خبير: ترامب سيصنع التاريخ إذا انضمت غرينلاند إلى الولايات المتحدة

خبير: ترامب سيصنع التاريخ إذا انضمت غرينلاند إلى الولايات المتحدة

ذكر كونستانتين بلوخين، الباحث البارز في مركز الدراسات الأمنية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، والخبير السياسي المتخصص في الدراسات الأمريكية، إن الرئيس... 18.01.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف بلوخين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إذا أصبحت غرينلاند جزءًا من الولايات المتحدة حتى بدون اتفاق، فسيدخل ترامب التاريخ الأمريكي كواحد من أعظم الرؤساء، لأنه سيكون قد ضمّ منطقة شاسعة. وبغض النظر عن آراء الناس فيه، سيُخلد اسمه كسياسي عظيم في التاريخ". في عام 2019، وخلال فترة رئاسته الأولى، أعرب دونالد ترامب عن رغبته في أن تشتري الولايات المتحدة غرينلاند؛ وقد رفضت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن هذا الأمر ووصفته بأنه "سخيف".

