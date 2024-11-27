https://sarabic.ae/20241127/بري-يعلن-طي-صفحة-تاريخية-كانت-الأخطر-على-لبنان----1095238475.html
بري يعلن طي صفحة تاريخية كانت الأخطر على لبنان
بري يعلن طي صفحة تاريخية كانت الأخطر على لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الأربعاء، أن لبنان طوى صفحة تاريخية كانت الأخطر على البلاد، هددت شعبه وتاريخه، في حين أظهرت الحرب وجه لبنان... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T10:08+0000
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جاء هذا الإعلان في كلمة متلفزة، حيث أكد بري أن الشعب اللبناني أبطل مفاعيل العدوان الإسرائيلي الذي توقف اليوم، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية.وقال بري: "نطوي لحظة تاريخية كانت الأخطر على لبنان هددت شعبه وتاريخه، وأظهرت الحرب وجه لبنان الحقيقي في التلاحم والوحدة الوطنية".ودعا بري جميع اللبنانيين الذين فروا بعد الحرب إلى سوريا والعراق وكل الدول الشقيقة للعودة إلى وطنهم، قائلا: "أدعو جميع اللبنانيين إلى العودة إلى أرضهم حتى لو كانت ركاما"، مؤكدًا أن الأولوية للحفاظ على وحدة لبنان وبناء مؤسساته الدستورية.ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لبيروت، ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بالاتفاق.إيران: نرحب بوقف إطلاق النار في لبنان ونؤكد دعمنا لحكومته وشعبه ومقاومتهلافروف: الوضع في الشرق الأوسط يتدهور بسبب السياسات الإسرائيلية
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
بري يعلن طي صفحة تاريخية كانت الأخطر على لبنان
10:08 GMT 27.11.2024 (تم التحديث: 10:30 GMT 27.11.2024)
أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الأربعاء، أن لبنان طوى صفحة تاريخية كانت الأخطر على البلاد، هددت شعبه وتاريخه، في حين أظهرت الحرب وجه لبنان الحقيقي في التلاحم والوحدة الوطنية، منوّهًا إلى ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية.
جاء هذا الإعلان في كلمة متلفزة، حيث أكد بري أن الشعب اللبناني أبطل مفاعيل العدوان الإسرائيلي الذي توقف اليوم، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية.
وقال بري: "نطوي لحظة تاريخية كانت الأخطر على لبنان هددت شعبه وتاريخه، وأظهرت الحرب وجه لبنان الحقيقي في التلاحم والوحدة الوطنية".
وأضاف رئيس مجلس النواب: "أناشد كل الطوائف والقوى السياسية للحفاظ على لبنان أكثر قوة ووحدة".
ودعا بري جميع اللبنانيين الذين فروا بعد الحرب
إلى سوريا والعراق وكل الدول الشقيقة للعودة إلى وطنهم، قائلا: "أدعو جميع اللبنانيين إلى العودة إلى أرضهم حتى لو كانت ركاما"، مؤكدًا أن الأولوية للحفاظ على وحدة لبنان وبناء مؤسساته الدستورية.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ،
اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لبيروت، ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بالاتفاق.