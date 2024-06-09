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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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الجيش الإسرائيلي يقصف عدة بلدات لبنانية
الجيش الإسرائيلي يقصف عدة بلدات لبنانية
سبوتنيك عربي
أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية عدة بلدات في جنوب لبنان. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T04:17+0000
2024-06-09T05:12+0000
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وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام إن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية في صور، أطراف بلدات الضهيرة، علما الشعب، طيرحرفا، واللبونة.وأضافت أن أطراف بلدات الضهيرة، علما الشعب، طيرحرفا واللبونة، شهدت إلقاء قنابل مضيئة.على جانب آخر، أعلن "حزب الله " اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته التي استهدف فيها 9 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
https://sarabic.ae/20240608/كتائب-القسام-الجيش-الإسرائيلي-قتل-عددا-من-الأسرى-خلال-عملية-تحرير-الرهائن-في-النصيرات-1089655915.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى

الجيش الإسرائيلي يقصف عدة بلدات لبنانية

04:17 GMT 09.06.2024 (تم التحديث: 05:12 GMT 09.06.2024)
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان"
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية عدة بلدات في جنوب لبنان.
وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام إن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية في صور، أطراف بلدات الضهيرة، علما الشعب، طيرحرفا، واللبونة.
وأضافت أن أطراف بلدات الضهيرة، علما الشعب، طيرحرفا واللبونة، شهدت إلقاء قنابل مضيئة.
عناصر من كتائب القسام في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
"كتائب القسام": الجيش الإسرائيلي قتل عددا من الأسرى خلال عملية تحرير البعض منهم في النصيرات
أمس, 22:07 GMT
على جانب آخر، أعلن "حزب الله " اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته التي استهدف فيها 9 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
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