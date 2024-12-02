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انطلاق أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة
انطلاق أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة
سبوتنيك عربي
انطلقت أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة، بمشاركة 103 وفود دول ومنظمات وهيئات دولية ومؤسسات مالية. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T10:52+0000
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يأتي المؤتمر تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ونائبة السكرتير العام للأمم المتحدة أمينة محمد.وقال بيان لوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن انعقاد المؤتمر يأتي في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.ويهدف المؤتمر لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وتتعمد إسرائيل تجاهل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحماس.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مشدداً على موقف الرئيس فلاديمير بوتين الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20241125/مصر-تحذر-مجددا-من-أي-مساع-لفصل-قطاع-غزة-عن-باقي-الأراضي-الفلسطينية-1095174198.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, غزة
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, غزة

انطلاق أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة

10:52 GMT 02.12.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة
انطلاق أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
انطلقت أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة، بمشاركة 103 وفود دول ومنظمات وهيئات دولية ومؤسسات مالية.
يأتي المؤتمر تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ونائبة السكرتير العام للأمم المتحدة أمينة محمد.
وقال بيان لوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن انعقاد المؤتمر يأتي في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة
انطلاق أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة
انطلاق أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة
انطلاق أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة
انطلاق أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة
انطلاق أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة
1/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة
2/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة
3/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة
4/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة
5/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة
ويهدف المؤتمر لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
صور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
مصر تحذر مجددا من أي مساع لفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية
25 نوفمبر, 15:12 GMT
وتتعمد إسرائيل تجاهل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحماس.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مشدداً على موقف الرئيس فلاديمير بوتين الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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