ملك الأردن يحذر خلال لقاءاته في الكونغرس من فشل وقف الحرب على غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
09:18 GMT
30 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
11:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هناك تعويل كبير على دور الجيش السوري والقوى الرديفة لإنهاء الهجمات الإرهابية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص تنفيذ "خارطة الطريق" للحل في غزة بعد توافق فتح وحماس في القاهرة
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
تداعيات الأوضاع في سوريا على أمن واستقرار العراق
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:18 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:36 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تداعيات الأوضاع في سوريا على أمن واستقرار العراق
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: المعركة في حلب تدار من قبل المخابرات الأمريكية
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب مستمرة واتهامات متبادلة من طرفي الصراع وتوقف مبادرات حل الأزمة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241204/ملك-الأردن-يحذر-خلال-لقاءاته-في-الكونغرس-من-فشل-وقف-الحرب-على-غزة--1095493255.html
ملك الأردن يحذر خلال لقاءاته في الكونغرس من فشل وقف الحرب على غزة
ملك الأردن يحذر خلال لقاءاته في الكونغرس من فشل وقف الحرب على غزة
سبوتنيك عربي
حذر ملك الأردن، عبد الله الثاني في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الأربعاء، من الفشل في وقف الحرب الإسرائيلية على غزة داعيا إلى تعزيز الاستجابة الدولية... 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T21:48+0000
2024-12-04T21:47+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082088596_0:0:1353:761_1920x0_80_0_0_b107d72c845eaa2d740d5265ba9b0ac7.jpg
ونقلت قناة "المملكة" عن العاهل الأردني تشديده على ضرورة التحرك بشكل فوري للضغط على إسرائيل لضمان دخول المساعدات الإغاثية والطبية بشكل كافٍ ومستدام.جاء ت تصريحات الملك عبد الله خلال سلسلة لقاءات عقدها في الكونغرس الأمريكي، مع قيادات من مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان الرئيسية في المجلسين.في السياق ذاته، جدد الملك التأكيد على رفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة، منبها إلى أن العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين، والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، يجب أن تتوقف فورا.وحذر العاهل الأردني من تبعات قرار منع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من ممارسة أعمالها، لافتا إلى أهمية مواصلة دعمها "باعتبارها شريان الحياة لنحو مليوني فلسطيني في غزة"،وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب ملك الأردن، علاء البطاينة، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، كما التقى الملك رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي.كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، أن "هناك أفكارا ورؤى مطروحة بشأن إطلاق سراح الرهائن والأسرى بغزة، ووقف إطلاق النار واليوم التالي من انتهاء العدوان الإسرائيلي".وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحفي، إن "وفدين من حماس وفتح في القاهرة، يتشاوران للتوصل إلى فهم مشترك في إدارة الأمور الحياتية لغزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية"، مؤكدًا أن "مصر لديها تصور واضح بشأن النقاش بين فتح وحماس لترتيبات اليوم التالي للحرب".وأضاف وزير الخارجية المصري أن "القضية الفلسطينية خط أحمر لمصر والأردن والدولتان لن تسمحا بأي عملية تهجير فلسطيني"، مؤكدا أن "الجهود والاتصالات مستمرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".وانطلقت يوم الاثنين الماضي، فعاليات أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة، بمشاركة 103 وفود دول ومنظمات وهيئات دولية ومؤسسات مالية.ويأتي المؤتمر برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ونائبة السكرتير العام للأمم المتحدة أمينة محمد.وجاء في بيان لوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن "انعقاد المؤتمر يأتي في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة، ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة".
https://sarabic.ae/20241204/وفد-إسرائيلي-يتوجه-إلى-القاهرة-لبحث-مبادرة-مصرية-جديدة-بشأن-غزة-1095478335.html
https://sarabic.ae/20241203/رئيس-وزراء-فلسطين-لـ-سبوتنيك-مؤتمر-القاهرة-شهد-إجماعا-دوليا-على-أهمية-استمرار-دعم-غزة-1095427734.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082088596_0:0:1201:901_1920x0_80_0_0_48161781332d71ccafb0940e69d4957e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

ملك الأردن يحذر خلال لقاءاته في الكونغرس من فشل وقف الحرب على غزة

21:48 GMT 04.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiberملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
حذر ملك الأردن، عبد الله الثاني في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الأربعاء، من الفشل في وقف الحرب الإسرائيلية على غزة داعيا إلى تعزيز الاستجابة الدولية الإنسانية في القطاع للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع.
ونقلت قناة "المملكة" عن العاهل الأردني تشديده على ضرورة التحرك بشكل فوري للضغط على إسرائيل لضمان دخول المساعدات الإغاثية والطبية بشكل كافٍ ومستدام.
جاء ت تصريحات الملك عبد الله خلال سلسلة لقاءات عقدها في الكونغرس الأمريكي، مع قيادات من مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان الرئيسية في المجلسين.
في السياق ذاته، جدد الملك التأكيد على رفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة، منبها إلى أن العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين، والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، يجب أن تتوقف فورا.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
وفد إسرائيلي يتوجه إلى القاهرة لبحث مبادرة مصرية جديدة بشأن غزة
13:19 GMT
وحذر العاهل الأردني من تبعات قرار منع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من ممارسة أعمالها، لافتا إلى أهمية مواصلة دعمها "باعتبارها شريان الحياة لنحو مليوني فلسطيني في غزة"،
وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب ملك الأردن، علاء البطاينة، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، كما التقى الملك رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي.
كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، أن "هناك أفكارا ورؤى مطروحة بشأن إطلاق سراح الرهائن والأسرى بغزة، ووقف إطلاق النار واليوم التالي من انتهاء العدوان الإسرائيلي".
وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحفي، إن "وفدين من حماس وفتح في القاهرة، يتشاوران للتوصل إلى فهم مشترك في إدارة الأمور الحياتية لغزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية"، مؤكدًا أن "مصر لديها تصور واضح بشأن النقاش بين فتح وحماس لترتيبات اليوم التالي للحرب".
الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
رئيس وزراء فلسطين لـ "سبوتنيك": مؤتمر القاهرة شهد إجماعا دوليا على أهمية استمرار دعم غزة
أمس, 08:00 GMT
وأضاف وزير الخارجية المصري أن "القضية الفلسطينية خط أحمر لمصر والأردن والدولتان لن تسمحا بأي عملية تهجير فلسطيني"، مؤكدا أن "الجهود والاتصالات مستمرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".
وانطلقت يوم الاثنين الماضي، فعاليات أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة، بمشاركة 103 وفود دول ومنظمات وهيئات دولية ومؤسسات مالية.
ويأتي المؤتمر برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ونائبة السكرتير العام للأمم المتحدة أمينة محمد.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن "انعقاد المؤتمر يأتي في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة، ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала