https://sarabic.ae/20260224/البيت-الأبيض-يكشف-عن-الخيار-الأول-لترامب-تجاه-إيران-1110707678.html

البيت الأبيض يكشف عن الخيار الأول لترامب تجاه إيران

البيت الأبيض يكشف عن الخيار الأول لترامب تجاه إيران

سبوتنيك عربي

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، اليوم الثلاثاء، أن الخيار الأول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو دائما الدبلوماسية مع إيران. 24.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-24T16:24+0000

2026-02-24T16:24+0000

2026-02-24T16:24+0000

دونالد ترامب

العالم

الأخبار

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104310712_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_59a4041f92ad150036c9501ec277379c.jpg

وأفادت كارولاين ليفيت، مساء اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، حول سؤال بشأن إيران أن الخيار الأول للرئيس ترامب هو دائما الدبلوماسية مع إيران، لكنه على استعداد لاستخدام القوة الفتاكة إذا لزم الأمر.وذكرت تقارير أمريكية، نقلا عن مصادر، أن قرار الرئيس ترامب، بشأن الضربات المحتملة ضد إيران، "سيعتمد على تقييم نوايا طهران بموجب الاتفاق النووي من قبل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر".وقالت التقارير: "سيعتمد قرار دونالد ترامب، بإصدار أوامر بشن غارات جوية على إيران، جزئيًا، على تقييم المبعوثين الخاصين لترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما إذا كانت طهران تتمسك باتفاق للتخلي عن قدراتها النووية".وأضافت: "لم يتخذ الرئيس قرارا نهائيا بشأن أي ضربات، حيث تستعد الإدارة لتلقي أحدث مقترح من إيران هذا الأسبوع، قبل ما وصفه المسؤولون بأنه جولة مفاوضات أخيرة مقررة يوم الخميس في جنيف".وأفادت مصادر مطّلعة لوسائل إعلام أمريكية، بأن ترامب تلقى إحاطات عدة حول الخيارات العسكرية، كان آخرها يوم الأربعاء الماضي، في غرفة العمليات في البيت الأبيض. كما استطلع آراء مجموعة واسعة من المسؤولين في الجناح الغربي من البيت الأبيض، خلال الأسابيع الأخيرة، حول ما ينبغي فعله تجاه إيران.وفي وقت سابق، ذكرت وكالة غربية، أن ويتكوف وكوشنر سيسافران إلى جنيف، هذا الأسبوع، لعقد جولة جديدة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما ترأس الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. ووصف عراقجي المفاوضات بأنها "بنّاءة وجادة"، وقال إن الطرفين "وضعا مبادئ أساسية يبنى عليها عملهما في إطار الاتفاق".

https://sarabic.ae/20260224/إعلام-قرار-ترامب-بضرب-إيران-سيعتمد-على-تقييمات-ويتكوف-وكوشنر-1110677330.html

https://sarabic.ae/20260224/مع-احتمالية-نشوبها-قريبا-ما-تداعيات-الحرب-بين-واشنطن-وإيران-على-دول-المنطقة-1110706656.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, العالم, الأخبار, إيران