https://sarabic.ae/20241204/ملك-الأردن-يحذر-خلال-لقاءاته-في-الكونغرس-من-فشل-وقف-الحرب-على-غزة--1095493255.html

ملك الأردن يحذر خلال لقاءاته في الكونغرس من فشل وقف الحرب على غزة

ملك الأردن يحذر خلال لقاءاته في الكونغرس من فشل وقف الحرب على غزة

سبوتنيك عربي

حذر ملك الأردن، عبد الله الثاني في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الأربعاء، من الفشل في وقف الحرب الإسرائيلية على غزة داعيا إلى تعزيز الاستجابة الدولية... 04.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-04T21:48+0000

2024-12-04T21:48+0000

2024-12-04T21:47+0000

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العدوان الإسرائيلي على غزة

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ونقلت قناة "المملكة" عن العاهل الأردني تشديده على ضرورة التحرك بشكل فوري للضغط على إسرائيل لضمان دخول المساعدات الإغاثية والطبية بشكل كافٍ ومستدام.جاء ت تصريحات الملك عبد الله خلال سلسلة لقاءات عقدها في الكونغرس الأمريكي، مع قيادات من مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان الرئيسية في المجلسين.في السياق ذاته، جدد الملك التأكيد على رفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة، منبها إلى أن العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين، والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، يجب أن تتوقف فورا.وحذر العاهل الأردني من تبعات قرار منع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من ممارسة أعمالها، لافتا إلى أهمية مواصلة دعمها "باعتبارها شريان الحياة لنحو مليوني فلسطيني في غزة"،وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب ملك الأردن، علاء البطاينة، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، كما التقى الملك رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي.كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، أن "هناك أفكارا ورؤى مطروحة بشأن إطلاق سراح الرهائن والأسرى بغزة، ووقف إطلاق النار واليوم التالي من انتهاء العدوان الإسرائيلي".وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحفي، إن "وفدين من حماس وفتح في القاهرة، يتشاوران للتوصل إلى فهم مشترك في إدارة الأمور الحياتية لغزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية"، مؤكدًا أن "مصر لديها تصور واضح بشأن النقاش بين فتح وحماس لترتيبات اليوم التالي للحرب".وأضاف وزير الخارجية المصري أن "القضية الفلسطينية خط أحمر لمصر والأردن والدولتان لن تسمحا بأي عملية تهجير فلسطيني"، مؤكدا أن "الجهود والاتصالات مستمرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".وانطلقت يوم الاثنين الماضي، فعاليات أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة، بمشاركة 103 وفود دول ومنظمات وهيئات دولية ومؤسسات مالية.ويأتي المؤتمر برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ونائبة السكرتير العام للأمم المتحدة أمينة محمد.وجاء في بيان لوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن "انعقاد المؤتمر يأتي في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة، ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة".

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العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة