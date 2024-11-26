https://sarabic.ae/20241126/بايدن-حكومتا-إسرائيل-ولبنان-تقبلان-الاقتراح-الأمريكي-لوقف-إطلاق-النار-1095228576.html
بايدن: حكومتا إسرائيل ولبنان تقبلان الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار
بايدن: حكومتا إسرائيل ولبنان تقبلان الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء اليوم الثلاثاء، أن حكومتا إسرائيل ولبنان قبلتا الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T20:48+0000
2024-11-26T20:48+0000
2024-11-26T21:02+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
لبنان
العالم
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084289497_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_284451955f66e0ad9e5a083e1d5ee57d.jpg
وأشار في كلمة له من البيت الأبيض، إلى أنه "كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، وافقت إسرائيل على سحب قواتها خلال الـ60 يوما القادمة"، لافتا إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار سيسري تنفيذه في الساعة 4 صباحا اليوم بتوقيت لبنان وإسرائيل".وأضاف: "سنقدم الدعم لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان بالتعاون مع فرنسا"، وبيّن أنه "لن تكون هناك قوات أميركية في جنوب لبنان".وأكد بايدن أن "إسرائيل تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها، إذا تم انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".وتابع أنه في "خلال الأيام المقبلة، سندفع مع تركيا وقطر ودول أخرى من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة".وشدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية مدعومة من إيران، وأقدمت على مهاجمة إسرائيل"ولفت إلى أن "أكثر من 70 ألف إسرائيلي اضطروا للنزوح منذ أن بدء "حزب الله" اللبناني الحرب، وأن أكثر من 100 ألف لبناني دفعوا إلى النزوح بعد فرض "حزب الله" الحرب عليهم".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن اليوم الثلاثاء، إنه سيعرض اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان على مجلس الوزراء الإسرائيلي، للموافقة عليه.وقال نتنياهو في خطاب للإسرائيليين: "سأعرض على مجلس الوزراء الليلة خطة لوقف إطلاق النار في لبنان، وتعتمد مدة وقف إطلاق النار على الإجراءات في لبنان، ونحن نحتفظ بحرية كاملة في العمل العسكري بالاتفاق مع أمريكا، وإذا انتهك "حزب الله" اللبناني الاتفاق - حاول تسليح نفسه أو بناء البنية التحتية أو إطلاق صاروخ - فسوف نضرب".كما ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي 3 أسباب لتبنّي وقف إطلاق النار، موضحا: "السبب الأول هو التركيز على التهديد الإيراني، والسبب الثاني هو تجديد الأسلحة وتحديث القوات"، مشيرا إلى أنه كانت هناك تأخيرات طويلة في تسليم الأسلحة، وسيتم رفع هذا التأخير قريبا، والسبب الثالث هو فصل مسارح الحرب وعزل حركة "حماس" الفلسطينية"، مبينا أنه "منذ اليوم الثاني للحرب، اعتمدت "حماس" على "حزب الله" للقتال معها، وعندما يكون "حزب الله" خارج المنافسة، ستُترك "حماس" وحدها".
https://sarabic.ae/20241126/البنود-الكاملة-لاتفاق-إسرائيل-ولبنان-على-وقف-إطلاق-النار-1095227850.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084289497_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_35f008d72f9836de9a8eca06e3173505.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, لبنان, العالم, أخبار حزب الله
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, لبنان, العالم, أخبار حزب الله
بايدن: حكومتا إسرائيل ولبنان تقبلان الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار
20:48 GMT 26.11.2024 (تم التحديث: 21:02 GMT 26.11.2024)
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء اليوم الثلاثاء، أن حكومتا إسرائيل ولبنان قبلتا الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.
وأشار في كلمة له من البيت الأبيض، إلى أنه "كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، وافقت إسرائيل على سحب قواتها خلال الـ60 يوما القادمة"، لافتا إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار سيسري تنفيذه في الساعة 4 صباحا اليوم بتوقيت لبنان وإسرائيل".
وأضاف: "سنقدم الدعم لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان بالتعاون مع فرنسا"، وبيّن أنه "لن تكون هناك قوات أميركية في جنوب لبنان".
وأكد بايدن أن "إسرائيل تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها، إذا تم انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".
وتابع أنه في "خلال الأيام المقبلة، سندفع مع تركيا وقطر ودول أخرى من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
كما أكد أن "أمريكا تظل مستعدة لإبرام صفقة تاريخية مع المملكة العربية السعودية، وهناك احتمال لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل".
وشدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية مدعومة من إيران، وأقدمت على مهاجمة إسرائيل"
ولفت إلى أن "أكثر من 70 ألف إسرائيلي اضطروا للنزوح منذ أن بدء "حزب الله" اللبناني الحرب، وأن أكثر من 100 ألف لبناني دفعوا إلى النزوح بعد فرض "حزب الله" الحرب عليهم".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن اليوم الثلاثاء، إنه سيعرض اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
على مجلس الوزراء الإسرائيلي، للموافقة عليه.
وقال نتنياهو في خطاب للإسرائيليين: "سأعرض على مجلس الوزراء الليلة خطة لوقف إطلاق النار في لبنان، وتعتمد مدة وقف إطلاق النار على الإجراءات في لبنان، ونحن نحتفظ بحرية كاملة في العمل العسكري بالاتفاق مع أمريكا، وإذا انتهك "حزب الله" اللبناني الاتفاق - حاول تسليح نفسه أو بناء البنية التحتية أو إطلاق صاروخ - فسوف نضرب".
كما ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي 3 أسباب لتبنّي وقف إطلاق النار، موضحا: "السبب الأول هو التركيز على التهديد الإيراني، والسبب الثاني هو تجديد الأسلحة وتحديث القوات"، مشيرا إلى أنه كانت هناك تأخيرات طويلة في تسليم الأسلحة، وسيتم رفع هذا التأخير قريبا، والسبب الثالث هو فصل مسارح الحرب وعزل حركة "حماس" الفلسطينية"، مبينا أنه "منذ اليوم الثاني للحرب، اعتمدت "حماس" على "حزب الله" للقتال معها، وعندما يكون "حزب الله" خارج المنافسة، ستُترك "حماس" وحدها".