد أعلن، يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة تتكون من 3 مراحل.وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس، بحسب قوله.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وما يقارب 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240611/بعد-مقتل-حفيده-في-الحرب-على-غزة-برلماني-إسرائيلي-سابق-نمر-بخلافات-داخلية-معقدة-وفوضى-كبيرة-1089761026.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس
العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس
مصر وقطر تتسلمان رد "حماس" بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة
أكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، تسلمها رد حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية، بشأن المقترح الأخير والخاص بصفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.
ونشرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا مساء اليوم الثلاثاء، أعلنت من خلاله تسلمها ودولة قطر "ردا من حماس والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين".
وشدد البيان المصري على "استمرار جهود كل من مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، إلى حين التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل".
ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي
قد تبنى مشروع قرار أمريكي، يدعم مقترح رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويدعو حماس إلى قبوله.
وصوت لصالح القرار 14 عضوا في المجلس، مع امتناع روسيا عن التصويت.
وأعربت حركة حماس الفلسطينية، في بيان، أمس الاثنين، عن "الترحيب بما تضمنه قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى والإعمار وعودة النازحين
إلى مناطق سكنهم ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع".
وكان بايدن، قد أعلن، يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة
اقترحتها إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة تتكون من 3 مراحل.
وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس، بحسب قوله.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وما يقارب 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.