البرازيل: قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن رسوم ترامب الجمركية "بالغ الأهمية" لنا

قال جيرالدو ألكيمين، نائب الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، اليوم الجمعة، إن قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية "يحمل أهمية بالغة بالنسبة... 20.02.2026, سبوتنيك عربي

وأكد ألكيمين في الوقت ذاته، أن "المفاوضات والمحادثات التجارية مع أمريكا ستتواصل خلال الفترة المقبلة".لكنه أشار إلى "ضرورة انتظار تطورات القرار بحذر، قبل تقييم تداعياته بشكل كامل".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غير مخوّل بفرض تعريفات جمركية عالمية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية (IEEPA).من ناحيته، وصف ترامب الحكم بأنه "مخيب للآمال للغاية"، واتهم المحكمة بالتأثر بـ"مصالح أجنبية".وأكد الرئيس الأمريكي أن جميع التعريفات الجمركية المتعلقة بالأمن القومي لا تزال سارية المفعول بالكامل، وأن القرار يتعلق تحديدا باستخدام تعريفات قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية.كما زعم أن تهديده بفرض رسوم جمركية أسام في إنهاء العديد من النزاعات المسلحة ومنع نشوب حرب نووية بين الهند وباكستان.وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: "استُخدمت الرسوم الجمركية أيضا لإنهاء 5 من الحروب الثمانية، لقد أنهيت ثمانية حروب، شئتم أم أبيتم، بما فيها حروب الهند وباكستان، وهي حروب كبيرة كان من الممكن أن تتحول إلى حروب نووية".

