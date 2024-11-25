https://sarabic.ae/20241125/مصر-تحذر-مجددا-من-أي-مساع-لفصل-قطاع-غزة-عن-باقي-الأراضي-الفلسطينية-1095174198.html

مصر تحذر مجددا من أي مساع لفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية

مصر تحذر مجددا من أي مساع لفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية لاستعادة وضعها في قطاع غزة، لا سيما فيما يتعلق بالأنشطة الإنسانية. 25.11.2024, سبوتنيك عربي

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وحذر، عبد العاطي، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "حوار من أجل السلام" في منتدى حوارات روما المتوسطية، من "أية مساع لفصل قطاع غزة عن باقى الأراضى الفلسطينية"، مؤكدا "رفض مصر بشكل كامل تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم".كما أعرب عن "رفض مصر الكامل بالمساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه واحترام رغبة الشعب اللبناني في اختيار رئيسه دون تدخلات أجنبية".وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة اتباع نهج شامل يتضمن عدة عناصر تشمل وضع حد للحرب في غزة والعمل على خفض التصعيد، مؤكدا أن "الخيارات العسكرية تثبت فشلها ولا تحقق السلام والاستقرار في المنطقة، ولا غنى عن الحلول الدبلوماسية".كما شدد عبد العاطي، في تصريحات له، على ضرورة معالجة جذور عدم الاستقرار في المنطقة عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع 44,056 قتيلا.وفي بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.

https://sarabic.ae/20241121/السيسي-يجتمع-بقادة-الجيش-المصري-بشأن-الأوضاع-المضطربة-التي-تشهدها-المنطقة-1095040198.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, لبنان, أخبار لبنان, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار العالم الآن, العالم العربي