‌‏الجيش الإيراني: ردنا قد يفضي إلى حرب إقليمية تتجاوز حدود المنطقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260224/الجيش-الإيراني-ردنا-قد-يفضي-إلى-حرب-إقليمية-تتجاوز-حدود-المنطقة-1110701187.html
‌‏الجيش الإيراني: ردنا قد يفضي إلى حرب إقليمية تتجاوز حدود المنطقة
‌‏الجيش الإيراني: ردنا قد يفضي إلى حرب إقليمية تتجاوز حدود المنطقة
سبوتنيك عربي
وجّه مسؤول إيراني رفيع، تحذيرا مباشرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أنّ أي هجوم يستهدف بلاده لن يمرّ من دون ردّ، وقد يشعل مواجهة إقليمية واسعة تتجاوز... 24.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-24T14:39+0000
2026-02-24T14:39+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الحرس الثوري الإيراني
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094698511_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_8075015209cfdc003a5ad00a29ce21a7.jpg
وقال معاون الشؤون السياسية في مكتب الشؤون العقائدية – السياسية للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، العميد رسول سنائي راد، إنّ "على واشنطن أن تدرك أنّ إيران ليست سوريا ولا ليبيا ولا فنزويلا".وأضاف أن "تحركات حاملات الطائرات والقطع الحربية الأمريكية في المنطقة لم تعد تشكل عامل ردع أو ترهيب"، معتبرا أن "استعراض القوة بهدف التأثير على مسار المفاوضات يمثل تقديرا خاطئا يتجاهل قدرات إيران وطبيعة ردّها المحتمل".وشدّد سنائي، راد على أن بلاده تمتلك القدرة على الصمود في وجه أي تصعيد، محذرا من أن تداعيات أي مواجهة لن تقتصر على الولايات المتحدة وحدها، بل قد تمتد إلى حلفائها في المنطقة.كما اتهم إسرائيل بالتأثير في الحسابات الأمريكية ودفعها نحو تقديرات غير دقيقة بشأن وضع إيران وإمكاناتها، مشيرا إلى أن واشنطن "تملك فهماً ناقصاً عن إيران".وحذر المسؤول الإيراني، من أن أي خطوة متهورة ستكبّدها خسائر مادية ومعنوية كبيرة، مؤكداً أن رد طهران سيكون حازماً وقاسياً، وقد يفتح الباب أمام حرب إقليمية واسعة.واختتم بدعوة الإدارة الأمريكية إلى عدم الانجرار وراء ما وصفه بـ"الأجندات الإسرائيلية"، مشدداً على أنّ أي خطأ في الحسابات ستكون كلفته باهظة.وذكرت تقارير أمريكية، نقلاً عن مصادر، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات المحتملة ضد إيران، "سيعتمد على تقييم نوايا طهران بموجب الاتفاق النووي من قبل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر".وقالت التقارير: "سيعتمد قرار دونالد ترامب، بإصدار أوامر بشن غارات جوية على إيران، جزئيًا، على تقييم المبعوثين الخاصين لترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما إذا كانت طهران تتمسك باتفاق للتخلي عن قدراتها النووية".وأضافت: "لم يتخذ الرئيس قرارًا نهائيًا بشأن أي ضربات، حيث تستعد الإدارة لتلقي أحدث مقترح من إيران هذا الأسبوع، قبل ما وصفه المسؤولون بأنه جولة مفاوضات أخيرة مقررة يوم الخميس في جنيف".وأفادت مصادر مطّلعة لوسائل إعلام أمريكية، بأن ترامب تلقى إحاطات عدة حول الخيارات العسكرية، كان آخرها يوم الأربعاء الماضي، في غرفة العمليات في البيت الأبيض. كما استطلع آراء مجموعة واسعة من المسؤولين في الجناح الغربي من البيت الأبيض، خلال الأسابيع الأخيرة، حول ما ينبغي فعله تجاه إيران.وفي وقت سابق، ذكرت وكالة غربية، أن ويتكوف وكوشنر سيسافران إلى جنيف، هذا الأسبوع، لعقد جولة جديدة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما ترأس الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. ووصف عراقجي المفاوضات بأنها "بنّاءة وجادة"، وقال إن الطرفين "وضعا مبادئ أساسية يبنى عليها عملهما في إطار الاتفاق".
https://sarabic.ae/20260224/وزير-الخارجية-اللبناني-ضربات-إسرائيلية-قوية-في-حال-التصعيد-مع-إيران--1110693224.html
https://sarabic.ae/20260224/كتائب-حزب-الله-العراقية-تحذر-من-التهديدات-الأمريكية-ضد-إيران---1110678048.html
https://sarabic.ae/20260223/مع-تصاعد-التوتر-ما-الكلفة-الاقتصادية-اليومية-للحشد-العسكري-الأمريكي-ضد-إيران-1110669972.html
https://sarabic.ae/20260224/إعلام-قرار-ترامب-بضرب-إيران-سيعتمد-على-تقييمات-ويتكوف-وكوشنر-1110677330.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094698511_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_8c925d6cd9dea12cca8d5624849f8d3e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

‌‏الجيش الإيراني: ردنا قد يفضي إلى حرب إقليمية تتجاوز حدود المنطقة

14:39 GMT 24.02.2026
© AP Photoالجيش الإيراني
الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
وجّه مسؤول إيراني رفيع، تحذيرا مباشرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أنّ أي هجوم يستهدف بلاده لن يمرّ من دون ردّ، وقد يشعل مواجهة إقليمية واسعة تتجاوز حدود المنطقة.
وقال معاون الشؤون السياسية في مكتب الشؤون العقائدية – السياسية للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، العميد رسول سنائي راد، إنّ "على واشنطن أن تدرك أنّ إيران ليست سوريا ولا ليبيا ولا فنزويلا".
وأضاف أن "تحركات حاملات الطائرات والقطع الحربية الأمريكية في المنطقة لم تعد تشكل عامل ردع أو ترهيب"، معتبرا أن "استعراض القوة بهدف التأثير على مسار المفاوضات يمثل تقديرا خاطئا يتجاهل قدرات إيران وطبيعة ردّها المحتمل".
قصف مدفعي عنيف يستهدف وسط بلدة الخيام - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
‌‏وزير الخارجية اللبناني: ضربات إسرائيلية قوية في حال التصعيد مع إيران ‌
12:42 GMT
وشدّد سنائي، راد على أن بلاده تمتلك القدرة على الصمود في وجه أي تصعيد، محذرا من أن تداعيات أي مواجهة لن تقتصر على الولايات المتحدة وحدها، بل قد تمتد إلى حلفائها في المنطقة.
كما اتهم إسرائيل بالتأثير في الحسابات الأمريكية ودفعها نحو تقديرات غير دقيقة بشأن وضع إيران وإمكاناتها، مشيرا إلى أن واشنطن "تملك فهماً ناقصاً عن إيران".
وحذر المسؤول الإيراني، من أن أي خطوة متهورة ستكبّدها خسائر مادية ومعنوية كبيرة، مؤكداً أن رد طهران سيكون حازماً وقاسياً، وقد يفتح الباب أمام حرب إقليمية واسعة.
يتصاعد الدخان من منشأة لتخزين النفط بعد تعرضها لضربة إسرائيلية يوم السبت، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
"كتائب حزب الله" العراقية تحذر من التهديدات الأمريكية ضد إيران
06:32 GMT
واختتم بدعوة الإدارة الأمريكية إلى عدم الانجرار وراء ما وصفه بـ"الأجندات الإسرائيلية"، مشدداً على أنّ أي خطأ في الحسابات ستكون كلفته باهظة.
وذكرت تقارير أمريكية، نقلاً عن مصادر، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات المحتملة ضد إيران، "سيعتمد على تقييم نوايا طهران بموجب الاتفاق النووي من قبل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر".
وقالت التقارير: "سيعتمد قرار دونالد ترامب، بإصدار أوامر بشن غارات جوية على إيران، جزئيًا، على تقييم المبعوثين الخاصين لترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما إذا كانت طهران تتمسك باتفاق للتخلي عن قدراتها النووية".
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس رونالد ريغان والتشكيلات البحرية المرافقة لها - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
مع تصاعد التوتر... ما الكلفة الاقتصادية اليومية للحشد العسكري الأمريكي ضد إيران؟
أمس, 19:35 GMT
وأضافت: "لم يتخذ الرئيس قرارًا نهائيًا بشأن أي ضربات، حيث تستعد الإدارة لتلقي أحدث مقترح من إيران هذا الأسبوع، قبل ما وصفه المسؤولون بأنه جولة مفاوضات أخيرة مقررة يوم الخميس في جنيف".

وأشارت صحيفة غربية إلى أن "هذه المفاوضات سيقودها ويتكوف وكوشنر، وسيؤثر تقييمهما لاحتمالية التوصل إلى اتفاق على حسابات ترامب. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فقد أبلغ ترامب مستشاريه أنه يدرس شنّ ضربات محدودة للضغط على إيران، وإذا لم ينجح ذلك، فسيلجأ إلى هجوم أوسع نطاقًا لإجبار النظام على التغيير".

وأفادت مصادر مطّلعة لوسائل إعلام أمريكية، بأن ترامب تلقى إحاطات عدة حول الخيارات العسكرية، كان آخرها يوم الأربعاء الماضي، في غرفة العمليات في البيت الأبيض. كما استطلع آراء مجموعة واسعة من المسؤولين في الجناح الغربي من البيت الأبيض، خلال الأسابيع الأخيرة، حول ما ينبغي فعله تجاه إيران.
المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
إعلام: قرار ترامب بضرب إيران سيعتمد على تقييمات ويتكوف وكوشنر
05:39 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة غربية، أن ويتكوف وكوشنر سيسافران إلى جنيف، هذا الأسبوع، لعقد جولة جديدة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.
وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في 17 فبراير/ شباط الجاري، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.
وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما ترأس الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. ووصف عراقجي المفاوضات بأنها "بنّاءة وجادة"، وقال إن الطرفين "وضعا مبادئ أساسية يبنى عليها عملهما في إطار الاتفاق".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала