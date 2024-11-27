https://sarabic.ae/20241127/لافروف-الوضع-في-الشرق-الأوسط-يتدهور-بسبب-السياسات-الإسرائيلية-1095230843.html

لافروف: الوضع في الشرق الأوسط يتدهور بسبب السياسات الإسرائيلية

لافروف: الوضع في الشرق الأوسط يتدهور بسبب السياسات الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الوضع في الشرق الأوسط يستمر في التدهور، وامتدت المواجهة إلى لبنان والدول المجاورة الأخرى، كل هذا... 27.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-27T04:49+0000

2024-11-27T04:49+0000

2024-11-27T04:49+0000

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وقال لافروف، في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، الروسية: "الوضع في الشرق الأوسط مستمر في التدهور. لقد أودت الجولة الحالية من المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، وامتدت المواجهة المسلحة إلى لبنان والدول المجاورة الأخرى. كل هذا هو نتيجة مباشرة لسياسة إسرائيل العدوانية والعسكرية ورغبة واشنطن في احتكار مهام الوساطة والتضحية بالقرارات التوافقية لمجلس الأمن الدولي".وأضاف: "المفتاح لتحسين الوضع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان، لا يمكن أن يكون إلا تطبيع الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والجميع يدركون ذلك، ولكن تبني مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لقرار قوي حقا يطالب بوقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة، تم عرقلته مرارا وتكرارا من قبل الولايات المتحدة".ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت بيروت، ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالقرار.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى أكثر 44 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,746 آخرين.رئيس الأركان الإيراني: نخطط لرد "يفوق الخيال" على إسرائيلبايدن: حكومتا إسرائيل ولبنان تقبلان الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار

https://sarabic.ae/20241127/كندا-ترحب-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-وتدعو-جميع-الأطراف-لتنفيذه-بشكل-كامل-1095230186.html

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