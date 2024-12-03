https://sarabic.ae/20241203/رئيس-وزراء-فلسطين-لـ-سبوتنيك-مؤتمر-القاهرة-شهد-إجماعا-دوليا-على-أهمية-استمرار-دعم-غزة-1095427734.html

رئيس وزراء فلسطين لـ "سبوتنيك": مؤتمر القاهرة شهد إجماعا دوليا على أهمية استمرار دعم غزة

رئيس وزراء فلسطين لـ "سبوتنيك": مؤتمر القاهرة شهد إجماعا دوليا على أهمية استمرار دعم غزة

سبوتنيك عربي

شدد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني، على أهمية المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، الذي عقد اليوم في القاهرة،... 03.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-03T08:00+0000

2024-12-03T08:00+0000

2024-12-03T08:12+0000

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وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن المؤتمر كان مهما ومؤثرًا، باعتباره يتعلق بحياة عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين الذين خسروا حياتهم وذويهم وعائلاتهم، وفقد الكثير منهم منازلهم، وباتوا بلا مصدر رزق ولا حياة، ولا تعليم.وأكد أن مؤتمر تعزيز الاستجابة الإنسانية تحدث عن أهمية فتح المعابر، خاصة الواقعة بين فلسطين وإسرائيل، وكذلك تناول أهمية معبر رفح بإشراف مشترك ما بين جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين.وانطلقت، اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة، بمشاركة 103 وفود دول ومنظمات وهيئات دولية ومؤسسات مالية.وقال الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، في كلمته الافتتاحية إن مصر وقفت منذ اليوم الأول بجانب الشعب الفلسطيني وبذلت جهودا كبيرة لوقف العدوان الغاشم على غزة، وكثفت العمل لتنسيق دخول المساعدات الإنسانية.وأضاف أن غزة تواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة، وباتت مدينة منكوبة، تعاني المجاعة والدمار، حيث تستخدم إسرائيل الجوع كسلاح للحرب، ونشهد تجويعا متعمدا وممنهجا ليس بسبب شح المساعدات بل بسبب منع دخولها وإعاقة عمل الطواقم والمنظمات.وشدد على خطورة استهداف إسرائيل للمؤسسات الأممية على رأسها وكالة "أونروا"، في محاولات تقويض عملها في الأراضي المحتلة، وهو ما يتطلب تحركات عاجلة يتناسب مع خطورة الاستهداف، مؤكدا أن الأونروا شريان حياة للشعب الفلسطيني واللاجئين، وتلعب دورا غير قابل للاستبدال أو التقويض وهو دور محوري في مرحلة ما بعد الحرب، معربًا عن رفضه لكل القوانين الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا.واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني أن المؤتمر يشكل فرصة مناسبة لإعادة التأكيد على رفضنا لاستمرار احتلال غزة وإغلاق معابره وتقليصه والتأكيد على الالتزام بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة لوقف العدوان وتأمين دخول المساعدات، ما يمهد لعودة الرعاية والتعليم والعمل لإعادة الحياة والإعمار والتنمية وإعادة القطاع كجزء لا يتجزأ من فلسطين.وأوضح أن الحكومة الفلسطينية حرصت على تقديم كل ما يمكن لأبناء الشعب في غزة رغم الظروف الصعبة بما في ذلك الاحتياجات الدائمة للضفة، واقتطاع إسرائيل لأموال السلطة الفلسطينية، فيما حرصت الحكومة على تقديم ما أمكن من الخدمات الأساسية أثناء الحرب، من المياه والطاقة الاتصالات الصحة التعليم، والخدمات المالية والمدنية وترسيخ جهود الإغاثة مع مقدميها.وكشف مصطفى عن خطة تقوم عليها الوزارات الفلسطينية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، تمهيدا لإطلاق عملية التنمية الشاملة.وقال إن الحكومة قامت بوضع خطة لتوحيد المؤسسات في غزة والضفة بما يمكن من تطوير الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين، وإعداد خطة لإطلاق أعمال التعافي واستعادة الخدمات الأساسية لتمهيد الطريق للتعافي.وأوضح أنه تم وضع خطة لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على النهوض الاستدامة لما بعد الحرب، ووضع خطة لتعزيز أداء المؤسسات العامة وإجراء إصلاحات تشريعية ومالية ضرورية.وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن تطلعه من المؤتمر بالشراكة الحقيقية والخروج بتعهدات تناسب وتعادل الاحتياجات العاجلة، والمساعدات الإنسانية المطلوبة، للتقدم نحو التعافي، بنا يحفظ كرامة الشعب الفلسطيني، وتوجيه رسالة أمل لشعبنا مفادها أن العالم لم يتركه وحيدا.

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https://sarabic.ae/20241202/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-يتحدث-عن-خطط-توحيد-مؤسسات-غزة-والضفة-وإعادة-الإعمار-في-القطاع-1095407931.html

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