https://sarabic.ae/20241127/إيران-ترحب-بوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-وتؤكد-دعمها-لحكومته-وشعبه-ومقاومته-1095231392.html
إيران: نرحب بوقف إطلاق النار في لبنان ونؤكد دعمنا لحكومته وشعبه ومقاومته
إيران: نرحب بوقف إطلاق النار في لبنان ونؤكد دعمنا لحكومته وشعبه ومقاومته
سبوتنيك عربي
رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، بوقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدةً دعم طهران الثابت لحكومة لبنان وشعبه ومقاومته. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T05:01+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان، "نرحب بانتهاء عدوان النظام الصهيوني على لبنان، ونؤكد دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابت لحكومة لبنان وشعبه ومقاومته".وأشار إلى أن "حرب وجرائم العدوان الصهيوني، والمدعوم كامل من الولايات المتحدة وبعض الحكومات الأوروبية، أسفرت عن استشهاد 60 ألف شخص بريء، وجرح 120 ألف شخص، وتشريد أكثر من 3.5 مليون إنسان من أبناء فلسطين ولبنان المظلومين، ولقد حدث تدمير واسع النطاق للبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة ولبنان".ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت بيرت اليوم الأربعاء، ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالقرار.
https://sarabic.ae/20241127/وقف-إطلاق-النار-يدخل-حيز-التنفيذ-جنوب-لبنان-والجيش-الإسرائيلي-يحذر-النازحين-1095230328.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
طوفان الأقصى, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان, العالم, غزة
طوفان الأقصى, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان, العالم, غزة
إيران: نرحب بوقف إطلاق النار في لبنان ونؤكد دعمنا لحكومته وشعبه ومقاومته
05:01 GMT 27.11.2024 (تم التحديث: 05:08 GMT 27.11.2024)
رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، بوقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدةً دعم طهران الثابت لحكومة لبنان وشعبه ومقاومته.
القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان، "نرحب بانتهاء عدوان النظام الصهيوني على لبنان، ونؤكد دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابت لحكومة لبنان وشعبه ومقاومته".
وشدد بقائي على "ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة ولبنان والتحركات الدبلوماسية الواسعة لبلادنا لتحقيق هذا الهدف خلال الـ 14 شهرا الماضية".
وأشار إلى أن "حرب وجرائم العدوان الصهيوني، والمدعوم كامل من الولايات المتحدة وبعض الحكومات الأوروبية، أسفرت عن استشهاد 60 ألف شخص بريء، وجرح 120 ألف شخص، وتشريد أكثر من 3.5 مليون إنسان من أبناء فلسطين ولبنان المظلومين، ولقد حدث تدمير واسع النطاق للبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة ولبنان".
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت بيرت اليوم الأربعاء، ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالقرار.