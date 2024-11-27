https://sarabic.ae/20241127/لافروف-الوضع-في-الشرق-الأوسط-يتدهور-بسبب-السياسات-الإسرائيلية-1095230843.html
لافروف: الوضع في الشرق الأوسط يتدهور بسبب السياسات الإسرائيلية
لافروف: الوضع في الشرق الأوسط يتدهور بسبب السياسات الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الوضع في الشرق الأوسط يستمر في التدهور، وامتدت المواجهة إلى لبنان والدول المجاورة الأخرى، كل هذا... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T04:49+0000
2024-11-27T04:49+0000
2024-11-27T04:49+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم
إسرائيل
قطاع غزة
طوفان الأقصى
لبنان
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/13/1088104770_0:0:2963:1668_1920x0_80_0_0_1bac903e4f25143f57a0a92d2e5da13a.jpg
وقال لافروف، في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، الروسية: "الوضع في الشرق الأوسط مستمر في التدهور. لقد أودت الجولة الحالية من المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، وامتدت المواجهة المسلحة إلى لبنان والدول المجاورة الأخرى. كل هذا هو نتيجة مباشرة لسياسة إسرائيل العدوانية والعسكرية ورغبة واشنطن في احتكار مهام الوساطة والتضحية بالقرارات التوافقية لمجلس الأمن الدولي".وأضاف: "المفتاح لتحسين الوضع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان، لا يمكن أن يكون إلا تطبيع الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والجميع يدركون ذلك، ولكن تبني مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لقرار قوي حقا يطالب بوقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة، تم عرقلته مرارا وتكرارا من قبل الولايات المتحدة".ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت بيروت، ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالقرار.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى أكثر 44 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,746 آخرين.رئيس الأركان الإيراني: نخطط لرد "يفوق الخيال" على إسرائيلبايدن: حكومتا إسرائيل ولبنان تقبلان الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار
https://sarabic.ae/20241127/كندا-ترحب-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-وتدعو-جميع-الأطراف-لتنفيذه-بشكل-كامل-1095230186.html
إسرائيل
قطاع غزة
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/13/1088104770_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_561aed2013455e9d2e035d8bad567e9d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى, لبنان, روسيا
أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى, لبنان, روسيا
لافروف: الوضع في الشرق الأوسط يتدهور بسبب السياسات الإسرائيلية
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الوضع في الشرق الأوسط يستمر في التدهور، وامتدت المواجهة إلى لبنان والدول المجاورة الأخرى، كل هذا نتيجة مباشرة للسياسات الإسرائيلية.
وقال لافروف، في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، الروسية: "الوضع في الشرق الأوسط مستمر في التدهور. لقد أودت الجولة الحالية من المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، وامتدت المواجهة المسلحة إلى لبنان والدول المجاورة الأخرى. كل هذا هو نتيجة مباشرة لسياسة إسرائيل العدوانية والعسكرية ورغبة واشنطن في احتكار مهام الوساطة والتضحية بالقرارات التوافقية لمجلس الأمن الدولي".
وأشار إلى أن "رغبة إسرائيل في ضمان الأمن على حساب وأمن الآخرين بدعم لا لبس فيه من الولايات المتحدة، هو مشروع عقيم وخطير للغاية، بالنظر إلى العواقب التي ستترتب على هذه المأساة على موقف العالم الإسلامي تجاه إسرائيل، لسنوات عديدة مقبلة".
وأضاف: "المفتاح لتحسين الوضع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان، لا يمكن أن يكون إلا تطبيع الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والجميع يدركون ذلك، ولكن تبني مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لقرار قوي حقا يطالب بوقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة، تم عرقلته مرارا وتكرارا من قبل الولايات المتحدة".
وأوضح لافروف أنه "في العمل على تحقيق هذا الهدف لا بد من التركيز أولا على رأي دول المنطقة، وليس على أولئك الذين يحاولون إملاء شروطهم من الخارج، وهذا لا ينطبق على القضية الفلسطينية فحسب، بل على حالات الأزمات الأخرى في مختلف مناطق العالم".
ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت بيروت، ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالقرار.
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، فيما تمثل المرحلة الثانية من عملية دامت عاما كاملا شهد قصفا مدفعيا وصاروخيا بين وحدات من الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" على طول الحدود.
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى أكثر 44 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,746 آخرين.