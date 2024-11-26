https://sarabic.ae/20241126/بلينكن-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-بمراحله-النهائية--1095224505.html
بلينكن: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بمراحله النهائية
بلينكن: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بمراحله النهائية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار في لبنان يدخل المرحلة النهائية من المفاوضات. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T18:02+0000
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وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي: "نحن في المراحل النهائية من تأمين اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان".وأضاف: "يجب وضع خطة لما بعد الحرب كي يعيش سكان غزة من دون حماس".وأشار إلى أن "حركة حماس عولت على فتح جبهات عدة لمساندتها لكن وقف إطلاق النار في لبنان سيحرمها من هذا الدعم"، بحسب تعبيره.وأضاف: "نعمل منذ أسابيع وأشهر على تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في لبنان، ولدينا الآن فرصة غير مسبوقة للتنفيذ الكامل للقرار الدولي 1701".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، من المتوقع أن يعلن مساء اليوم الثلاثاء، عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، على أن يدخل حيز التنفيذ صباح غد الأربعاء.وفي وقت سابق من يوم أمس، كشف مصدر سياسي مطّلع على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، لـ"سبوتنيك"، أن "التسوية بين لبنان وإسرائيل، تم إنجازها"، مرجحا أن يعلن عنها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، يوم غد الأربعاء.وكشف مصدر سياسي لبناني مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الموفد الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكشتاين، غادر لبنان مع مسودة اتفاق كاملة"، واعتبر أن "الكرة الآن بالملعب الإسرائيلي".
https://sarabic.ae/20241126/مصدر-لـسبوتنيك-الاتفاق-بين-إسرائيل-ولبنان-ينص-على-وقف-الأعمال-العسكرية-على-غرار-2006-1095220033.html
https://sarabic.ae/20241126/لبنان-يتقدم-بشكوى-جديدة-أمام-مجلس-الأمن-بشأن-استهداف-إسرائيل-لجيشه-1095196346.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بلينكن: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بمراحله النهائية
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار في لبنان يدخل المرحلة النهائية من المفاوضات.
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي: "نحن في المراحل النهائية من تأمين اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان".
وأضاف: "يجب وضع خطة لما بعد الحرب كي يعيش سكان غزة من دون حماس".
وأشار إلى أن "حركة حماس عولت على فتح جبهات عدة لمساندتها لكن وقف إطلاق النار في لبنان سيحرمها من هذا الدعم"، بحسب تعبيره.
وأضاف: "نعمل منذ أسابيع وأشهر على تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في لبنان، ولدينا الآن فرصة غير مسبوقة للتنفيذ الكامل للقرار الدولي 1701".
وأكد أن "محادثات وقف إطلاق النار في لبنان في مراحلها النهائية".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، من المتوقع أن يعلن مساء اليوم الثلاثاء
، عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، على أن يدخل حيز التنفيذ صباح غد الأربعاء.
وفي وقت سابق من يوم أمس، كشف مصدر سياسي مطّلع على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، لـ"سبوتنيك
"، أن "التسوية بين لبنان وإسرائيل، تم إنجازها"، مرجحا أن يعلن عنها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، يوم غد الأربعاء.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية، نقلا عن مصادر، أن انتهاك أي بند من بنود الاتفاق مع أحد الأطراف قد يعتبر بمثابة انهيار للاتفاق، ما قد يؤدي إلى استئناف الأعمال العدائية.
وكشف مصدر سياسي لبناني مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بين "حزب الله
" وإسرائيل، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الموفد الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكشتاين، غادر لبنان مع مسودة اتفاق كاملة"، واعتبر أن "الكرة الآن بالملعب الإسرائيلي".