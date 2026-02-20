https://sarabic.ae/20260220/وزير-الخزانة-الأمريكي-قرار-المحكمة-العليا-حرم-ترامب-من-أداة-ضغط-هامة-1110588512.html
وزير الخزانة الأمريكي: قرار المحكمة العليا حرم ترامب من أداة ضغط هامة
وأضاف في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أن "حرمان الرئيس من هذه الصلاحية ضمن قانون السلطات الاقتصادية الطارئة يمثل خسارة كبيرة للبلاد".وأشار بيسنت إلى "أهمية التزام الدول باتفاقياتها الجمركية مع الولايات المتحدة، والمضي قدما في التعاون".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غير مخوّل بفرض تعريفات جمركية عالمية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية (IEEPA).من ناحيته، وصف ترامب الحكم بأنه "مخيب للآمال للغاية"، واتهم المحكمة بالتأثر بـ"مصالح أجنبية".وأكد الرئيس الأمريكي أن جميع التعريفات الجمركية المتعلقة بالأمن القومي لا تزال سارية المفعول بالكامل، وأن القرار يتعلق تحديدا باستخدام تعريفات قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية.كما زعم أن تهديده بفرض رسوم جمركية أسام في إنهاء العديد من النزاعات المسلحة ومنع نشوب حرب نووية بين الهند وباكستان.وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: "استُخدمت الرسوم الجمركية أيضا لإنهاء 5 من الحروب الثمانية، لقد أنهيت ثمانية حروب، شئتم أم أبيتم، بما فيها حروب الهند وباكستان، وهي حروب كبيرة كان من الممكن أن تتحول إلى حروب نووية".
قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الجمعة، إن قرار المحكمة العليا بعدم شرعية الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية "شكّل ضربة قوية للشعب الأمريكي، وحرم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من أداة ضغط مهمة".
وأضاف في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أن "حرمان الرئيس من هذه الصلاحية ضمن قانون السلطات الاقتصادية الطارئة يمثل خسارة كبيرة للبلاد".
وأشار بيسنت إلى "أهمية التزام الدول باتفاقياتها الجمركية مع الولايات المتحدة، والمضي قدما في التعاون".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غير مخوّل بفرض تعريفات جمركية عالمية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية (IEEPA).
من ناحيته، وصف ترامب الحكم بأنه "مخيب للآمال للغاية"، واتهم المحكمة بالتأثر بـ"مصالح أجنبية".
وأكد الرئيس الأمريكي أن جميع التعريفات الجمركية المتعلقة بالأمن القومي لا تزال سارية المفعول بالكامل، وأن القرار يتعلق تحديدا باستخدام تعريفات قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية.
كما زعم أن تهديده بفرض رسوم جمركية أسام في إنهاء العديد من النزاعات المسلحة ومنع نشوب حرب نووية بين الهند وباكستان.
وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: "استُخدمت الرسوم الجمركية أيضا لإنهاء 5 من الحروب الثمانية، لقد أنهيت ثمانية حروب، شئتم أم أبيتم، بما فيها حروب الهند وباكستان، وهي حروب كبيرة كان من الممكن أن تتحول إلى حروب نووية".