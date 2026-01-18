https://sarabic.ae/20260118/خبير-واشنطن-تدخل-حقبة-جديدة-من-الإمبريالية-مع-التركيز-على-غرينلاند-1109368895.html

خبير: واشنطن تدخل "حقبة جديدة من الإمبريالية" مع التركيز على غرينلاند

وأضاف ستانكيفيتش في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أنه "دخلت الولايات المتحدة عهدًا جديدًا من الإمبريالية، منهيةً بذلك العهد السابق، في الماضي، كان الغرب الموحد هو المهيمن، ممثلًا معسكرًا عبر الأطلسي يضم أوروبا الغربية والولايات المتحدة. وقد زودت أمريكا هذا التحالف بالتمويل والأسلحة ومفاهيم السياسة الخارجية والدفاع النووي، مما أدى إلى إنشاء نظام أمني أطلسي. وضع هذا المعسكر قواعد أحادية الجانب للعالم أجمع، محاولًا فرضها على بقية العالم".وأشار الخبير إلى أنه "يكمن التهديد الرئيسي للإمبريالية الأمريكية، الآن في غرينلاند وفنزويلا، وقد تكون كوبا هي الهدف التالي. لطالما دعا بعض المنظرين الأمريكيين إلى اتخاذ إجراءات سياسية عدوانية ضد كوبا، التي تقع على بعد 90 ميلًا فقط من فلوريدا. للولايات المتحدة مطامع في خليج المكسيك، الذي أعيد تسميته بخليج أمريكا في عهد ترامب. تعتمد كوبا على الإمدادات الخارجية من الطاقة والسلع الأخرى، وتستضيف قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها، يمكن تعزيزها دون موافقة مسبقة. لا تملك كوبا حلفاء مقربين لدعمها، ولا تستطيع روسيا سوى تقديم مساعدات مادية وسياسية، لا دعم عسكري.أما بالنسبة لتغيرات الوضع الجيوسياسي للولايات المتحدة، فإن توسيع قواعدها العسكرية وأراضيها لن يؤدي بالضرورة إلى زيادة دورها في النظام العالمي. في عصر الإمبريالية الجديدة، لم تعد الولايات المتحدة بحاجة إلى شبكة واسعة من القواعد العسكرية، كما كانت تفعل سابقًا عندما حاولت لعب دور المراقب العالمي والتدخل في مختلف النزاعات والمشاريع. لم يعد هذا الأمر ذا صلة، كما أشار الخبير.واختتم الخبير: قد يؤثر هذا على حدود القطب الشمالي ويُفاقم التنافس بين الولايات المتحدة وروسيا والصين. من المرجح أن تتدخل الولايات المتحدة في النزاعات الحدودية على القطب الشمالي. تُعد السيطرة على غرينلاند مهمة للولايات المتحدة، إذ تمنحها نفوذًا على الجرف القاري المجاور في القطب الشمالي، والذي يُصبح فعليًا جزءًا من أراضيها، ما يجعل الولايات المتحدة لاعبًا رئيسيًا في تقسيم القطب الشمالي.

