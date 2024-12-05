https://sarabic.ae/20241205/وزير-إسرائيلي-لا-أحد-في-حكومة-نتنياهو-يوافق-على-إنهاء-الحرب-والانسحاب-من-أماكن-مثل-محور-فيلادلفيا-1095497072.html

وزير إسرائيلي: لا أحد في حكومة نتنياهو يوافق على إنهاء الحرب والانسحاب من أماكن مثل محور فيلادلفيا

وزير إسرائيلي: لا أحد في حكومة نتنياهو يوافق على إنهاء الحرب والانسحاب من أماكن مثل محور فيلادلفيا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، اليوم الخميس، دعمه لأي صفقة يطرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على الطاولة لإعادة المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة. 05.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-05T08:07+0000

2024-12-05T08:07+0000

2024-12-05T08:07+0000

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وأكد في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه لا أحد في الحكومة يوافق على إنهاء الحرب في غزة والانسحاب من أماكن معينة مثل محور فيلادلفيا.وأشار ميكي زوهار إلى أنه تحدث مع نتنياهو حول إتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، مؤكدا أن رئيس الوزراء يريد فعليا التوصل لاتفاق مع الحركة الفلسطينية.ولفت الوزير الإسرائيلي إلى أن بلاده لديها خطوط معينة، فلا أحد في حكومة نتنياهو يوافق على إنهاء الحرب والانسحاب من أماكن معينة.وقال ميكي زوهار:وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة، ومن المتوقع عودة فريق "حماس" التفاوضي إلى الدوحة.ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصدر مطّلع، لم تسمّه، أن "قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة، ومن المتوقع عودة فريق حماس التفاوضي إلى الدوحة".كان الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، صرح الأربعاء، بأن مكتب حركة "حماس" الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة أنشئ للتفاوض بطلب أمريكي إسرائيلي، لافتا إلى أن هذا المكتب أبرمت عبره اتفاقات لوقف النار منذ 2014.

https://sarabic.ae/20241205/بن-غفير-سنعرض-على-ترامب-خطة-لتشجيع-الهجرة-والاستيطان-في-غزة-1095496110.html

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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم