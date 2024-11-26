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بايدن: حكومتا إسرائيل ولبنان تقبلان الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار
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إعلام إسرائيلي يكشف موعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
إعلام إسرائيلي يكشف موعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
سبوتنيك عربي
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، مساء اليوم الثلاثاء، على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، على أن يدخل الاتفاق حيز... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T20:25+0000
2024-11-26T20:25+0000
إسرائيل
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وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) أقر اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، ويدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ غدًا عند الساعة العاشرة صباحًا".وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل حققت إنجازات في 7 جبهات خلال فترة الحرب، وضربت "رأس الأفعى" إيران وهاجمت قدراتها الدفاعية".وأضاف نتنياهو في كلمة له: "أعدنا 154 مختطفا ولا زال هناك 101 مختطف في قطاع غزة، ونجحنا في تفكيك كتائب حركة "حماس" الفلسطينية، وقتل الآلاف من عناصرها"، وفقا لبيان من مكتبه.وأوضح أنه "بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، سنوجه التركيز على إيران وإعادة تأهيل قواتنا، والتسلح وفصل الجبهات، وإبعاد "حماس".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، من المتوقع أن يعلن مساء اليوم الثلاثاء، عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، على أن يدخل حيز التنفيذ صباح غد الأربعاء.وكشف مصدر سياسي مطّلع على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لـ"سبوتنيك"، أمس الاثنين، أن "التسوية بين لبنان وإسرائيل، تم إنجازها"، مرجحا أن يعلن عنها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، يوم غد الأربعاء.ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، فيما تمثل المرحلة الثانية من عملية دامت عاما كاملا شهد قصفا مدفعيا وصاروخيا بين وحدات من الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" على طول الحدود.
https://sarabic.ae/20241126/نتنياهو-ضربنا-رأس-الأفعى-إيران-وهاجمنا-قدراتها-الدفاعية---عاجل-1095225410.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان

إعلام إسرائيلي يكشف موعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان

20:25 GMT 26.11.2024
© AP Photo / Hassan Ammarتداعيات القصف الإسرائيلي في علمات، شمال لبنان
تداعيات القصف الإسرائيلي في علمات، شمال لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
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صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، مساء اليوم الثلاثاء، على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ صباح غد الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت بيروت (الثامنة بتوقيت غرينيتش).
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) أقر اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، ويدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ غدًا عند الساعة العاشرة صباحًا".
وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل حققت إنجازات في 7 جبهات خلال فترة الحرب، وضربت "رأس الأفعى" إيران وهاجمت قدراتها الدفاعية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
نتنياهو يعلن موافقة الكابينت الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
18:18 GMT
وأضاف نتنياهو في كلمة له: "أعدنا 154 مختطفا ولا زال هناك 101 مختطف في قطاع غزة، ونجحنا في تفكيك كتائب حركة "حماس" الفلسطينية، وقتل الآلاف من عناصرها"، وفقا لبيان من مكتبه.
وأوضح أنه "بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، سنوجه التركيز على إيران وإعادة تأهيل قواتنا، والتسلح وفصل الجبهات، وإبعاد "حماس".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، من المتوقع أن يعلن مساء اليوم الثلاثاء، عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، على أن يدخل حيز التنفيذ صباح غد الأربعاء.
وكشف مصدر سياسي مطّلع على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لـ"سبوتنيك"، أمس الاثنين، أن "التسوية بين لبنان وإسرائيل، تم إنجازها"، مرجحا أن يعلن عنها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، يوم غد الأربعاء.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية، نقلا عن مصادر، أن انتهاك أي بند من بنود الاتفاق مع أحد الأطراف قد يعتبر بمثابة انهيار للاتفاق، ما قد يؤدي إلى استئناف الأعمال العدائية.
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، فيما تمثل المرحلة الثانية من عملية دامت عاما كاملا شهد قصفا مدفعيا وصاروخيا بين وحدات من الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" على طول الحدود.
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