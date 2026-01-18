عربي
الشرع يوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع "قسد" واندماجها الكامل في الجيش السوري
خبير: واشنطن تدخل "حقبة جديدة من الإمبريالية" مع التركيز على غرينلاند
خبير: واشنطن تدخل "حقبة جديدة من الإمبريالية" مع التركيز على غرينلاند
ذكر سيرغي ستانكيفيتش، المراقب السياسي المستقل والمستشار السياسي السابق للرئيس الروسي بين عامي 1991 و1993، تعليقا على مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب... 18.01.2026
وأضاف ستانكيفيتش في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أنه "دخلت الولايات المتحدة عهدًا جديدًا من الإمبريالية، منهيةً بذلك العهد السابق، في الماضي، كان الغرب الموحد هو المهيمن، ممثلًا معسكرًا عبر الأطلسي يضم أوروبا الغربية والولايات المتحدة. وقد زودت أمريكا هذا التحالف بالتمويل والأسلحة ومفاهيم السياسة الخارجية والدفاع النووي، مما أدى إلى إنشاء نظام أمني أطلسي. وضع هذا المعسكر قواعد أحادية الجانب للعالم أجمع، محاولًا فرضها على بقية العالم".وأشار الخبير إلى أنه "يكمن التهديد الرئيسي للإمبريالية الأمريكية، الآن في غرينلاند وفنزويلا، وقد تكون كوبا هي الهدف التالي. لطالما دعا بعض المنظرين الأمريكيين إلى اتخاذ إجراءات سياسية عدوانية ضد كوبا، التي تقع على بعد 90 ميلًا فقط من فلوريدا. للولايات المتحدة مطامع في خليج المكسيك، الذي أعيد تسميته بخليج أمريكا في عهد ترامب. تعتمد كوبا على الإمدادات الخارجية من الطاقة والسلع الأخرى، وتستضيف قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها، يمكن تعزيزها دون موافقة مسبقة. لا تملك كوبا حلفاء مقربين لدعمها، ولا تستطيع روسيا سوى تقديم مساعدات مادية وسياسية، لا دعم عسكري.أما بالنسبة لتغيرات الوضع الجيوسياسي للولايات المتحدة، فإن توسيع قواعدها العسكرية وأراضيها لن يؤدي بالضرورة إلى زيادة دورها في النظام العالمي. في عصر الإمبريالية الجديدة، لم تعد الولايات المتحدة بحاجة إلى شبكة واسعة من القواعد العسكرية، كما كانت تفعل سابقًا عندما حاولت لعب دور المراقب العالمي والتدخل في مختلف النزاعات والمشاريع. لم يعد هذا الأمر ذا صلة، كما أشار الخبير.واختتم الخبير: قد يؤثر هذا على حدود القطب الشمالي ويُفاقم التنافس بين الولايات المتحدة وروسيا والصين. من المرجح أن تتدخل الولايات المتحدة في النزاعات الحدودية على القطب الشمالي. تُعد السيطرة على غرينلاند مهمة للولايات المتحدة، إذ تمنحها نفوذًا على الجرف القاري المجاور في القطب الشمالي، والذي يُصبح فعليًا جزءًا من أراضيها، ما يجعل الولايات المتحدة لاعبًا رئيسيًا في تقسيم القطب الشمالي.
ذكر سيرغي ستانكيفيتش، المراقب السياسي المستقل والمستشار السياسي السابق للرئيس الروسي بين عامي 1991 و1993، تعليقا على مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغرينلاند، أن الولايات المتحدة دخلت عهدًا جديدًا من الإمبريالية، منهيةً بذلك العهد السابق.
وأضاف ستانكيفيتش في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أنه "دخلت الولايات المتحدة عهدًا جديدًا من الإمبريالية، منهيةً بذلك العهد السابق، في الماضي، كان الغرب الموحد هو المهيمن، ممثلًا معسكرًا عبر الأطلسي يضم أوروبا الغربية والولايات المتحدة. وقد زودت أمريكا هذا التحالف بالتمويل والأسلحة ومفاهيم السياسة الخارجية والدفاع النووي، مما أدى إلى إنشاء نظام أمني أطلسي. وضع هذا المعسكر قواعد أحادية الجانب للعالم أجمع، محاولًا فرضها على بقية العالم".
أما الآن فقد تغير كل شيء، حيث عادت الولايات المتحدة إلى سياسة الأنانية القومية والإمبريالية، وأعادت إحياء مبدأ مونرو بصيغة محدثة، معلنةً نصف الكرة الغربي كمجال أمني حصري لها. وهي تعتزم التدخل بشكل انتقائي في أنحاء العالم عندما يكون ذلك في مصلحتها الاقتصادية. لن تكون الولايات المتحدة مسؤولة بعد الآن عن الأمن العالمي ولن تقدم خدمات مجانية، وفقا للخبير.
وأشار الخبير إلى أنه "يكمن التهديد الرئيسي للإمبريالية الأمريكية، الآن في غرينلاند وفنزويلا، وقد تكون كوبا هي الهدف التالي. لطالما دعا بعض المنظرين الأمريكيين إلى اتخاذ إجراءات سياسية عدوانية ضد كوبا، التي تقع على بعد 90 ميلًا فقط من فلوريدا. للولايات المتحدة مطامع في خليج المكسيك، الذي أعيد تسميته بخليج أمريكا في عهد ترامب. تعتمد كوبا على الإمدادات الخارجية من الطاقة والسلع الأخرى، وتستضيف قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها، يمكن تعزيزها دون موافقة مسبقة. لا تملك كوبا حلفاء مقربين لدعمها، ولا تستطيع روسيا سوى تقديم مساعدات مادية وسياسية، لا دعم عسكري.
أما بالنسبة لتغيرات الوضع الجيوسياسي للولايات المتحدة، فإن توسيع قواعدها العسكرية وأراضيها لن يؤدي بالضرورة إلى زيادة دورها في النظام العالمي. في عصر الإمبريالية الجديدة، لم تعد الولايات المتحدة بحاجة إلى شبكة واسعة من القواعد العسكرية، كما كانت تفعل سابقًا عندما حاولت لعب دور المراقب العالمي والتدخل في مختلف النزاعات والمشاريع. لم يعد هذا الأمر ذا صلة، كما أشار الخبير.

وتابع الخبير: على الأرجح، سيتم تقليص عدد القواعد العسكرية الأمريكية. وقد يتم تعزيز تلك القواعد في مناطق ذات أهمية قصوى. ينطبق هذا بشكل خاص على القواعد في أمريكا الجنوبية، وكوريا، والجزر اليابانية، ولا سيما أوكيناوا، لمراقبة الصين. كما سيتم تعزيز القواعد في ماليزيا، لأنها قد تشكل تهديدًا للسواحل الصينية. تستضيف ماليزيا بالفعل صواريخ أمريكية متوسطة المدى موجهة نحو الصين. سيتم تقليص الوجود الأمريكي في أوروبا، وسيتم نقل القوات الأمريكية إلى أوروبا. سيتم تخفيض مستويات الدعم، وصيانة قاعدة رامشتاين مكلفة للغاية، والحاجة إليها غير واضحة حاليًا.

واختتم الخبير: قد يؤثر هذا على حدود القطب الشمالي ويُفاقم التنافس بين الولايات المتحدة وروسيا والصين. من المرجح أن تتدخل الولايات المتحدة في النزاعات الحدودية على القطب الشمالي. تُعد السيطرة على غرينلاند مهمة للولايات المتحدة، إذ تمنحها نفوذًا على الجرف القاري المجاور في القطب الشمالي، والذي يُصبح فعليًا جزءًا من أراضيها، ما يجعل الولايات المتحدة لاعبًا رئيسيًا في تقسيم القطب الشمالي.
