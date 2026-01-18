روته يناقش مع ترامب هاتفيا الوضع الأمني في غرينلاند والقطب الشمالي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة وسد الفرات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
روته يناقش مع ترامب هاتفيا الوضع الأمني في غرينلاند والقطب الشمالي
روته يناقش مع ترامب هاتفيا الوضع الأمني في غرينلاند والقطب الشمالي

17:43 GMT 18.01.2026
لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته
لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
تابعنا عبر
أعلن الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، أنه ناقش مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، الوضع الأمني في غرينلاند والقطب الشمالي.
وقال روته، في منشور على "إكس"، يوم أمس الأحد: "تحدثتُ مع الرئيس الأميركي، بشأن الوضع الأمني ​​في غرينلاند والقطب الشمالي.. وسنواصل العمل على هذا الأمر، وأتطلع إلى لقائه في دافوس في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إن "الولايات المتحدة دعمت الدنمارك ودول الاتحاد الأوروبي ودولاً أخرى لسنوات طويلة، من خلال عدم فرض تعريفات جمركية أو أي أشكال تعويض أخرى، معتبراً أن الوقت قد حان لأن "تعيد الدنمارك المقابل"، على حد تعبيره، مؤكداً أن "سلام العالم على المحك".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
خبير: ترامب سيصنع التاريخ إذا انضمت غرينلاند إلى الولايات المتحدة
16:56 GMT
وأوضح ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، أن الصين وروسيا تسعيان إلى غرينلاند، مشيراً إلى أنه "لا يوجد الكثير مما يمكن للدنمارك فعله حيال ذلك"، لافتاً إلى أن حماية الجزيرة تقتصر حالياً على "مزلجتي كلاب، أضيفت إحداهما مؤخراً"، على حد قوله.
وتُعد جزيرة غرينلاند جزءًا من المملكة الدانماركية. ومع ذلك، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكثر من مرة، بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مُشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي
وقد رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند، أو الإجابة بشكل قاطع عمّا إذا كانت الجزيرة أم الحفاظ على حلف "الناتو" أكثر أهمية بالنسبة له.
