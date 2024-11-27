كندا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتدعو جميع الأطراف لتنفيذه بشكل كامل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:20 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
12:31 GMT
24 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إعلان إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي هو بسبب التوريكا
17:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
10:03 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:26 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التوصل لاتفاق في لبنان وغزة صعب
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241127/كندا-ترحب-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-وتدعو-جميع-الأطراف-لتنفيذه-بشكل-كامل-1095230186.html
كندا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتدعو جميع الأطراف لتنفيذه بشكل كامل
كندا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتدعو جميع الأطراف لتنفيذه بشكل كامل
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، اليوم الأربعاء، عن ترحيب بلاده بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل، داعيًا جميع الأطراف إلى... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T02:10+0000
2024-11-27T02:10+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار كندا
جاستين ترودو
وقف القتال
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101850/52/1018505281_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_2336d9f65a1eb692c37f0198c5899450.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان لترودو نشرته رئاسة الوزراء الكندية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "ترحب كندا باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، والذي دخل حيز التنفيذ الساعة 4:00 صباحًا بالتوقيت المحلي. هذه خطوة ضرورية للغاية نحو الاستقرار والأمن في المنطقة. نشكر الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا على جهودهما في تحقيق هذا الاتفاق".وتابع البيان: "سندافع دائمًا عن حق إسرائيل في الوجود بسلام وأمن. يجب أن تتوقف تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار بشكل خطير في جميع أنحاء الشرق الأوسط من خلال وكلاء الإرهاب والجماعات المسلحة. تتوقع كندا أن يتم احترام القانون الدولي"، مشيرًا إلى ضرورة "وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة إلقاء حماس لسلاحها، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن - بما في ذلك رفات جوديه وينشتاين - وزيادة كبيرة ومستمرة في تدفق المساعدات الإنسانية، وإنهاء الصراع. ونحن نحث جميع الجهات الفاعلة على حماية السكان المدنيين".من جانب آخر، جاء في بيان أمريكي فرنسي مشترك، أنه "بعد أسابيع عديدة من المشاركة الدبلوماسية المكثفة، أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الثلاثاء) أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على وقف إطلاق النار بين بلديهما. سيمثل إعلان اليوم نهاية القتال في لبنان وحماية إسرائيل من التهديد الذي يشكله حزب الله والمنظمات الإرهابية الأخرى التي تعمل من لبنان. كما سيخلق الظروف اللازمة لاستعادة الهدوء الدائم والعودة الآمنة لسكان جانبي الخط الأزرق إلى منازلهم".ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت بيرت اليوم الأربعاء.
https://sarabic.ae/20241126/الأمم-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-يرحبان-بوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1095229765.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101850/52/1018505281_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_84f7464eef072a41057a7d9be5b09f8e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار كندا, جاستين ترودو, وقف القتال, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار كندا, جاستين ترودو, وقف القتال, العالم

كندا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتدعو جميع الأطراف لتنفيذه بشكل كامل

02:10 GMT 27.11.2024
© AP Photo / Aaron Favilaرئيس الوزراء الكندي ترودو
رئيس الوزراء الكندي ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Aaron Favila
تابعنا عبر
أعرب رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، اليوم الأربعاء، عن ترحيب بلاده بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل، داعيًا جميع الأطراف إلى تنفيذه بشكل كامل.
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان لترودو نشرته رئاسة الوزراء الكندية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "ترحب كندا باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، والذي دخل حيز التنفيذ الساعة 4:00 صباحًا بالتوقيت المحلي. هذه خطوة ضرورية للغاية نحو الاستقرار والأمن في المنطقة. نشكر الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا على جهودهما في تحقيق هذا الاتفاق".

وأضاف البيان أن "وقف الأعمال العدائية سيساعد في خلق الظروف لمزيد من تهدئة التوترات، واستقرار الحدود بين إسرائيل ولبنان، واستعادة سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقراره بالكامل، وتأمين إسرائيل من تهديد حزب الله والمنظمات الإرهابية الأخرى التي تعمل من لبنان، وإعادة المواطنين النازحين إلى ديارهم بأمان على جانبي الخط الأزرق. نشجع جميع الأطراف على تنفيذ الاتفاق بشكل كامل".

وتابع البيان: "سندافع دائمًا عن حق إسرائيل في الوجود بسلام وأمن. يجب أن تتوقف تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار بشكل خطير في جميع أنحاء الشرق الأوسط من خلال وكلاء الإرهاب والجماعات المسلحة. تتوقع كندا أن يتم احترام القانون الدولي"، مشيرًا إلى ضرورة "وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة إلقاء حماس لسلاحها، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن - بما في ذلك رفات جوديه وينشتاين - وزيادة كبيرة ومستمرة في تدفق المساعدات الإنسانية، وإنهاء الصراع. ونحن نحث جميع الجهات الفاعلة على حماية السكان المدنيين".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نيويورك 25 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يرحبان بوقف إطلاق النار في لبنان
أمس, 22:52 GMT
من جانب آخر، جاء في بيان أمريكي فرنسي مشترك، أنه "بعد أسابيع عديدة من المشاركة الدبلوماسية المكثفة، أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الثلاثاء) أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على وقف إطلاق النار بين بلديهما. سيمثل إعلان اليوم نهاية القتال في لبنان وحماية إسرائيل من التهديد الذي يشكله حزب الله والمنظمات الإرهابية الأخرى التي تعمل من لبنان. كما سيخلق الظروف اللازمة لاستعادة الهدوء الدائم والعودة الآمنة لسكان جانبي الخط الأزرق إلى منازلهم".
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت بيرت اليوم الأربعاء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل24 نوفمبر, 12:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала