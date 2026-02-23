https://sarabic.ae/20260223/خبير-أمريكي-ترامب-سيواصل-سياسة-التعريفات-الجمركية-رغم-قرار-المحكمة-العليا-1110674254.html
خبير أمريكي: ترامب سيواصل سياسة التعريفات الجمركية رغم قرار المحكمة العليا
خبير أمريكي: ترامب سيواصل سياسة التعريفات الجمركية رغم قرار المحكمة العليا
سبوتنيك عربي
صرح كايل شوستاك، مدير شركة نافيغيتور برينسيبال إنفستورز، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيواصل سياسته الحالية في فرض التعريفات الجمركية رغم قرار المحكمة... 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T23:59+0000
2026-02-23T23:59+0000
2026-02-23T23:59+0000
ترامب
الرسوم الجمركية
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/15/1110606227_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_229630f451878ef69500ccf8b80c2f92.jpg
وقال شوستاك لوكالة "سبوتنيك": "في الواقع، سيتمتع ترامب بحرية كافية لمواصلة تجربة التعريفات الجديدة، استنادًا إلى أساس قانوني مختلف".وكانت المحكمة العليا قد قضت الأسبوع الماضي بأن القانون الذي استند إليه ترامب في فرض بعض تعريفاته الجمركية لا يمنحه هذه الصلاحيات، إذ ينص الدستور على أن الكونغرس وحده هو من يملك هذا الحق.ووصف ترامب القرار بأنه عار، قائلاً إن لديه خطة بديلة، ووعد بالإبقاء على جميع التعريفات المتعلقة بالأمن القومي.وأضاف الخبير أن ترامب يمتلك الأدوات القانونية الكافية لتنفيذ سياساته الجمركية، ولذا يحتاج معارضوه إلى أغلبية ساحقة في الكونغرس لإيقافه.وقال شوستاك: "نتيجةً لذلك، أعتقد أن الأثر الصافي لقرار المحكمة العليا على الاقتصاد الأمريكي، والميزان التجاري الأمريكي، والاقتصاد العالمي عمومًا، سيكون محدودًا للغاية ومحايدًا".وكان ترامب قد صرّح يوم الاثنين بأنه لا يحتاج إلى الرجوع إلى الكونغرس الأمريكي للحصول على موافقة لفرض رسوم جمركية على الواردات.
https://sarabic.ae/20260223/ترامب-قرار-المحكمة-العليا-الأمريكية-وسع-دون-قصد-صلاحياتي-في-فرض-رسوم-جمركية-1110656189.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/15/1110606227_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_865a2781ab2bf77816d4cf2d9d74f716.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, الرسوم الجمركية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, الرسوم الجمركية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير أمريكي: ترامب سيواصل سياسة التعريفات الجمركية رغم قرار المحكمة العليا
صرح كايل شوستاك، مدير شركة نافيغيتور برينسيبال إنفستورز، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيواصل سياسته الحالية في فرض التعريفات الجمركية رغم قرار المحكمة العليا الأمريكية.
وقال شوستاك لوكالة "سبوتنيك": "في الواقع، سيتمتع ترامب بحرية كافية لمواصلة تجربة التعريفات الجديدة، استنادًا إلى أساس قانوني مختلف".
وكانت المحكمة العليا قد قضت الأسبوع الماضي بأن القانون الذي استند إليه ترامب في فرض بعض تعريفاته الجمركية لا يمنحه هذه الصلاحيات، إذ ينص الدستور على أن الكونغرس وحده هو من يملك هذا الحق.
ووصف ترامب القرار بأنه عار، قائلاً إن لديه خطة بديلة، ووعد بالإبقاء على جميع التعريفات المتعلقة بالأمن القومي.
وأضاف شوستاك: "سيسعى ترامب وفريقه القانوني إلى مواصلة السياسة الحالية في ظل مجموعة مختلفة من القواعد القانونية، التي لا تزال متاحة له كرئيس".
وأضاف الخبير أن ترامب يمتلك الأدوات القانونية الكافية
لتنفيذ سياساته الجمركية، ولذا يحتاج معارضوه إلى أغلبية ساحقة في الكونغرس لإيقافه.
وقال شوستاك: "نتيجةً لذلك، أعتقد أن الأثر الصافي لقرار المحكمة العليا
على الاقتصاد الأمريكي، والميزان التجاري الأمريكي، والاقتصاد العالمي عمومًا، سيكون محدودًا للغاية ومحايدًا".
وكان ترامب قد صرّح يوم الاثنين بأنه لا يحتاج إلى الرجوع إلى الكونغرس الأمريكي للحصول على موافقة لفرض رسوم جمركية على الواردات.