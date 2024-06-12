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ليبرمان يطالب حكومة نتنياهو بالاستقالة في ظل التصعيد بالشمال الإسرائيلي
ليبرمان يطالب حكومة نتنياهو بالاستقالة في ظل التصعيد بالشمال الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
طالب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، حكومة بنيامين نتنياهو، بالاستقالة والرحيل. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T15:31+0000
2024-06-12T15:31+0000
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ونشر ليبرمان تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، طالب فيها حكومة نتنياهو، بالرحيل ليس لأن مستوطني الشمال يرغبون في ذلك، بل كل مواطني إسرائيل، على حد قوله.وأوضح ليبرمان، الذي تقلد أكثر من منصب وزاري في إسرائيل، أهمها وزير الدفاع، أن "الحكومة الإسرائيلية سمحت لحزب الله اللبناني بتحويل عيد التوراة إلى عيد إعطاء الصواريخ لسكان الشمال الإسرائيلي".وكان "حزب الله" اللبناني، قد أعلن صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت مواقع للجيش الإسرائيلي في المناطق الحدودية، منها استهداف مصنع "بلاسان" العسكري الإسرائيلي في مستوطنة سعسع.وجاء في بيان "حزب الله" اللبناني، إن عناصر الحزب استهدفت مصنع ‌‏"بلاسان" للصناعات العسكرية الإسرائيلية المتخصصة في تدريع وحماية الآليات والمركبات لصالح جيش في ‏مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة وحققوا إصابة مباشرة.وفي بيان لاحق، أعلن استهداف مقر قيادة الفيلق ‏الشمالي التابع للجيش الإسرائيلي في قاعدة "عين زيتيم" بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".‏وقصف الحزب مقر وحدة المراقبة ‏الجوية وإدارة العمليات الجوية الإسرائيلية على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ "الكاتيوشا" وقذائف ‏المدفعية.وبدوره، شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية على الجنوب اللبناني، بعد إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "رصد 90 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان"، مشيرًا إلى أن "الدفاعات الجوية اعترضت عددا من القذائف بينما سقط بعضها في مواقع عدة".وأضاف أن "عددا من الحرائق اندلعت في الشمال نتيجة سقوط الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان".يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20240610/الخامسة-منذ-بدء-الحرب-حزب-الله-يسقط-مسيرة-إسرائيلية-جنوبي-لبنان--1089716121.html
https://sarabic.ae/20240612/عقب-إطلاق-100-صاروخ-من-لبنان-الجيش-الإسرائيلي-يشن-سلسة-غارات-جوية-على-الجنوب-1089770593.html
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الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

ليبرمان يطالب حكومة نتنياهو بالاستقالة في ظل التصعيد بالشمال الإسرائيلي

15:31 GMT 12.06.2024
© AP Photo / Dan Baliltyرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي أقغدور ليبرمان
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي أقغدور ليبرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Dan Balilty
تابعنا عبر
طالب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، حكومة بنيامين نتنياهو، بالاستقالة والرحيل.
ونشر ليبرمان تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، طالب فيها حكومة نتنياهو، بالرحيل ليس لأن مستوطني الشمال يرغبون في ذلك، بل كل مواطني إسرائيل، على حد قوله.
وأوضح ليبرمان، الذي تقلد أكثر من منصب وزاري في إسرائيل، أهمها وزير الدفاع، أن "الحكومة الإسرائيلية سمحت لحزب الله اللبناني بتحويل عيد التوراة إلى عيد إعطاء الصواريخ لسكان الشمال الإسرائيلي".
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الخامسة منذ بدء الحرب... "حزب الله" يسقط مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان
10 يونيو, 14:27 GMT
وكان "حزب الله" اللبناني، قد أعلن صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت مواقع للجيش الإسرائيلي في المناطق الحدودية، منها استهداف مصنع "بلاسان" العسكري الإسرائيلي في مستوطنة سعسع.
وجاء في بيان "حزب الله" اللبناني، إن عناصر الحزب استهدفت مصنع ‌‏"بلاسان" للصناعات العسكرية الإسرائيلية المتخصصة في تدريع وحماية الآليات والمركبات لصالح جيش في ‏مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة وحققوا إصابة مباشرة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن "حزب الله" استهداف موقع إسرائيلي في الرمثا في تلال كفرشوبا ‏بالصواريخ، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.
وفي بيان لاحق، أعلن استهداف مقر قيادة الفيلق ‏الشمالي التابع للجيش الإسرائيلي في قاعدة "عين زيتيم" بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".‏
وقصف الحزب مقر وحدة المراقبة ‏الجوية وإدارة العمليات الجوية الإسرائيلية على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ "الكاتيوشا" وقذائف ‏المدفعية.
الأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
عقب إطلاق 100 صاروخ من لبنان.. الجيش الإسرائيلي يشن سلسة غارات جوية على الجنوب
07:27 GMT
وبدوره، شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية على الجنوب اللبناني، بعد إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "رصد 90 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان"، مشيرًا إلى أن "الدفاعات الجوية اعترضت عددا من القذائف بينما سقط بعضها في مواقع عدة".
وأضاف أن "عددا من الحرائق اندلعت في الشمال نتيجة سقوط الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان".

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه تم "رصد نحو 100 صاروخ أطلقت من لبنان باتجاه شمالي البلاد"، مشيرة إلى أن "المجلس الإقليمي لمنطقة مروم الجليل في الجليل الأعلى، أوصى سكان البلدات الإسرائيلية بالبقاء قرب الملاجئ والأماكن الآمنة".

يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.
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