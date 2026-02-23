ترامب: قرار المحكمة العليا الأمريكية وسع "دون قصد" صلاحياتي في فرض رسوم جمركية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260223/ترامب-قرار-المحكمة-العليا-الأمريكية-وسع-دون-قصد-صلاحياتي-في-فرض-رسوم-جمركية-1110656189.html
ترامب: قرار المحكمة العليا الأمريكية وسع "دون قصد" صلاحياتي في فرض رسوم جمركية
ترامب: قرار المحكمة العليا الأمريكية وسع "دون قصد" صلاحياتي في فرض رسوم جمركية
سبوتنيك عربي
زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن حكم المحكمة العليا منحه صلاحيات أوسع في فرض الرسوم الجمركية مما كان يتمتع به سابقا، قائلا إن ذلك تم "دون... 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T12:36+0000
2026-02-23T12:36+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100093676_0:23:1980:1136_1920x0_80_0_0_48982a145a138a22e824a25d0ca42e92.jpg
وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" أن المحكمة منحت الولايات المتحدة، ومن خلاله كرئيس، نفوذا أكبر بكثير مما كان موجودا قبل الحكم، واصفا القرار بـ"السخيف والأحمق والمثير للانقسام الدولي".وأضاف أن هذه الصلاحيات تمنحه القدرة على اتخاذ إجراءات قوية بحق دول أخرى، مشيرا إلى أن جميع الرسوم الجمركية الأخرى أصبحت قابلة للاستخدام بطريقة أكثر تأثيرًا وبضمان قانوني مقارنة بالوضع السابق.وفي يوم الجمعة الماضي، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غير مخوّل بفرض تعريفات جمركية عالمية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية (IEEPA).من ناحيته، وصف ترامب الحكم بأنه "مخيب للآمال للغاية"، واتهم المحكمة بالتأثر بـ"مصالح أجنبية".وأعلن الرئيس الأمريكي، يوم السبت الماضي، أنه سيرفع معدل التعريفة الجمركية العالمية على السلع المستوردة من الدول التي يعتبرها تتعامل تجارياً مع الولايات المتحدة بسوء نية إلى 15% بدلا من 10%.وقال إن القرار تم اتخاذه "بناءا على مراجعة شاملة ومفصلة وكاملة للقرار السخيف، سيئ الصياغة، والمناهض لأمريكا بشكل استثنائي بشأن التعريفات الجمركية الصادر الجمعة ... عن المحكمة العليا للولايات المتحدة".
https://sarabic.ae/20260220/وزير-الخزانة-الأمريكي-قرار-المحكمة-العليا-حرم-ترامب-من-أداة-ضغط-هامة-1110588512.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100093676_4:0:1763:1319_1920x0_80_0_0_5059077573bca5b9b426a4b5872e2e67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ترامب: قرار المحكمة العليا الأمريكية وسع "دون قصد" صلاحياتي في فرض رسوم جمركية

12:36 GMT 23.02.2026
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن حكم المحكمة العليا منحه صلاحيات أوسع في فرض الرسوم الجمركية مما كان يتمتع به سابقا، قائلا إن ذلك تم "دون قصد".
وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" أن المحكمة منحت الولايات المتحدة، ومن خلاله كرئيس، نفوذا أكبر بكثير مما كان موجودا قبل الحكم، واصفا القرار بـ"السخيف والأحمق والمثير للانقسام الدولي".
وأضاف أن هذه الصلاحيات تمنحه القدرة على اتخاذ إجراءات قوية بحق دول أخرى، مشيرا إلى أن جميع الرسوم الجمركية الأخرى أصبحت قابلة للاستخدام بطريقة أكثر تأثيرًا وبضمان قانوني مقارنة بالوضع السابق.
وفي يوم الجمعة الماضي، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غير مخوّل بفرض تعريفات جمركية عالمية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية (IEEPA).
من ناحيته، وصف ترامب الحكم بأنه "مخيب للآمال للغاية"، واتهم المحكمة بالتأثر بـ"مصالح أجنبية".
وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
وزير الخزانة الأمريكي: قرار المحكمة العليا حرم ترامب من أداة ضغط مهمة
20 فبراير, 21:52 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي، يوم السبت الماضي، أنه سيرفع معدل التعريفة الجمركية العالمية على السلع المستوردة من الدول التي يعتبرها تتعامل تجارياً مع الولايات المتحدة بسوء نية إلى 15% بدلا من 10%.
وقال إن القرار تم اتخاذه "بناءا على مراجعة شاملة ومفصلة وكاملة للقرار السخيف، سيئ الصياغة، والمناهض لأمريكا بشكل استثنائي بشأن التعريفات الجمركية الصادر الجمعة ... عن المحكمة العليا للولايات المتحدة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала