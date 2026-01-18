عربي
خبير: ترامب سيصنع التاريخ إذا انضمت غرينلاند إلى الولايات المتحدة
ذكر كونستانتين بلوخين، الباحث البارز في مركز الدراسات الأمنية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، والخبير السياسي المتخصص في الدراسات الأمريكية، إن الرئيس...
وأضاف بلوخين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إذا أصبحت غرينلاند جزءًا من الولايات المتحدة حتى بدون اتفاق، فسيدخل ترامب التاريخ الأمريكي كواحد من أعظم الرؤساء، لأنه سيكون قد ضمّ منطقة شاسعة. وبغض النظر عن آراء الناس فيه، سيُخلد اسمه كسياسي عظيم في التاريخ". في عام 2019، وخلال فترة رئاسته الأولى، أعرب دونالد ترامب عن رغبته في أن تشتري الولايات المتحدة غرينلاند؛ وقد رفضت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن هذا الأمر ووصفته بأنه "سخيف".
ذكر كونستانتين بلوخين، الباحث البارز في مركز الدراسات الأمنية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، والخبير السياسي المتخصص في الدراسات الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصبح أحد أعظم رؤساء الولايات المتحدة إذا ضم غرينلاند.
وأضاف بلوخين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إذا أصبحت غرينلاند جزءًا من الولايات المتحدة حتى بدون اتفاق، فسيدخل ترامب التاريخ الأمريكي كواحد من أعظم الرؤساء، لأنه سيكون قد ضمّ منطقة شاسعة. وبغض النظر عن آراء الناس فيه، سيُخلد اسمه كسياسي عظيم في التاريخ".
يرغب دونالد ترامب في الاستيلاء على غرينلاند، وقد أكد البيت الأبيض أن جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك استخدام القوة.
صرح الرئيس الأمريكي مراراً وتكراراً أن غرينلاند لها أهمية حيوية للأمن القومي الأمريكي، زاعما دون أمخا "مُحاطة بسفن روسية وصينية في كل مكان".

في عام 2019، وخلال فترة رئاسته الأولى، أعرب دونالد ترامب عن رغبته في أن تشتري الولايات المتحدة غرينلاند؛ وقد رفضت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن هذا الأمر ووصفته بأنه "سخيف".
