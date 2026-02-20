https://sarabic.ae/20260220/أول-تعليق-من-ترامب-على-إبطال-المحكمة-العليا-رسومه-الجمركية-1110581034.html

أول تعليق من ترامب على إبطال المحكمة العليا رسومه الجمركية

أول تعليق من ترامب على إبطال المحكمة العليا رسومه الجمركية

سبوتنيك عربي

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة، قرار المحكمة العليا الأخير ضد فرضه رسوما جمركية عالمية بأنه "عار". 20.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-20T16:36+0000

2026-02-20T16:36+0000

2026-02-20T16:36+0000

دونالد ترامب

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110580698_0:0:1726:972_1920x0_80_0_0_c89ac00e11c2cd3fe116a65aef7ddcdb.jpg

وأشار ترامب إلى إنه يملك خطة بديلة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة على التصريحات.وجاءت تصريحات ترامب خلال إفطار عمل مع حكام الولايات الأمريكية.يأتي هذا بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "تجاوز صلاحياته بفرضه حزمة واسعة من الرسوم الجمركية التي أدت إلى اضطراب التجارة العالمية، مما أدى إلى تعطيل أداة رئيسية استخدمها الرئيس لفرض أجندته الاقتصادية".وأصدرت المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة حكمها بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، قائلة إن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية "لا يُخوّل الرئيس فرض رسوم جمركية".ويمهد هذا الحكم الطريق أمام استرداد مئات المليارات من الدولارات من الرسوم الجمركية، محققا بذلك انتصارا كبيرا للشركات الصغيرة والولايات التي طعنت في هذه الإجراءات.وكانت إدارة ترامب قد زعمت أن هذه الإجراءات مُبررة، بموجب قانون يُخوّل الرئيس صلاحية الاستجابة لحالات الطوارئ الوطنية.واستغل ترامب الرسوم الجمركية - الضرائب المفروضة على السلع المستوردة - كأداة رئيسية في السياسة الاقتصادية والخارجية، وشكّلت هذه الرسوم محورا أساسيا في حرب تجارية عالمية أشعلها ترامب بعد توليه ولايته الثانية كرئيس، وهي حرب أدت إلى نفور الشركاء التجاريين، وأثرت على الأسواق المالية، وتسببت في حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

https://sarabic.ae/20260120/سبوتنيك-تكشف-عن-خسائر-الدول-الأوروبية-جراء-تعريفات-ترامب-الجمركية-بشأن-غرينلاند-1109415833.html

https://sarabic.ae/20260118/الاتحاد-الأوروبي-يفضل-الحوار-قبل-التعريفات-الجمركية-مع-تهديد-بإجراءات-انتقامية-1109379873.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية