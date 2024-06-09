https://sarabic.ae/20240609/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-عدة-بلدات-لبنانية-1089657256.html
الجيش الإسرائيلي يقصف عدة بلدات لبنانية
الجيش الإسرائيلي يقصف عدة بلدات لبنانية
سبوتنيك عربي
أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية عدة بلدات في جنوب لبنان. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T04:17+0000
2024-06-09T04:17+0000
2024-06-09T05:12+0000
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وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام إن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية في صور، أطراف بلدات الضهيرة، علما الشعب، طيرحرفا، واللبونة.وأضافت أن أطراف بلدات الضهيرة، علما الشعب، طيرحرفا واللبونة، شهدت إلقاء قنابل مضيئة.على جانب آخر، أعلن "حزب الله " اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته التي استهدف فيها 9 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
https://sarabic.ae/20240608/كتائب-القسام-الجيش-الإسرائيلي-قتل-عددا-من-الأسرى-خلال-عملية-تحرير-الرهائن-في-النصيرات-1089655915.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي يقصف عدة بلدات لبنانية
04:17 GMT 09.06.2024 (تم التحديث: 05:12 GMT 09.06.2024)
أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية عدة بلدات في جنوب لبنان.
وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام إن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية في صور، أطراف بلدات الضهيرة
، علما الشعب، طيرحرفا، واللبونة.
وأضافت أن أطراف بلدات الضهيرة، علما الشعب، طيرحرفا واللبونة، شهدت إلقاء قنابل مضيئة.
على جانب آخر، أعلن "حزب الله " اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته التي استهدف فيها 9 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.