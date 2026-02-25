https://sarabic.ae/20260225/غروسي-مفاوضات-جنيف-بلغت-ذروتها-وتهديدات-أمريكا-لإيران-جدية-1110727105.html

غروسي: مفاوضات جنيف بلغت ذروتها وتهديدات أمريكا لإيران "جدية"

غروسي: مفاوضات جنيف بلغت ذروتها وتهديدات أمريكا لإيران "جدية"

سبوتنيك عربي

صرّح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن تهديدات واشنطن بشأن إيران "جدّية"، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل عبر التفاوض، وفق تعبيره. 25.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-25T08:56+0000

2026-02-25T08:56+0000

2026-02-25T08:56+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الاتفاق النووي الإيراني

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101217939_0:17:1014:587_1920x0_80_0_0_81f6eca07aee539f39c3cb8fcddf3eae.jpg

ونقلت وكالة "إسنا" الإيرانية، عن غروسي، قوله إن "مفاوضات جنيف بين إيران والولايات المتحدة بلغت ذروتها"، مؤكدًا أنه سيتوجه إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأشار إلى أن "منشآت فوردو ونطنز وأصفهان تعرضت لتخريب حقيقي"، لكنه لفت إلى أن "مخزون اليورانيوم الإيراني ما زال موجودًا".وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، أن الخيار المفضل له لحل الملف النووي الإيراني "هو الدبلوماسية"، مشددًا على أنه سيحرص على ألا تمتلك طهران أسلحة نووية، وفق تعبيره.واتهم ترامب إيران بـ"السعي" لتطوير صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة، قائلًا: "لقد طوّروا بالفعل صواريخ يمكنها تهديد أوروبا وقواعدنا في الخارج، وهم يعملون على بناء صواريخ ستكون قادرة قريبًا على الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية".وأضاف أنه "في عملية نوعية، دمّر الجيش الأمريكي بالكامل برنامج الأسلحة النووية الإيراني عبر هجوم داخل الأراضي الإيرانية، في عملية عُرفت باسم "عملية مطرقة منتصف الليل".وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه "بعد تلك العملية، تم تحذير الإيرانيين من القيام بأي محاولة مستقبلية لإعادة بناء برنامجهم النووي، خصوصًا السلاح النووي. لقد دمّرناه بالكامل، وهم يريدون البدء من جديد. في هذه اللحظة، هم يحاولون متابعة برنامجهم مرة أخرى، ونحن في مفاوضات معهم. يريدون عقد صفقة، لكننا لم نسمع منهم ما يكفي".وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في 17 فبراير/ شباط الجاري، في مقر البعثة الدبلوماسية العُمانية في جنيف.وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما ترأس الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. ووصف عراقجي المفاوضات بأنها "بنّاءة وجادة"، وقال إن الطرفين "وضعا مبادئ أساسية يبنى عليها عملهما في إطار الاتفاق".

https://sarabic.ae/20260225/إيران-ترد-على-ترامب-وتتحدث-عن-ثلاث-أكاذيب-كبرى-1110721264.html

https://sarabic.ae/20260224/مع-احتمالية-نشوبها-قريبا-ما-تداعيات-الحرب-بين-واشنطن-وإيران-على-دول-المنطقة-1110706656.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم