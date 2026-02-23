https://sarabic.ae/20260223/ترامب-قرار-المحكمة-العليا-الأمريكية-وسع-دون-قصد-صلاحياتي-في-فرض-رسوم-جمركية-1110656189.html
ترامب: قرار المحكمة العليا الأمريكية وسع "دون قصد" صلاحياتي في فرض رسوم جمركية
ترامب: قرار المحكمة العليا الأمريكية وسع "دون قصد" صلاحياتي في فرض رسوم جمركية
زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن حكم المحكمة العليا منحه صلاحيات أوسع في فرض الرسوم الجمركية مما كان يتمتع به سابقا، قائلا إن ذلك تم "دون قصد".
وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" أن المحكمة منحت الولايات المتحدة، ومن خلاله كرئيس، نفوذا أكبر بكثير مما كان موجودا قبل الحكم، واصفا القرار بـ"السخيف والأحمق والمثير للانقسام الدولي".وأضاف أن هذه الصلاحيات تمنحه القدرة على اتخاذ إجراءات قوية بحق دول أخرى، مشيرا إلى أن جميع الرسوم الجمركية الأخرى أصبحت قابلة للاستخدام بطريقة أكثر تأثيرًا وبضمان قانوني مقارنة بالوضع السابق.وفي يوم الجمعة الماضي، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غير مخوّل بفرض تعريفات جمركية عالمية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية (IEEPA).من ناحيته، وصف ترامب الحكم بأنه "مخيب للآمال للغاية"، واتهم المحكمة بالتأثر بـ"مصالح أجنبية".وأعلن الرئيس الأمريكي، يوم السبت الماضي، أنه سيرفع معدل التعريفة الجمركية العالمية على السلع المستوردة من الدول التي يعتبرها تتعامل تجارياً مع الولايات المتحدة بسوء نية إلى 15% بدلا من 10%.وقال إن القرار تم اتخاذه "بناءا على مراجعة شاملة ومفصلة وكاملة للقرار السخيف، سيئ الصياغة، والمناهض لأمريكا بشكل استثنائي بشأن التعريفات الجمركية الصادر الجمعة ... عن المحكمة العليا للولايات المتحدة".
زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن حكم المحكمة العليا منحه صلاحيات أوسع في فرض الرسوم الجمركية مما كان يتمتع به سابقا، قائلا إن ذلك تم "دون قصد".
وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" أن المحكمة منحت الولايات المتحدة، ومن خلاله كرئيس، نفوذا أكبر بكثير مما كان موجودا قبل الحكم، واصفا القرار بـ"السخيف والأحمق والمثير للانقسام الدولي".
وأضاف أن هذه الصلاحيات تمنحه القدرة على اتخاذ إجراءات قوية بحق دول أخرى، مشيرا إلى أن جميع الرسوم الجمركية الأخرى أصبحت قابلة للاستخدام بطريقة أكثر تأثيرًا وبضمان قانوني مقارنة بالوضع السابق.
وفي يوم الجمعة الماضي، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غير مخوّل بفرض تعريفات جمركية عالمية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية (IEEPA).
من ناحيته، وصف ترامب الحكم بأنه "مخيب للآمال للغاية"، واتهم المحكمة بالتأثر بـ"مصالح أجنبية".
وأعلن الرئيس الأمريكي، يوم السبت الماضي، أنه سيرفع معدل التعريفة الجمركية العالمية على السلع المستوردة من الدول التي يعتبرها تتعامل تجارياً مع الولايات المتحدة بسوء نية إلى 15% بدلا من 10%.
وقال إن القرار تم اتخاذه "بناءا على مراجعة شاملة ومفصلة وكاملة للقرار السخيف، سيئ الصياغة، والمناهض لأمريكا بشكل استثنائي بشأن التعريفات الجمركية الصادر الجمعة ... عن المحكمة العليا للولايات المتحدة".