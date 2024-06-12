https://sarabic.ae/20240612/ليبرمان-يطالب-حكومة-نتنياهو-بالاستقالة-في-ظل-التصعيد-بالشمال-الإسرائيلي-1089789943.html

ليبرمان يطالب حكومة نتنياهو بالاستقالة في ظل التصعيد بالشمال الإسرائيلي

ليبرمان يطالب حكومة نتنياهو بالاستقالة في ظل التصعيد بالشمال الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

طالب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، حكومة بنيامين نتنياهو، بالاستقالة والرحيل. 12.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-12T15:31+0000

2024-06-12T15:31+0000

2024-06-12T15:31+0000

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ونشر ليبرمان تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، طالب فيها حكومة نتنياهو، بالرحيل ليس لأن مستوطني الشمال يرغبون في ذلك، بل كل مواطني إسرائيل، على حد قوله.وأوضح ليبرمان، الذي تقلد أكثر من منصب وزاري في إسرائيل، أهمها وزير الدفاع، أن "الحكومة الإسرائيلية سمحت لحزب الله اللبناني بتحويل عيد التوراة إلى عيد إعطاء الصواريخ لسكان الشمال الإسرائيلي".وكان "حزب الله" اللبناني، قد أعلن صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت مواقع للجيش الإسرائيلي في المناطق الحدودية، منها استهداف مصنع "بلاسان" العسكري الإسرائيلي في مستوطنة سعسع.وجاء في بيان "حزب الله" اللبناني، إن عناصر الحزب استهدفت مصنع ‌‏"بلاسان" للصناعات العسكرية الإسرائيلية المتخصصة في تدريع وحماية الآليات والمركبات لصالح جيش في ‏مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة وحققوا إصابة مباشرة.وفي بيان لاحق، أعلن استهداف مقر قيادة الفيلق ‏الشمالي التابع للجيش الإسرائيلي في قاعدة "عين زيتيم" بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".‏وقصف الحزب مقر وحدة المراقبة ‏الجوية وإدارة العمليات الجوية الإسرائيلية على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ "الكاتيوشا" وقذائف ‏المدفعية.وبدوره، شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية على الجنوب اللبناني، بعد إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "رصد 90 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان"، مشيرًا إلى أن "الدفاعات الجوية اعترضت عددا من القذائف بينما سقط بعضها في مواقع عدة".وأضاف أن "عددا من الحرائق اندلعت في الشمال نتيجة سقوط الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان".يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.

https://sarabic.ae/20240610/الخامسة-منذ-بدء-الحرب-حزب-الله-يسقط-مسيرة-إسرائيلية-جنوبي-لبنان--1089716121.html

https://sarabic.ae/20240612/عقب-إطلاق-100-صاروخ-من-لبنان-الجيش-الإسرائيلي-يشن-سلسة-غارات-جوية-على-الجنوب-1089770593.html

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