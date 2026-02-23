عربي
خبير أمريكي: ترامب سيواصل سياسة التعريفات الجمركية رغم قرار المحكمة العليا
خبير أمريكي: ترامب سيواصل سياسة التعريفات الجمركية رغم قرار المحكمة العليا
صرح كايل شوستاك، مدير شركة نافيغيتور برينسيبال إنفستورز، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيواصل سياسته الحالية في فرض التعريفات الجمركية رغم قرار المحكمة... 23.02.2026, سبوتنيك عربي
خبير أمريكي: ترامب سيواصل سياسة التعريفات الجمركية رغم قرار المحكمة العليا

23:59 GMT 23.02.2026
© AP Photo / Allison Robbertالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
صرح كايل شوستاك، مدير شركة نافيغيتور برينسيبال إنفستورز، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيواصل سياسته الحالية في فرض التعريفات الجمركية رغم قرار المحكمة العليا الأمريكية.
وقال شوستاك لوكالة "سبوتنيك": "في الواقع، سيتمتع ترامب بحرية كافية لمواصلة تجربة التعريفات الجديدة، استنادًا إلى أساس قانوني مختلف".
وكانت المحكمة العليا قد قضت الأسبوع الماضي بأن القانون الذي استند إليه ترامب في فرض بعض تعريفاته الجمركية لا يمنحه هذه الصلاحيات، إذ ينص الدستور على أن الكونغرس وحده هو من يملك هذا الحق.
ووصف ترامب القرار بأنه عار، قائلاً إن لديه خطة بديلة، ووعد بالإبقاء على جميع التعريفات المتعلقة بالأمن القومي.
وأضاف شوستاك: "سيسعى ترامب وفريقه القانوني إلى مواصلة السياسة الحالية في ظل مجموعة مختلفة من القواعد القانونية، التي لا تزال متاحة له كرئيس".
وأضاف الخبير أن ترامب يمتلك الأدوات القانونية الكافية لتنفيذ سياساته الجمركية، ولذا يحتاج معارضوه إلى أغلبية ساحقة في الكونغرس لإيقافه.
وقال شوستاك: "نتيجةً لذلك، أعتقد أن الأثر الصافي لقرار المحكمة العليا على الاقتصاد الأمريكي، والميزان التجاري الأمريكي، والاقتصاد العالمي عمومًا، سيكون محدودًا للغاية ومحايدًا".
وكان ترامب قد صرّح يوم الاثنين بأنه لا يحتاج إلى الرجوع إلى الكونغرس الأمريكي للحصول على موافقة لفرض رسوم جمركية على الواردات.
