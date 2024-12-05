https://sarabic.ae/20241205/بن-غفير-سنعرض-على-ترامب-خطة-لتشجيع-الهجرة-والاستيطان-في-غزة-1095496110.html

بن غفير: سنعرض على ترامب خطة لتشجيع الهجرة والاستيطان في غزة

بن غفير: سنعرض على ترامب خطة لتشجيع الهجرة والاستيطان في غزة

سبوتنيك عربي

صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أمس الأربعاء، بأن إسرائيل ستعرض على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خطة لتشجيع الهجرة والاستيطان في غزة. 05.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-05T07:07+0000

2024-12-05T07:07+0000

2024-12-05T07:07+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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وأجرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، مقابلة مع الوزير بن غفير، أكد خلالها أن إسرائيل ستطرح على الرئيس ترامب خطة لتشجيع الهجرة والاستيطان في قطاع غزة.وادعى بن غفير أن الخطة الإسرائيلية التي ستعرض على الرئيس ترامب تتضمن عنصرين وليس الاستيطان وحده، زاعما بأنها خطة أخلاقية ومنطقية وستفيد الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن تصريحات بن غفير جاءت تعليقا على ما قاله الرئيس المنتخب دونالد ترامب من أنه يريد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه في 20 يناير/ كانون الثاني.وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة، ومن المتوقع عودة فريق "حماس" التفاوضي إلى الدوحة.ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصدر مطّلع، لم تسمّه، أن "قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة، ومن المتوقع عودة فريق حماس التفاوضي إلى الدوحة".كان الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، صرح الأربعاء، بأن مكتب حركة "حماس" الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة أنشئ للتفاوض بطلب أمريكي إسرائيلي، لافتا إلى أن هذا المكتب أبرمت عبره اتفاقات لوقف النار منذ 2014.

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العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, الأخبار