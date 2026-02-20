https://sarabic.ae/20260220/أول-تعليق-من-ترامب-على-إبطال-المحكمة-العليا-رسومه-الجمركية-1110581034.html
وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة، قرار المحكمة العليا الأخير ضد فرضه رسوما جمركية عالمية بأنه "عار". 20.02.2026, سبوتنيك عربي
وأشار ترامب إلى إنه يملك خطة بديلة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة على التصريحات.وجاءت تصريحات ترامب خلال إفطار عمل مع حكام الولايات الأمريكية.يأتي هذا بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "تجاوز صلاحياته بفرضه حزمة واسعة من الرسوم الجمركية التي أدت إلى اضطراب التجارة العالمية، مما أدى إلى تعطيل أداة رئيسية استخدمها الرئيس لفرض أجندته الاقتصادية".وأصدرت المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة حكمها بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، قائلة إن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية "لا يُخوّل الرئيس فرض رسوم جمركية".ويمهد هذا الحكم الطريق أمام استرداد مئات المليارات من الدولارات من الرسوم الجمركية، محققا بذلك انتصارا كبيرا للشركات الصغيرة والولايات التي طعنت في هذه الإجراءات.وكانت إدارة ترامب قد زعمت أن هذه الإجراءات مُبررة، بموجب قانون يُخوّل الرئيس صلاحية الاستجابة لحالات الطوارئ الوطنية.واستغل ترامب الرسوم الجمركية - الضرائب المفروضة على السلع المستوردة - كأداة رئيسية في السياسة الاقتصادية والخارجية، وشكّلت هذه الرسوم محورا أساسيا في حرب تجارية عالمية أشعلها ترامب بعد توليه ولايته الثانية كرئيس، وهي حرب أدت إلى نفور الشركاء التجاريين، وأثرت على الأسواق المالية، وتسببت في حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
أول تعليق من ترامب على إبطال المحكمة العليا رسومه الجمركية
وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة، قرار المحكمة العليا الأخير ضد فرضه رسوما جمركية عالمية بأنه "عار".
وأشار ترامب إلى إنه يملك خطة بديلة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة على التصريحات.
وجاءت تصريحات ترامب خلال إفطار عمل مع حكام الولايات الأمريكية.
يأتي هذا بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "تجاوز صلاحياته بفرضه حزمة واسعة من الرسوم الجمركية التي أدت إلى اضطراب التجارة العالمية، مما أدى إلى تعطيل أداة رئيسية استخدمها الرئيس لفرض أجندته الاقتصادية".
وأصدرت المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة حكمها
بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، قائلة إن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية "لا يُخوّل الرئيس فرض رسوم جمركية".
ويمهد هذا الحكم الطريق أمام استرداد مئات المليارات من الدولارات من الرسوم الجمركية، محققا بذلك انتصارا كبيرا للشركات الصغيرة والولايات التي طعنت في هذه الإجراءات.
وكانت إدارة ترامب قد زعمت أن هذه الإجراءات مُبررة، بموجب قانون يُخوّل الرئيس صلاحية الاستجابة لحالات الطوارئ الوطنية.
واستغل ترامب الرسوم الجمركية - الضرائب المفروضة على السلع المستوردة - كأداة رئيسية في السياسة الاقتصادية والخارجية، وشكّلت هذه الرسوم محورا أساسيا في حرب تجارية عالمية أشعلها ترامب بعد توليه ولايته الثانية كرئيس، وهي حرب أدت إلى نفور الشركاء التجاريين، وأثرت على الأسواق المالية، وتسببت في حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي.