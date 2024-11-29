الرئيس المصري يرفض تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين في رسالة إلى عباس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
11:03 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
12:03 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير نووي: نقل أسلحة نووية لكييف استفزاز لروسيا بسبب تفوقها
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على خطى لبنان: بوادر اتفاق حول غزة
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
على خطى لبنان: بوادر اتفاق حول غزة
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:26 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
210 د
شؤون عسكرية
خبير: الجبهات الشمالية الغربية في سوريا تشتعل من جديد بأوامر قتالية صدرت من الجانب الإسرائيلي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تبادل الاتهامات بين إسرائيل ولبنان بخرق الهدنة، بري يدعو البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية في 9 يناير
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241129/الرئيس-المصري-يرفض-تصفية-القضية-وتهجير-الفلسطينيين-في-رسالة-إلى-عباس-1095336108.html
الرئيس المصري يرفض تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين في رسالة إلى عباس
الرئيس المصري يرفض تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين في رسالة إلى عباس
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على رفضه لتصفية القضية الفلسطينية وذلك في رسالة وجهها إلى الرئيس الفلسطيني... 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T16:53+0000
2024-11-29T16:53+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار فلسطين اليوم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
الرئيس عبدالفتاح السيسي
محمود عباس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092608125_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e65b87743d2aeed155636d752527dc0c.jpg
ونقل موقع "اليوم السابع" أن رسالة السيسي إلى عباس جاءت بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، أعرب خلالها الرئيس المصري عن تضامن مصر الثابت مع الفلسطينيين في ظل الأزمات المتلاحقة، خاصةً المأساة الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عام.واستنكر السيسي ما وصفه بـ"عجز المجتمع الدولي" الذي أظهرته هذه المأساة، حيث لم تفلح الجهود الدولية في وقف إراقة الدماء الفلسطينية، مؤكدا أهمية "استذكار نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة".وطالب الرئيس المصري بمعالجة جذور الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال إحياء مسار حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، مع التأكيد على ضرورة "تكاتف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، على حد قوله.وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، يوم الأربعاء الماضي، عن أن هناك إرادة سياسية لدى قيادتي مصر وقطر تستهدف تحقيق نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، وكذلك التنسيق الكامل إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.وصرح وزير الخارجية المصري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بأن "الجهود المصرية القطرية استهدفت سرعة التوصل إلى صفقة لحقن دماء الشعب الفلسطيني الشقيق وإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى الفلسطينيين".جاء ذلك في أعقاب استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، والوفد المرافق له، بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدد من وزراء مجلسه، وحسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية.وفق بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الذي وصل "سبوتنيك" نسخة منه أمس الثلاثاء، فإن رئيس الوزراء القطري أكد حرص بلاده على تعزيز واستمرار التعاون والتنسيق بين البلدين، والأهمية التي توليها الحكومة القطرية لتعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة وفي المجالات السياسية والاقتصادية الاستثمارية.
https://sarabic.ae/20241125/مصر-تحذر-مجددا-من-أي-مساع-لفصل-قطاع-غزة-عن-باقي-الأراضي-الفلسطينية-1095174198.html
https://sarabic.ae/20241125/مصر-تكشف-عن-خسائرها-منذ-بدء-الحرب-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-1095159119.html
مصر
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092608125_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_3555779007d0fcd12f9a930deba6908d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الرئيس عبدالفتاح السيسي, محمود عباس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الرئيس عبدالفتاح السيسي, محمود عباس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الرئيس المصري يرفض تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين في رسالة إلى عباس

16:53 GMT 29.11.2024
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على رفضه لتصفية القضية الفلسطينية وذلك في رسالة وجهها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ونقل موقع "اليوم السابع" أن رسالة السيسي إلى عباس جاءت بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، أعرب خلالها الرئيس المصري عن تضامن مصر الثابت مع الفلسطينيين في ظل الأزمات المتلاحقة، خاصةً المأساة الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عام.
واستنكر السيسي ما وصفه بـ"عجز المجتمع الدولي" الذي أظهرته هذه المأساة، حيث لم تفلح الجهود الدولية في وقف إراقة الدماء الفلسطينية، مؤكدا أهمية "استذكار نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة".
صور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
مصر تحذر مجددا من أي مساع لفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية
25 نوفمبر, 15:12 GMT
وطالب الرئيس المصري بمعالجة جذور الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال إحياء مسار حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، مع التأكيد على ضرورة "تكاتف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، على حد قوله.
وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، يوم الأربعاء الماضي، عن أن هناك إرادة سياسية لدى قيادتي مصر وقطر تستهدف تحقيق نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، وكذلك التنسيق الكامل إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
مصر تكشف عن خسائرها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
25 نوفمبر, 11:23 GMT
وصرح وزير الخارجية المصري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بأن "الجهود المصرية القطرية استهدفت سرعة التوصل إلى صفقة لحقن دماء الشعب الفلسطيني الشقيق وإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى الفلسطينيين".
جاء ذلك في أعقاب استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، والوفد المرافق له، بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدد من وزراء مجلسه، وحسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية.
وفق بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الذي وصل "سبوتنيك" نسخة منه أمس الثلاثاء، فإن رئيس الوزراء القطري أكد حرص بلاده على تعزيز واستمرار التعاون والتنسيق بين البلدين، والأهمية التي توليها الحكومة القطرية لتعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة وفي المجالات السياسية والاقتصادية الاستثمارية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала