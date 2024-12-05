https://sarabic.ae/20241205/وزير-إسرائيلي-لا-أحد-في-حكومة-نتنياهو-يوافق-على-إنهاء-الحرب-والانسحاب-من-أماكن-مثل-محور-فيلادلفيا-1095497072.html
وزير إسرائيلي: لا أحد في حكومة نتنياهو يوافق على إنهاء الحرب والانسحاب من أماكن مثل محور فيلادلفيا
وزير إسرائيلي: لا أحد في حكومة نتنياهو يوافق على إنهاء الحرب والانسحاب من أماكن مثل محور فيلادلفيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، اليوم الخميس، دعمه لأي صفقة يطرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على الطاولة لإعادة المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T08:07+0000
2024-12-05T08:07+0000
2024-12-05T08:07+0000
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
غزة
العالم العربي
الأخبار
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/04/1092403984_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f092eabf35178c0f5b7f2cc8b93b872.jpg
وأكد في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه لا أحد في الحكومة يوافق على إنهاء الحرب في غزة والانسحاب من أماكن معينة مثل محور فيلادلفيا.وأشار ميكي زوهار إلى أنه تحدث مع نتنياهو حول إتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، مؤكدا أن رئيس الوزراء يريد فعليا التوصل لاتفاق مع الحركة الفلسطينية.ولفت الوزير الإسرائيلي إلى أن بلاده لديها خطوط معينة، فلا أحد في حكومة نتنياهو يوافق على إنهاء الحرب والانسحاب من أماكن معينة.وقال ميكي زوهار:وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة، ومن المتوقع عودة فريق "حماس" التفاوضي إلى الدوحة.ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصدر مطّلع، لم تسمّه، أن "قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة، ومن المتوقع عودة فريق حماس التفاوضي إلى الدوحة".كان الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، صرح الأربعاء، بأن مكتب حركة "حماس" الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة أنشئ للتفاوض بطلب أمريكي إسرائيلي، لافتا إلى أن هذا المكتب أبرمت عبره اتفاقات لوقف النار منذ 2014.
https://sarabic.ae/20241205/بن-غفير-سنعرض-على-ترامب-خطة-لتشجيع-الهجرة-والاستيطان-في-غزة-1095496110.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/04/1092403984_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_43f31336b849f9e4f3c3c3780bdf77f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
وزير إسرائيلي: لا أحد في حكومة نتنياهو يوافق على إنهاء الحرب والانسحاب من أماكن مثل محور فيلادلفيا
أكد وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، اليوم الخميس، دعمه لأي صفقة يطرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على الطاولة لإعادة المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة.
وأكد في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه لا أحد في الحكومة يوافق على إنهاء الحرب في غزة والانسحاب من أماكن معينة مثل محور فيلادلفيا.
وأشار ميكي زوهار إلى أنه تحدث مع نتنياهو حول إتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، مؤكدا أن رئيس الوزراء يريد فعليا التوصل لاتفاق مع الحركة الفلسطينية.
ولفت الوزير الإسرائيلي إلى أن بلاده لديها خطوط معينة، فلا أحد في حكومة نتنياهو
يوافق على إنهاء الحرب والانسحاب من أماكن معينة.
لا أعتقد أنه سيكون هناك خروج من فيلادلفيا، ربما مؤقتا.
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة، ومن المتوقع عودة فريق "حماس" التفاوضي إلى الدوحة.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصدر مطّلع، لم تسمّه، أن "قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة
، ومن المتوقع عودة فريق حماس التفاوضي إلى الدوحة".
كان الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، صرح الأربعاء، بأن مكتب حركة "حماس" الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة أنشئ للتفاوض بطلب أمريكي إسرائيلي، لافتا إلى أن هذا المكتب أبرمت عبره اتفاقات لوقف النار منذ 2014.