https://sarabic.ae/20241126/إعلام-إسرائيلي-يكشف-موعد-تنفيذ-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-مع-لبنان-1095227725.html

إعلام إسرائيلي يكشف موعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان

إعلام إسرائيلي يكشف موعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان

سبوتنيك عربي

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، مساء اليوم الثلاثاء، على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، على أن يدخل الاتفاق حيز... 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T20:25+0000

2024-11-26T20:25+0000

2024-11-26T20:25+0000

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وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) أقر اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، ويدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ غدًا عند الساعة العاشرة صباحًا".وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل حققت إنجازات في 7 جبهات خلال فترة الحرب، وضربت "رأس الأفعى" إيران وهاجمت قدراتها الدفاعية".وأضاف نتنياهو في كلمة له: "أعدنا 154 مختطفا ولا زال هناك 101 مختطف في قطاع غزة، ونجحنا في تفكيك كتائب حركة "حماس" الفلسطينية، وقتل الآلاف من عناصرها"، وفقا لبيان من مكتبه.وأوضح أنه "بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، سنوجه التركيز على إيران وإعادة تأهيل قواتنا، والتسلح وفصل الجبهات، وإبعاد "حماس".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، من المتوقع أن يعلن مساء اليوم الثلاثاء، عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، على أن يدخل حيز التنفيذ صباح غد الأربعاء.وكشف مصدر سياسي مطّلع على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لـ"سبوتنيك"، أمس الاثنين، أن "التسوية بين لبنان وإسرائيل، تم إنجازها"، مرجحا أن يعلن عنها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، يوم غد الأربعاء.ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، فيما تمثل المرحلة الثانية من عملية دامت عاما كاملا شهد قصفا مدفعيا وصاروخيا بين وحدات من الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" على طول الحدود.

https://sarabic.ae/20241126/نتنياهو-ضربنا-رأس-الأفعى-إيران-وهاجمنا-قدراتها-الدفاعية---عاجل-1095225410.html

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