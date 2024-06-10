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خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
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كواليس السينما
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ملفات ساخنة
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مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
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عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا تحتفظ بحقها بتزويد خصوم الغرب بأسلحة بعيدة المدى
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الجيش الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات لبنانية
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات لبنانية
سبوتنيك عربي
أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم الإثنين، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان. 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T01:35+0000
2024-06-10T01:35+0000
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وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة على مشارف وادي هونين بين بلدتي حولا ومركبا في مرجعيون.تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ قرابة 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.وأعلنت الدفاع الإسرائيلية، مؤخرا، أنه تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان، ورأى أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
https://sarabic.ae/20240609/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-عدة-بلدات-لبنانية-1089657256.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار حزب الله
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار حزب الله

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات لبنانية

01:35 GMT 10.06.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayالقصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم الإثنين، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان.
وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة على مشارف وادي هونين بين بلدتي حولا ومركبا في مرجعيون.
تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ قرابة 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
الجيش الإسرائيلي يقصف عدة بلدات لبنانية
أمس, 04:17 GMT
وأعلنت الدفاع الإسرائيلية، مؤخرا، أنه تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان، ورأى أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
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