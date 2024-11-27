https://sarabic.ae/20241127/وزير-الدفاع-اللبناني-الجيش-سيجند-6-آلاف-متطوع-لإرسالهم-إلى-الحدود-مع-إسرائيل--1095240278.html

وزير الدفاع اللبناني: الجيش سيجند 6 آلاف متطوع لإرسالهم إلى الحدود مع إسرائيل

وزير الدفاع اللبناني: الجيش سيجند 6 آلاف متطوع لإرسالهم إلى الحدود مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع في الحكومة اللبنانية المؤقتة، موريس سليم، اليوم الأربعاء، أن الجيش اللبناني سيجند 6000 متطوع للخدمة على الحدود مع إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق... 27.11.2024, سبوتنيك عربي

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وقال سليم للوكالة الوطنية للإعلام إن "تجنيد 1.5 ألف جندي سيكون الدفعة الأولى من المتطوعين اللبنانيين الشباب الذين سيخضعون للتدريب لمدة ثلاثة أشهر، وستقوم قيادة الجيش بتوزيعهم بحسب هيكلها على الوحدات، ما سيؤدي إلى زيادة عدد الوحدات في الجنوب. وستتبع هذه المجموعة ثلاث مجموعات تجنيد أخرى".ووفقا له، سيدخل الجيش اللبناني إلى كل منطقة سيخليها الإسرائيليون، وسيرافق الجيش عودة المواطنين إلى تلك المناطق الآمنة حيث يمكنهم العودة.ووفقا لخطة التسوية التي اقترحتها الولايات المتحدة، يجب أن يشغل الجيش اللبناني خلال الستين يوما المقبلة مناطق في جنوب البلاد، ويجب سحب قوات "حزب الله" والبنية التحتية شمال نهر الليطاني، الذي يمتد إلى مناطق مختلفة نحو 20- 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل. وخلال هذا الوقت، يجب على إسرائيل أن تسحب قواتها المسلحة بالكامل من أراضي الدولة المجاورة.وينص الاتفاق على إنشاء لجنة رقابة دولية بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة تنفيذه والقضاء على الانتهاكات. ووافقت الولايات المتحدة على تقديم ضمانات لإسرائيل، تشمل دعم العمل العسكري الإسرائيلي ضد التهديدات الوشيكة من الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى إجراءات للحد من احتمال استعادة الوجود العسكري لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.إيران: نرحب بوقف إطلاق النار في لبنان ونؤكد دعمنا لحكومته وشعبه ومقاومتهوقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ جنوبي لبنان والجيش الإسرائيلي يحذر النازحين

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