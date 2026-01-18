خبير مصري: طموحات ترامب لضم "غرينلاند" ستخلد زعامته التاريخية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
خبير مصري: طموحات ترامب لضم "غرينلاند" ستخلد زعامته التاريخية
خبير مصري: طموحات ترامب لضم "غرينلاند" ستخلد زعامته التاريخية
خبير مصري: طموحات ترامب لضم "غرينلاند" ستخلد زعامته التاريخية

14:54 GMT 18.01.2026 (تم التحديث: 15:12 GMT 18.01.2026)
عبد الله حميد
قال أستاذ العلوم السياسية، د. إسماعيل التركي: إن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يرغب في تحويل القوة الاقتصادية التي تعيش فيها بلاده إلى نفوذ جغرافي دائم، مما يعني محاولة السيطرة على أجزاء جديدة خارج الجغرافية الأمريكية".
وذكر، في حديثه لإذاعة سبوتنيك، أنه "بالنظر إلى الصفات الشخصية للرئيس ترامب، وهو المغرم بمسألة الزعامة، لتخليد اسمه كأحد أعظم رؤساء البيت الأبيض، مثل جيمس بولك وويليام ماكينلي، اللذين ضما مساحات شاسعة للولايات المتحدة وتأمين المحيط الهادئ".
وأضاف: "وفقًا لذلك فإن ترامب يطمح في ضم غرينلاند، وهي الجزيرة التي باتت مهمة للأمن القومي الأمريكي، لنشر المظلة الأمنية الخاصة بالقبة السماوية".
واعتبر أن "المحيط المتجمد الشمالي سيكون الجهة الدفاعية والهجومية الجديدة للولايات المتحدة"، لكن في نفس الوقت أدى إلى الاصطدام بحلفاء أمريكا التقليديين في الناتو والدول الأوروبية".
وقال أستاذ العلوم السياسية: إن "تحليل شخصية الرئيس دونالد ترامب الذي عاد للبيت الأبيض وهو يرى أن تصويت الأمريكيين له مكّنه من تطبيق رؤيته المبنية على (إعادة أمريكا عظيمة مجددًا) مع وجود مؤيدين له في هذا المسار".
وأشار إلى أن "غرينلاند تبلغ مساحتها أكثر من مليوني كيلومتر، لذلك يبحث الرئيس ترامب عن إمبراطورية يتزعمها بمساحة كبيرة، تعبر عن عودته الاستثنائية للبيت الأبيض، ويتمنى أن يكون إمبراطورًا يرث العرش إلى ما لا نهاية".
وأوضح: "ترامب يرى العالم من خلال صفقات عقارية كبرى، وهي فكرة تسيطر على حياته بصفة عامة، وهو الذي يؤكد أنه لا ينظر لقواعد القانون الدولي ولا قرارات الشرعية الدولية ولا المنظمات الأممية، وإنما من خلال قيمه الأساسية فقط".
وتُعد جزيرة غرينلاند جزءًا من المملكة الدانماركية. ومع ذلك، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكثر من مرة، بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مُشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.
وقد رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند، أو الإجابة بشكل قاطع عما إذا كانت الجزيرة أم الحفاظ على حلف "الناتو" أكثر أهمية بالنسبة له.
