تغطية مباشرة لليوم الـ10 من الحرب على إيران.. مجتبى خامنئي مرشدا وتصعيد خطير في لبنان.. صور وفيديو
دخلت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، يومها العاشر، بتطور سياسي دراماتيكي، حيث أعلنت طهران تولي مجتبى خامنئي، زمام السلطة مرشدًا أعلى خلفا لوالده المرشد... 09.03.2026, سبوتنيك عربي
الجيش الإسرائيلي:
06:30 GMT 09.03.2026 (تم التحديث: 06:36 GMT 09.03.2026)
يتبع
دخلت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، يومها العاشر، بتطور سياسي دراماتيكي، حيث أعلنت طهران تولي مجتبى خامنئي، زمام السلطة مرشدًا أعلى خلفا لوالده المرشد الراحل علي خامنئي، وهي الخطوة التي لاقت رفضًا من واشنطن عبّر عنه ترامب في تصريحات صحفية، مؤكدًا "عدم رضاه" عن هذا الاختيار.
وعلى جبهة لبنان، شهدت منطقة البقاع شرقي البلاد، تصعيدًا خطيرًا فجر اليوم، حيث أعلن "حزب الله"، في بيان عسكري، عن التصدي لعملية إنزال جوي إسرائيلية ضخمة في منطقة "السلسلة الشرقية"، شاركت فيها نحو 15 مروحية تسللت عبر الأجواء السورية وحلّقت فوق قرى جنتا والنبي شيت وصولًا إلى رأس بعلبك، في محاولة لإنزال قوة مشاة في سهل سرغايا الحدودي.
في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية وفاة جندي متأثرا بجراح خطِرة أصيب بها خلال الهجوم الإيراني الأولي على القوات الأمريكية في الكويت، مطلع مارس/ آذار الجاري، ليرتفع عدد القتلى العسكريين الأمريكيين في الحرب إلى 8 جنود.
هاجمنا مواقع إطلاق صواريخ بالستية ومقرات قيادة لقوات الأمن الداخلي والبسيج في إيران
استهدفنا منشأة لإنتاج محركات الصواريخ وعدة مواقع لإطلاق صواريخ باليستية بعيدة المدى
️استهدفنا قيادة الفيلق اللوائي للنظام الإيراني
رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل
منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض الصواريخ
ندعو السكان للدخول إلى الأماكن المحصنة والبقاء فيها حتى إشعار آخر