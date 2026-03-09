https://sarabic.ae/20260309/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ10-من-الحرب-على-إيران-مجتبى-خامنئي-مرشدا-وإنزال-جديد-في-لبنان-صور-وفيديو-1111256479.html

تغطية مباشرة لليوم الـ10 من الحرب على إيران.. مجتبى خامنئي مرشدا وتصعيد خطير في لبنان.. صور وفيديو

تغطية مباشرة لليوم الـ10 من الحرب على إيران.. مجتبى خامنئي مرشدا وتصعيد خطير في لبنان.. صور وفيديو

سبوتنيك عربي

دخلت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، يومها العاشر، بتطور سياسي دراماتيكي، حيث أعلنت طهران تولي مجتبى خامنئي، زمام السلطة مرشدًا أعلى خلفا لوالده المرشد... 09.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-09T06:30+0000

2026-03-09T06:30+0000

2026-03-09T06:36+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

العالم العربي

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

واشنطن

ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/09/1111256590_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_f4015cf51450f95a08fee99b4881c0a0.jpg

وعلى جبهة لبنان، شهدت منطقة البقاع شرقي البلاد، تصعيدًا خطيرًا فجر اليوم، حيث أعلن "حزب الله"، في بيان عسكري، عن التصدي لعملية إنزال جوي إسرائيلية ضخمة في منطقة "السلسلة الشرقية"، شاركت فيها نحو 15 مروحية تسللت عبر الأجواء السورية وحلّقت فوق قرى جنتا والنبي شيت وصولًا إلى رأس بعلبك، في محاولة لإنزال قوة مشاة في سهل سرغايا الحدودي.في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية وفاة جندي متأثرا بجراح خطِرة أصيب بها خلال الهجوم الإيراني الأولي على القوات الأمريكية في الكويت، مطلع مارس/ آذار الجاري، ليرتفع عدد القتلى العسكريين الأمريكيين في الحرب إلى 8 جنود.الجيش الإسرائيلي:الجيش الإسرائيلي:

https://sarabic.ae/20260308/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ9-من-الحرب-على-إيران-تصعيد-متواصل-يشعل-المنطقة-صور-وفيديو-1111211575.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

واشنطن

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, واشنطن, ترامب