"روساتوم": لا يزال الوضع بالقرب من محطة "بوشهر" النووية الإيرانية صعبا
أوليانوف: لم يكن هناك أي مبرر لعمل عسكري ضد إيرانالوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا خطر إشعاعي حاليا في المواقع النووية الإيرانية
أكد أليكسي ليخاتشيف، المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أن "الوضع بالقرب من محطة "بوشهر" الإيرانية للطاقة النووية، لا يزال متوترًا، لكن لم ترد أنباء عن وقوع ضربات على المحطة أو موقع بناء وحدات الطاقة الجديدة".
وقال ليخاتشيف: "لا يزال الوضع في المنطقة المحيطة بمحطة "بوشهر" للطاقة النووية صعبًا. ولكن لحسن الحظ، لم يتم تسجيل أي ضربات على المحطة ذاتها أو موقع البناء أو مساكن الموظفين".
وأشار إلى أنه "يتم إطلاع القيادة الروسية بانتظام على الوضع في موقع محطة "بوشهر" للطاقة النووية في إيران، ووضع الموظفين الروس الذين يعملون على بناء وحدات طاقة جديدة في المحطة".
وأضاف ليخاتشيف: "أعلم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يكتفي بمراقبة الوضع فحسب، بل يشارك شخصيًا أيضًا في ضمان سلامة موظفينا".
ووفقا للمدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، فإن بعض الفنيين الروس، حاليًا، يقومون بصيانة المعدات في موقع بناء وحدات الطاقة الجديدة في محطة "بوشهر". وتم تعليق العمل الرئيسي هناك مؤقتًا.
وفي سياق متصل، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الأربعاء الماضي، أن محطة "بوشهر" النووية في إيران مهددة، مشيرةً إلى أن موسكو تطالب عبر قنوات مختلفة بضمان سلامة المنشأة النووية.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "وفقًا لخبراء نوويين روس، فإن التهديد قائم، إذ يسمع دوي انفجارات على بعد كيلومترات من خط الدفاع".