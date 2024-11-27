https://sarabic.ae/20241127/كندا-ترحب-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-وتدعو-جميع-الأطراف-لتنفيذه-بشكل-كامل-1095230186.html
كندا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتدعو جميع الأطراف لتنفيذه بشكل كامل
كندا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتدعو جميع الأطراف لتنفيذه بشكل كامل
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، اليوم الأربعاء، عن ترحيب بلاده بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل، داعيًا جميع الأطراف إلى... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T02:10+0000
2024-11-27T02:10+0000
2024-11-27T02:10+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان لترودو نشرته رئاسة الوزراء الكندية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "ترحب كندا باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، والذي دخل حيز التنفيذ الساعة 4:00 صباحًا بالتوقيت المحلي. هذه خطوة ضرورية للغاية نحو الاستقرار والأمن في المنطقة. نشكر الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا على جهودهما في تحقيق هذا الاتفاق".وتابع البيان: "سندافع دائمًا عن حق إسرائيل في الوجود بسلام وأمن. يجب أن تتوقف تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار بشكل خطير في جميع أنحاء الشرق الأوسط من خلال وكلاء الإرهاب والجماعات المسلحة. تتوقع كندا أن يتم احترام القانون الدولي"، مشيرًا إلى ضرورة "وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة إلقاء حماس لسلاحها، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن - بما في ذلك رفات جوديه وينشتاين - وزيادة كبيرة ومستمرة في تدفق المساعدات الإنسانية، وإنهاء الصراع. ونحن نحث جميع الجهات الفاعلة على حماية السكان المدنيين".من جانب آخر، جاء في بيان أمريكي فرنسي مشترك، أنه "بعد أسابيع عديدة من المشاركة الدبلوماسية المكثفة، أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الثلاثاء) أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على وقف إطلاق النار بين بلديهما. سيمثل إعلان اليوم نهاية القتال في لبنان وحماية إسرائيل من التهديد الذي يشكله حزب الله والمنظمات الإرهابية الأخرى التي تعمل من لبنان. كما سيخلق الظروف اللازمة لاستعادة الهدوء الدائم والعودة الآمنة لسكان جانبي الخط الأزرق إلى منازلهم".ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت بيرت اليوم الأربعاء.
https://sarabic.ae/20241126/الأمم-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-يرحبان-بوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1095229765.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار كندا, جاستين ترودو, وقف القتال, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار كندا, جاستين ترودو, وقف القتال, العالم
كندا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتدعو جميع الأطراف لتنفيذه بشكل كامل
أعرب رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، اليوم الأربعاء، عن ترحيب بلاده بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل، داعيًا جميع الأطراف إلى تنفيذه بشكل كامل.
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان لترودو نشرته رئاسة الوزراء الكندية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "ترحب كندا باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، والذي دخل حيز التنفيذ الساعة 4:00 صباحًا بالتوقيت المحلي. هذه خطوة ضرورية للغاية نحو الاستقرار والأمن في المنطقة. نشكر الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا على جهودهما في تحقيق هذا الاتفاق".
وأضاف البيان أن "وقف الأعمال العدائية سيساعد في خلق الظروف لمزيد من تهدئة التوترات، واستقرار الحدود بين إسرائيل ولبنان، واستعادة سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقراره بالكامل، وتأمين إسرائيل من تهديد حزب الله والمنظمات الإرهابية الأخرى التي تعمل من لبنان، وإعادة المواطنين النازحين إلى ديارهم بأمان على جانبي الخط الأزرق. نشجع جميع الأطراف على تنفيذ الاتفاق بشكل كامل".
وتابع البيان: "سندافع دائمًا عن حق إسرائيل في الوجود بسلام وأمن. يجب أن تتوقف تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار بشكل خطير في جميع أنحاء الشرق الأوسط من خلال وكلاء الإرهاب والجماعات المسلحة. تتوقع كندا أن يتم احترام القانون الدولي"، مشيرًا إلى ضرورة "وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة إلقاء حماس لسلاحها، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن - بما في ذلك رفات جوديه وينشتاين - وزيادة كبيرة ومستمرة في تدفق المساعدات الإنسانية، وإنهاء الصراع. ونحن نحث جميع الجهات الفاعلة على حماية السكان المدنيين".
من جانب آخر، جاء في بيان أمريكي فرنسي مشترك، أنه "بعد أسابيع عديدة من المشاركة الدبلوماسية المكثفة، أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الثلاثاء) أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على وقف إطلاق النار بين بلديهما. سيمثل إعلان اليوم نهاية القتال في لبنان وحماية إسرائيل من التهديد الذي يشكله حزب الله والمنظمات الإرهابية الأخرى التي تعمل من لبنان. كما سيخلق الظروف اللازمة لاستعادة الهدوء الدائم والعودة الآمنة لسكان جانبي الخط الأزرق إلى منازلهم".
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت بيرت اليوم الأربعاء.