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الخامسة منذ بدء الحرب... "حزب الله" يسقط مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان
الخامسة منذ بدء الحرب... "حزب الله" يسقط مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إسقاط مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان، باستخدام صاروخ "أرض- جو". 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T14:27+0000
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وقالت القناة 13 الإسرائيلية: "إسقاط المسيرة تابعة لسلاح الجو في سماء لبنان، وهي الخامسة منذ بدء الحرب".من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ "أرض - جو" فوق أجواء إقليم التفاح جنوبي البلاد، مؤكدًا أن "المسيرة الإسرائيلية "هرمز 900" كانت تستعد لتنفيذ اعتداءات على مناطقنا"، بحسب قوله.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات عدة في جنوب لبنان. وبحسب الوكالة اللبنانية، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة على مشارف وادي هونين بين بلدتي حولا ومركبا في مرجعيون.وتتواصل المعارك جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ قرابة 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.وأعلنت الدفاع الإسرائيلية، في وقت سابق، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، ورأت أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
https://sarabic.ae/20240610/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-عدة-بلدات-لبنانية-1089687809.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

الخامسة منذ بدء الحرب... "حزب الله" يسقط مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان

14:27 GMT 10.06.2024
© AFP 2023 / -طائرة مسيرة إسرائيلة سقطت جنوبي لبنان
طائرة مسيرة إسرائيلة سقطت جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إسقاط مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان، باستخدام صاروخ "أرض- جو".
وقالت القناة 13 الإسرائيلية: "إسقاط المسيرة تابعة لسلاح الجو في سماء لبنان، وهي الخامسة منذ بدء الحرب".
من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ "أرض - جو" فوق أجواء إقليم التفاح جنوبي البلاد، مؤكدًا أن "المسيرة الإسرائيلية "هرمز 900" كانت تستعد لتنفيذ اعتداءات على مناطقنا"، بحسب قوله.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات عدة في جنوب لبنان. وبحسب الوكالة اللبنانية، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة على مشارف وادي هونين بين بلدتي حولا ومركبا في مرجعيون.
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات لبنانية
01:35 GMT
وتتواصل المعارك جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ قرابة 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
وأعلنت الدفاع الإسرائيلية، في وقت سابق، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، ورأت أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
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