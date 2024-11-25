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إعلام: من المتوقع إعلان وقف إطلاق النار في لبنان خلال 24 ساعة
إعلام: من المتوقع إعلان وقف إطلاق النار في لبنان خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أشارت وسائل إعلام غربية إلى أنه من المتوقع التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني خلال ساعات. 25.11.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول لبناني، مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار، قوله، اليوم الاثنين، إنه يتوقع أن يحدث ذلك في غضون 24 ساعة.كما أشارت إلى قول المتحدث باسم الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، اليوم، إن الحكومة ستصوت على اتفاق لوقف إطلاق النار، غدا الثلاثاء، دون أن يتم توضيح تفاصيل عن الاتفاق المحتمل.وفي المقابل، اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أن التوصل لاتفاق بهذا الشأن سيكون خطأ تاريخيا، على حد وصفه.وذكرت وسائل الإعلام أن مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك، موجود حاليا في الشرق الأوسط وأن اتفاقا لوقف إطلاق النار في لبنان أصبح في متناول اليد.قال البيت الأبيض، الإثنين، إن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان صار "قريبا".وفي تصريح بهذا الشأن، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني يمثل أولوية بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدا استمرار المحادثات وأن الأمور تمضي في اتجاه إيجابي.وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر سياسي مطلع على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، لـ"سبوتنيك" أن التسوية بين لبنان وإسرائيل تم إنجازها، مرجحا أن يعلن عنها رئيس حكومة تسيير الأعمال نجيب ميقاتي، يوم الأربعاء المقبل.وذكرت وسائل إعلام لبنانية نقلا عن مصادر أن انتهاك أي بند من بنود الاتفاق مع أحد الأطراف قد يعتبر بمثابة انهيار للاتفاقات، مما قد يؤدي إلى استئناف الأعمال العدائية.وكشف مصدر سياسي لبناني مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط آموس هوكشتاين، غادر لبنان مع مسودة اتفاق كاملة"، واعتبر أن "الكرة الآن بالملعب الإسرائيلي".وكان الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، قد صرح الأسبوع الماضي، بأن الحزب "قدّم ملاحظات على المقترح الأمريكي"، وأن "الكرة الآن في ملعب إسرائيل".ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ "حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، فيما تمثل المرحلة الثانية من عملية دامت عام كامل شهد قصفا مدفعيا وصاروخيا بين وحدات من الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" على طول الحدود.
https://sarabic.ae/20241125/بعد-التصريحات-الأخيرة-هل-يتوصل-حزب-الله-وإسرائيل-لاتفاق-يوقف-الحرب-1095178634.html
https://sarabic.ae/20241125/إسرائيل-تؤكد-المضي-قدما-للتوصل-لهدنة-في-لبنان-والأخير-يعلن-مراقبتها-من-قبل-5-دول-1095175142.html
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العالم, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
العالم, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله

إعلام: من المتوقع إعلان وقف إطلاق النار في لبنان خلال 24 ساعة

21:03 GMT 25.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مبنى في حي الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان
شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مبنى في حي الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أشارت وسائل إعلام غربية إلى أنه من المتوقع التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني خلال ساعات.
ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول لبناني، مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار، قوله، اليوم الاثنين، إنه يتوقع أن يحدث ذلك في غضون 24 ساعة.
كما أشارت إلى قول المتحدث باسم الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، اليوم، إن الحكومة ستصوت على اتفاق لوقف إطلاق النار، غدا الثلاثاء، دون أن يتم توضيح تفاصيل عن الاتفاق المحتمل.
وقفة احتجاجية تضامنية في باحة وزارة الصحة اللبنانية ضد الاعتداءات الإسرائيلية على المستشفيات والطواقم الطبية في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
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وفي المقابل، اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أن التوصل لاتفاق بهذا الشأن سيكون خطأ تاريخيا، على حد وصفه.
وذكرت وسائل الإعلام أن مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك، موجود حاليا في الشرق الأوسط وأن اتفاقا لوقف إطلاق النار في لبنان أصبح في متناول اليد.
قال البيت الأبيض، الإثنين، إن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان صار "قريبا".
وفي تصريح بهذا الشأن، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني يمثل أولوية بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدا استمرار المحادثات وأن الأمور تمضي في اتجاه إيجابي.
وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر سياسي مطلع على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، لـ"سبوتنيك" أن التسوية بين لبنان وإسرائيل تم إنجازها، مرجحا أن يعلن عنها رئيس حكومة تسيير الأعمال نجيب ميقاتي، يوم الأربعاء المقبل.
شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مبنى في حي الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
إسرائيل تعتزم عقد اجتماع وزاري أمني لبحث وقف إطلاق النار في لبنان
16:36 GMT
وذكرت وسائل إعلام لبنانية نقلا عن مصادر أن انتهاك أي بند من بنود الاتفاق مع أحد الأطراف قد يعتبر بمثابة انهيار للاتفاقات، مما قد يؤدي إلى استئناف الأعمال العدائية.
وكشف مصدر سياسي لبناني مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط آموس هوكشتاين، غادر لبنان مع مسودة اتفاق كاملة"، واعتبر أن "الكرة الآن بالملعب الإسرائيلي".
وكان الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، قد صرح الأسبوع الماضي، بأن الحزب "قدّم ملاحظات على المقترح الأمريكي"، وأن "الكرة الآن في ملعب إسرائيل".
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ "حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، فيما تمثل المرحلة الثانية من عملية دامت عام كامل شهد قصفا مدفعيا وصاروخيا بين وحدات من الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" على طول الحدود.
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