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https://sarabic.ae/20241204/إعلام-قطر-استأنفت-دورها-كوسيط-رئيسي-في-غزة-ومن-المتوقع-عودة-فريق-حماس-التفاوضي-1095493603.html
إعلام: قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة ومن المتوقع عودة فريق حماس التفاوضي
إعلام: قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة ومن المتوقع عودة فريق حماس التفاوضي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، فجر اليوم الخميس، بأن قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة، ومن المتوقع عودة فريق حماس التفاوضي إلى الدوحة. 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T22:59+0000
2024-12-04T22:59+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
قطر
أخبار قطر اليوم
العالم العربي
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصدر مطّلع، لم تسمّه، أن " "قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة، ومن المتوقع عودة فريق حماس التفاوضي إلى الدوحة".وفي السياق ذكرت التقارير، أن مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف التقى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في محاولة للتوصل إلى اتفاق في غزة.كان الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، صرح أمس الأربعاء، بأن مكتب حركة "حماس" الفلسطينية بالعاصمة القطرية الدوحة أنشئ للتفاوض بطلب أمريكي إسرائيلي، لافتا إلى أن هذا المكتب أبرمت عبره اتفاقات لوقف النار منذ 2014.ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن رئيس الوزراء القطري قوله بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يريد اتفاقا لوقف إطلاق النار بغزة مع وصوله للسلطة.
https://sarabic.ae/20241204/ملك-الأردن-يحذر-خلال-لقاءاته-في-الكونغرس-من-فشل-وقف-الحرب-على-غزة--1095493255.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى

إعلام: قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة ومن المتوقع عودة فريق حماس التفاوضي

22:59 GMT 04.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
 رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، فجر اليوم الخميس، بأن قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة، ومن المتوقع عودة فريق حماس التفاوضي إلى الدوحة.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصدر مطّلع، لم تسمّه، أن " "قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة، ومن المتوقع عودة فريق حماس التفاوضي إلى الدوحة".
وفي السياق ذكرت التقارير، أن مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف التقى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في محاولة للتوصل إلى اتفاق في غزة.
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
ملك الأردن يحذر خلال لقاءاته في الكونغرس من فشل وقف الحرب على غزة
21:48 GMT
كان الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، صرح أمس الأربعاء، بأن مكتب حركة "حماس" الفلسطينية بالعاصمة القطرية الدوحة أنشئ للتفاوض بطلب أمريكي إسرائيلي، لافتا إلى أن هذا المكتب أبرمت عبره اتفاقات لوقف النار منذ 2014.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن رئيس الوزراء القطري قوله بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يريد اتفاقا لوقف إطلاق النار بغزة مع وصوله للسلطة.
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