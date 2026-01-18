https://sarabic.ae/20260118/الاتحاد-الأوروبي-يفضل-الحوار-قبل-التعريفات-الجمركية-مع-تهديد-بإجراءات-انتقامية-1109379873.html

الاتحاد الأوروبي يفضل الحوار قبل التعريفات الجمركية مع تهديد بإجراءات انتقامية

الاتحاد الأوروبي يفضل الحوار قبل التعريفات الجمركية مع تهديد بإجراءات انتقامية

سبوتنيك عربي

اتفق القادة الأوروبيون على إعطاء أولوية للحوار مع الشركاء الدوليين بشأن التعرفات الجمركية الجديدة، في مسعى لاحتواء التداعيات الاقتصادية وتفادي التصعيد التجاري. 18.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-18T23:07+0000

2026-01-18T23:07+0000

2026-01-18T23:08+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

أخبار الدنمارك

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/12/1077186966_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_05b8d37121e015a696dc5b21f0a7ab2b.jpg

وأشار المسؤولون إلى أن "الاتحاد الأوروبي قد يضطر إلى اتخاذ إجراءات انتقامية اعتبارًا من الأول من فبراير، في حال فشل المساعي الدبلوماسية وعدم التوصل إلى تفاهمات تضمن حماية المصالح الأوروبية".وذكرت صحف غربية، نقلا عن مصادرها، أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة بقيمة إجمالية قدرها 93 مليار يورو في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على غرينلاند.وجاء في مقال صحيفة "الفاينانشيال تايمز": "تدرس عواصم الاتحاد الأوروبي فرض تعريفات جمركية على الولايات المتحدة، بقيمة إجمالية قدرها 93 مليار يورو أو تقييد وصول الشركات الأمريكية إلى سوق التكتل رداً على تهديدات دونالد ترامب ضد حلفاء الناتو الذين يعارضون حملته للاستيلاء على جرينلاند".وبحسب المقال، وُضعت قائمة الرسوم الجمركية في الأصل عام 2025، لكن أُجِل البت فيها حتى السادس من فبراير/شباط لتجنب حرب تجارية شاملة.وناقش سفراء الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، فرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى آلية لمكافحة الإكراه، والتي قد تُقيِّد وصول الشركات الأمريكية إلى السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، وكتبت الصحيفة أن هذه الخطوة تمثل "أخطر أزمة" في العلاقات عبر الأطلسي منذ عقود.وأوضجت المصادر إن الإجراءات المضادة مصممة لمنح القادة الأوروبيين نفوذا خلال اجتماعاتهم مع ترامب في دافوس.وكان أعلن ترامب يوم أمس السبت، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10٪ في فبراير على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع لاحقا إلى 25٪ وستظل سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند.ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارا وتكرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة. وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.روته يناقش مع ترامب هاتفيا الوضع الأمني في غرينلاند والقطب الشماليدميترييف: أوروبا ستستسلم وستحصل الولايات المتحدة على غرينلاند

https://sarabic.ae/20260118/خبير-ضم-غرينلاند-إلى-الولايات-المتحدة-سيثري-اقتصاد-واشنطن-1109376774.html

https://sarabic.ae/20260118/روته-يناقش-مع-ترامب-هاتفيا-الوضع-الأمني-في-غرينلاند-والقطب-الشمالي-1109373767.html

أخبار الدنمارك

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار الدنمارك, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم