https://sarabic.ae/20240610/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-عدة-بلدات-لبنانية-1089687809.html
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات لبنانية
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات لبنانية
سبوتنيك عربي
أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم الإثنين، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان. 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T01:35+0000
2024-06-10T01:35+0000
2024-06-10T01:35+0000
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وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة على مشارف وادي هونين بين بلدتي حولا ومركبا في مرجعيون.تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ قرابة 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.وأعلنت الدفاع الإسرائيلية، مؤخرا، أنه تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان، ورأى أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
https://sarabic.ae/20240609/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-عدة-بلدات-لبنانية-1089657256.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار حزب الله
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار حزب الله
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات لبنانية
أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم الإثنين، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان.
وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي
نفذ غارة على مشارف وادي هونين بين بلدتي حولا ومركبا في مرجعيون.
تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ قرابة 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
وأعلنت الدفاع الإسرائيلية، مؤخرا، أنه تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان، ورأى أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".