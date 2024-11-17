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https://sarabic.ae/20241117/استطلاع-رأي-إسرائيلي-98-من-عائلات-جنود-الاحتياط-تضرروا-نتيجة-لخدمتهم-1094880677.html
استطلاع رأي إسرائيلي: 98% من عائلات جنود الاحتياط تضرروا نتيجة لخدمتهم
استطلاع رأي إسرائيلي: 98% من عائلات جنود الاحتياط تضرروا نتيجة لخدمتهم
سبوتنيك عربي
أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الأحد، أن 98 % من عائلات جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي تضرروا نتيجة لخدمتهم في قطاع غزة والجنوب اللبناني. 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T16:33+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن استطلاع لمنتدى زوجات جنود الاحتياط، أن 98 % من عائلات الجنود تضرروا نتيجة لخدمة هؤلاء الجنود في قطاع غزة.وأكدت القناة "كان" أن استطلاعا جديدا للرأي باسم "منتدى زوجات جنود الاحتياط" قد كشف أن عائلات جنود الاحتياط بالجيش أبلغت عن ضرر نفسي أو عقلي نتج عن الخدمة الطويلة لأفراد عائلاتهم من الجنود في الجيش.ويأتي هذا فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وتستمر الحرب على الرغم من تبني مجلس الأمن الدولي قرارين بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس.وبلغت حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية، حتى الآن، 43846 قتيلا و103740 مصابا. بحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مشدداً على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20241117/تقرير-تسريب-الوثائق-السرية-تم-بواسطة-مستشار-نتنياهو-وجنود-من-الجيش-الإسرائيلي-1094879506.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس

استطلاع رأي إسرائيلي: 98% من عائلات جنود الاحتياط تضرروا نتيجة لخدمتهم

16:33 GMT 17.11.2024
© AP Photoجنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان
جنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
© AP Photo
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أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الأحد، أن 98 % من عائلات جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي تضرروا نتيجة لخدمتهم في قطاع غزة والجنوب اللبناني.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن استطلاع لمنتدى زوجات جنود الاحتياط، أن 98 % من عائلات الجنود تضرروا نتيجة لخدمة هؤلاء الجنود في قطاع غزة.
وأكدت القناة "كان" أن استطلاعا جديدا للرأي باسم "منتدى زوجات جنود الاحتياط" قد كشف أن عائلات جنود الاحتياط بالجيش أبلغت عن ضرر نفسي أو عقلي نتج عن الخدمة الطويلة لأفراد عائلاتهم من الجنود في الجيش.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
تقرير: تسريب الوثائق السرية تم بواسطة مستشار نتنياهو وجنود من الجيش الإسرائيلي
16:16 GMT
ويأتي هذا فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
وتستمر الحرب على الرغم من تبني مجلس الأمن الدولي قرارين بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس.
وبلغت حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية، حتى الآن، 43846 قتيلا و103740 مصابا. بحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مشدداً على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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