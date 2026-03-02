https://sarabic.ae/20260302/أوليانوف-لم-يكن-هناك-أي-مبرر-لعمل-عسكري-ضد-إيران-1110958701.html
أوليانوف: لم يكن هناك أي مبرر لعمل عسكري ضد إيران
أوليانوف: لم يكن هناك أي مبرر لعمل عسكري ضد إيران
سبوتنيك عربي
صرح المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الاثنين، بأنه لم يكن هناك أي مبرر للقيام بعمل عسكري ضد إيران، مشيراً... 02.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-02T18:02+0000
2026-03-02T18:02+0000
2026-03-02T18:02+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102762/80/1027628012_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f25dfcf8f4679cdd37a552a24c71441f.jpg
وقال أوليانوف، في أعقاب جلسة خاصة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خصصت لمناقشة الضربات الأمريكية والإسرائيلية على الأراضي الإيرانية: "نحن نؤيد استئناف المفاوضات (بشأن البرنامج النووي الإيراني)، رغم أنه من الصعب تصور جلوس الطرفين (إيران والولايات المتحدة) على طاولة مفاوضات واحدة بعد ما حدث، أو استمرارهما عبر دبلوماسية المكوك والوسطاء وكأن شيئاً لم يكن. لعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو عدم وجود أي ذريعة أو مبرر لهذا العمل العسكري".وفيما يتعلق بوضع المنشآت النووية في إيران، أوضح غروسي: "لم نتلقَ حتى الآن أي مؤشر على تعرض أي من هذه المنشآت، بما في ذلك محطة بوشهر للطاقة النووية، ومفاعل طهران للأبحاث، أو غيرها من مرافق دورة الوقود النووي، لأي أضرار أو استهداف".
https://sarabic.ae/20260225/غروسي-مفاوضات-جنيف-بلغت-ذروتها-وتهديدات-أمريكا-لإيران-جدية-1110727105.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102762/80/1027628012_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_bd8ee9c6f168a306956c9f0d7c1fdcd9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أوليانوف: لم يكن هناك أي مبرر لعمل عسكري ضد إيران
صرح المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الاثنين، بأنه لم يكن هناك أي مبرر للقيام بعمل عسكري ضد إيران، مشيراً إلى أن ما حدث يثير تساؤلات جدية حول مدى مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية وقدرتها على الالتزام بالاتفاقيات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
وقال أوليانوف، في أعقاب جلسة خاصة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خصصت لمناقشة الضربات الأمريكية والإسرائيلية على الأراضي الإيرانية: "نحن نؤيد استئناف المفاوضات (بشأن البرنامج النووي الإيراني)، رغم أنه من الصعب تصور جلوس الطرفين (إيران والولايات المتحدة) على طاولة مفاوضات واحدة بعد ما حدث، أو استمرارهما عبر دبلوماسية المكوك والوسطاء وكأن شيئاً لم يكن. لعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو عدم وجود أي ذريعة أو مبرر لهذا العمل العسكري".
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الاثنين، استعداد الوكالة للمشاركة في أي مفاوضات محتملة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقال غروسي في بيان افتتاحي
أمام مجلس المحافظين: "لطالما كان استخدام القوة حاضرا في العلاقات الدولية، وهذه حقيقة واقعة، ولكنه يبقى الخيار الأقل تفضيلا، وما زلت مقتنعا بأن الحل الدائم لهذا الخلاف المستمر منذ زمن طويل يكمن في الحوار الدبلوماسي، وستكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاضرة، مستعدة لأداء دورها المحوري، متى وأينما دعت الحاجة".
وفيما يتعلق بوضع المنشآت النووية في إيران، أوضح غروسي: "لم نتلقَ حتى الآن أي مؤشر على تعرض أي من هذه المنشآت، بما في ذلك محطة بوشهر للطاقة النووية، ومفاعل طهران للأبحاث، أو غيرها من مرافق دورة الوقود النووي، لأي أضرار أو استهداف".