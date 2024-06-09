https://sarabic.ae/20240609/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-عدة-بلدات-لبنانية-1089657256.html

الجيش الإسرائيلي يقصف عدة بلدات لبنانية

الجيش الإسرائيلي يقصف عدة بلدات لبنانية

سبوتنيك عربي

أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية عدة بلدات في جنوب لبنان. 09.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-09T04:17+0000

2024-06-09T04:17+0000

2024-06-09T05:12+0000

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وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام إن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية في صور، أطراف بلدات الضهيرة، علما الشعب، طيرحرفا، واللبونة.وأضافت أن أطراف بلدات الضهيرة، علما الشعب، طيرحرفا واللبونة، شهدت إلقاء قنابل مضيئة.على جانب آخر، أعلن "حزب الله " اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته التي استهدف فيها 9 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

https://sarabic.ae/20240608/كتائب-القسام-الجيش-الإسرائيلي-قتل-عددا-من-الأسرى-خلال-عملية-تحرير-الرهائن-في-النصيرات-1089655915.html

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