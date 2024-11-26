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البنود الكاملة لاتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار

البنود الكاملة لاتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الاتفاق الكامل بين إسرائيل ولبنان لوقف إطلاق النار بينهما، وذلك باتفاق مع أمريكا. 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T20:29+0000

2024-11-26T20:29+0000

2024-11-26T20:29+0000

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وأفاد مراسل "قناة 13" الإسرائيلية، موريا أسرف، أنه وفقا لشروط الاتفاق، فإن "حزب الله" اللبناني وكافة الجماعات المسلحة الأخرى في لبنان لن يقوموا بأي عمل هجومي ضد إسرائيل، وفي المقابل لن تقوم إسرائيل بأي عمل عسكري هجومي ضد أهداف في لبنان، بما في ذلك عن طريق البر والجو والبحر".كما ينص الاتفاق على "اعتراف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، على الرغم من أن "هذه الالتزامات لا تنفي الحق الأصيل لإسرائيل أو لبنان في الدفاع عن النفس"، كما جاء في الاتفاق، وفقا لموقع "Israel National News" الإسرائيلي.ووفقا للاتفاق، "ستكون القوات العسكرية والأمنية الرسمية اللبنانية هي الجماعات المسلحة الوحيدة المسموح لها بحمل الأسلحة أو تشغيل القوات العسكرية في جنوب لبنان، وأكد أن "أي بيع أو توريد أو إنتاج للأسلحة أو المواد المتعلقة بالأسلحة إلى لبنان يجب أن يكون تحت الإشراف والسيطرة الكاملة للحكومة اللبنانية".كما نص الاتفاق على "تفكيك جميع المرافق غير المرخصة التي تشارك في تصنيع الأسلحة والمواد المرتبطة بالأسلحة، وتفكيك جميع البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة غير المرخصة التي لا تمتثل لهذه الالتزامات".و"سيتم إنشاء لجنة متفق عليها بين إسرائيل ولبنان لمراقبة هذه الالتزامات والمساعدة في ضمان تنفيذها"، كما ستقدم إسرائيل ولبنان تقارير عن أي خرق محتمل للالتزامات إلى اللجنة وإلى قوات يونيفيل"، بحسب الاتفاق.كذلك "سينشر لبنان قواته الأمنية الرسمية وقواته العسكرية على طول جميع الحدود ونقاط العبور، والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية، كما هو موضح في خطة الانتشار".وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان كذلك، على "سحب إسرائيل قواتها تدريجيا إلى الجنوب من الخط الأزرق على مدى فترة تصل إلى 60 يوما، وستعمل أمريكا في الوقت نفسه على تعزيز المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان، من أجل الوصول إلى حدود برية معترف بها".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن اليوم الثلاثاء، إنه سيعرض اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان على مجلس الوزراء الإسرائيلي، للموافقة عليه.وقال نتنياهو في خطاب للإسرائيليين: "سأعرض على مجلس الوزراء الليلة خطة لوقف إطلاق النار في لبنان، وتعتمد مدة وقف إطلاق النار على الإجراءات في لبنان، ونحن نحتفظ بحرية كاملة في العمل العسكري بالاتفاق مع أمريكا، وإذا انتهك "حزب الله" اللبناني الاتفاق - حاول تسليح نفسه أو بناء البنية التحتية أو إطلاق صاروخ - فسوف نضرب".كما ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي 3 أسباب لتبنّي وقف إطلاق النار، موضحا: "السبب الأول هو التركيز على التهديد الإيراني، والسبب الثاني هو تجديد الأسلحة وتحديث القوات"، مشيرا إلى أنه كانت هناك تأخيرات طويلة في تسليم الأسلحة، وسيتم رفع هذا التأخير قريبا، والسبب الثالث هو فصل مسارح الحرب وعزل حركة "حماس" الفلسطينية"، مبينا أنه "منذ اليوم الثاني للحرب، اعتمدت "حماس" على "حزب الله" للقتال معها، وعندما يكون "حزب الله" خارج المنافسة، ستُترك "حماس" وحدها". وفي وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، وافقت الحكومة الإسرائيلية على وقف إطلاق النار، الذي سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش، غدا الأربعاء.

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