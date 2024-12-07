https://sarabic.ae/20241207/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-لا-نتدخل-في-الصراع-الداخلي-بسوريا-1095587316.html
وزير الخارجية الإسرائيلي: لا نتدخل في الصراع الداخلي بسوريا
وزير الخارجية الإسرائيلي: لا نتدخل في الصراع الداخلي بسوريا
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم السبت، إن بلاده لا تتدخل في تطورات الحرب الدائرة في سوريا، لكنها تشعر بالقلق إزاء انتهاكات اتفاق فك الاشتباك... 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T20:37+0000
2024-12-07T20:37+0000
2024-12-07T20:37+0000
إسرائيل
أخبار سوريا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/01/1049129302_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_77a26cb6e75f134f9e85e66f95cd6079.jpg
وأضاف في بيان عبر منصة "إكس"، أنه "خلال اليوم الماضي، دخلت قوات مسلحة المنطقة العازلة على الجانب السوري من الحدود مع إسرائيل، وهاجمت قوات الأمم المتحدة في المنطقة".وتابع: "إسرائيل تشعر بالقلق إزاء انتهاكات اتفاق فك الاشتباك مع سوريا منذ مايو/ أيار 1974، وهو ما يشكّل تهديدا للأمن الإسرائيلي، وخاصة في مرتفعات الجولان".وواصل وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في بيانه أن "دولة إسرائيل لا تتدخل في الصراع الداخلي في سوريا".وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقا باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقا من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوما مضادا، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشددا على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
https://sarabic.ae/20241207/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نتابع-عن-كثب-ما-يجري-في-سوريا-1095586525.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/01/1049129302_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_1c351e4f6de7aa881ef776980b1544bc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية الإسرائيلي: لا نتدخل في الصراع الداخلي بسوريا
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم السبت، إن بلاده لا تتدخل في تطورات الحرب الدائرة في سوريا، لكنها تشعر بالقلق إزاء انتهاكات اتفاق فك الاشتباك لعام 1974.
وأضاف في بيان عبر منصة "إكس"، أنه "خلال اليوم الماضي، دخلت قوات مسلحة المنطقة العازلة على الجانب السوري من الحدود مع إسرائيل، وهاجمت قوات الأمم المتحدة في المنطقة".
وتابع: "إسرائيل تشعر بالقلق إزاء انتهاكات اتفاق فك الاشتباك مع سوريا منذ مايو/ أيار 1974، وهو ما يشكّل تهديدا للأمن الإسرائيلي، وخاصة في مرتفعات الجولان".
وواصل وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في بيانه أن "دولة إسرائيل لا تتدخل في الصراع الداخلي في سوريا".
وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقا باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق
، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقا من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوما مضادا، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.
وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب،
مشددا على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.