ترامب: "خياري المفضل" لحل الملف النووي هو الدبلوماسية وإيران لن تمتلك أسلحة نووية

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الخيار المفضل لحل الملف النووي الإيراني هو الدبلوماسية، مشددًا على أنه سيحرص على ألا تمتلك طهران أسلحة... 25.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد بالكونغرس الأمريكي: "كانت سياسة الولايات المتحدة واضحة لعقود طويلة، وهي عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، لافتًا إلى أن "الخيار المفضل هو حل القضية النووية الإيرانية عبر الدبلوماسية".واتهم ترامب إيران بالسعي لتطوير صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة، قائلًا: "لقد طوروا بالفعل صواريخ يمكنها تهديد أوروبا وقواعدنا في الخارج، وهم يعملون على بناء صواريخ ستكون قادرة قريبًا على الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية".وأضاف أنه "في عملية نوعية، دمّر الجيش الأمريكي بالكامل برنامج الأسلحة النووية الإيراني عبر هجوم داخل الأراضي الإيرانية، في عملية عُرفت باسم "عملية مطرقة منتصف الليل".وأشار ترامب إلى أنه بعد تلك العملية "تم تحذير الإيرانيين من القيام بأي محاولة مستقبلية لإعادة بناء برنامجهم النووي، خصوصًا السلاح النووي. لقد دمّرناه بالكامل، وهم يريدون البدء من جديد. في هذه اللحظة، هم يحاولون متابعة برنامجهم مرة أخرى، ونحن في مفاوضات معهم. يريدون عقد صفقة، لكننا لم نسمع منهم ما يكفي".وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في 17 فبراير/ شباط الجاري، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما ترأس الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. ووصف عراقجي المفاوضات بأنها "بنّاءة وجادة"، وقال إن الطرفين "وضعا مبادئ أساسية يبنى عليها عملهما في إطار الاتفاق".

