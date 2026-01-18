https://sarabic.ae/20260118/الاتحاد-الأوروبي-يفضل-الحوار-قبل-التعريفات-الجمركية-مع-تهديد-بإجراءات-انتقامية-1109379873.html
الاتحاد الأوروبي يفضل الحوار قبل التعريفات الجمركية مع تهديد بإجراءات انتقامية
اتفق القادة الأوروبيون على إعطاء أولوية للحوار مع الشركاء الدوليين بشأن التعرفات الجمركية الجديدة، في مسعى لاحتواء التداعيات الاقتصادية وتفادي التصعيد التجاري. 18.01.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/12/1077186966_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_05b8d37121e015a696dc5b21f0a7ab2b.jpg
وأشار المسؤولون إلى أن "الاتحاد الأوروبي قد يضطر إلى اتخاذ إجراءات انتقامية اعتبارًا من الأول من فبراير، في حال فشل المساعي الدبلوماسية وعدم التوصل إلى تفاهمات تضمن حماية المصالح الأوروبية".وذكرت صحف غربية، نقلا عن مصادرها، أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة بقيمة إجمالية قدرها 93 مليار يورو في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على غرينلاند.وجاء في مقال صحيفة "الفاينانشيال تايمز": "تدرس عواصم الاتحاد الأوروبي فرض تعريفات جمركية على الولايات المتحدة، بقيمة إجمالية قدرها 93 مليار يورو أو تقييد وصول الشركات الأمريكية إلى سوق التكتل رداً على تهديدات دونالد ترامب ضد حلفاء الناتو الذين يعارضون حملته للاستيلاء على جرينلاند".وبحسب المقال، وُضعت قائمة الرسوم الجمركية في الأصل عام 2025، لكن أُجِل البت فيها حتى السادس من فبراير/شباط لتجنب حرب تجارية شاملة.وناقش سفراء الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، فرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى آلية لمكافحة الإكراه، والتي قد تُقيِّد وصول الشركات الأمريكية إلى السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، وكتبت الصحيفة أن هذه الخطوة تمثل "أخطر أزمة" في العلاقات عبر الأطلسي منذ عقود.وأوضجت المصادر إن الإجراءات المضادة مصممة لمنح القادة الأوروبيين نفوذا خلال اجتماعاتهم مع ترامب في دافوس.وكان أعلن ترامب يوم أمس السبت، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10٪ في فبراير على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع لاحقا إلى 25٪ وستظل سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند.ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارا وتكرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة. وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.روته يناقش مع ترامب هاتفيا الوضع الأمني في غرينلاند والقطب الشماليدميترييف: أوروبا ستستسلم وستحصل الولايات المتحدة على غرينلاند
الاتحاد الأوروبي يفضل الحوار قبل التعريفات الجمركية مع تهديد بإجراءات انتقامية
23:07 GMT 18.01.2026 (تم التحديث: 23:08 GMT 18.01.2026)
اتفق القادة الأوروبيون على إعطاء أولوية للحوار مع الشركاء الدوليين بشأن التعرفات الجمركية الجديدة، في مسعى لاحتواء التداعيات الاقتصادية وتفادي التصعيد التجاري.
وأشار المسؤولون إلى أن "الاتحاد الأوروبي قد يضطر إلى اتخاذ إجراءات انتقامية اعتبارًا من الأول من فبراير، في حال فشل المساعي الدبلوماسية وعدم التوصل إلى تفاهمات تضمن حماية المصالح الأوروبية".
وذكرت صحف غربية، نقلا عن مصادرها، أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس فرض رسوم جمركية
على الولايات المتحدة بقيمة إجمالية قدرها 93 مليار يورو في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على غرينلاند.
وجاء في مقال صحيفة "الفاينانشيال تايمز": "تدرس عواصم الاتحاد الأوروبي فرض تعريفات جمركية على الولايات المتحدة، بقيمة إجمالية قدرها 93 مليار يورو أو تقييد وصول الشركات الأمريكية إلى سوق التكتل رداً على تهديدات دونالد ترامب ضد حلفاء الناتو الذين يعارضون حملته للاستيلاء على جرينلاند".
وبحسب المقال، وُضعت قائمة الرسوم الجمركية في الأصل عام 2025، لكن أُجِل البت فيها حتى السادس من فبراير/شباط لتجنب حرب تجارية شاملة.
وناقش سفراء الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، فرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى آلية لمكافحة الإكراه، والتي قد تُقيِّد وصول الشركات الأمريكية إلى السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، وكتبت الصحيفة أن هذه الخطوة تمثل "أخطر أزمة" في العلاقات عبر الأطلسي منذ عقود.
وأوضجت المصادر إن الإجراءات المضادة مصممة لمنح القادة الأوروبيين نفوذا خلال اجتماعاتهم مع ترامب في دافوس.
وكان أعلن ترامب يوم أمس السبت، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10٪ في فبراير على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع لاحقا إلى 25٪ وستظل سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند.
ويذكر أن غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارا وتكرارا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة. وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.