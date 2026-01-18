https://sarabic.ae/20260118/خبير-مصري-طموحات-ترامب-لضم-غرينلاند-ستخلد-زعامته-التاريخية-1109368670.html

خبير مصري: طموحات ترامب لضم "غرينلاند" ستخلد زعامته التاريخية

خبير مصري: طموحات ترامب لضم "غرينلاند" ستخلد زعامته التاريخية

سبوتنيك عربي

قال أستاذ العلوم السياسية، د. إسماعيل التركي: إن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يرغب في تحويل القوة الاقتصادية التي تعيش فيها بلاده إلى نفوذ جغرافي دائم، مما... 18.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-18T14:54+0000

2026-01-18T14:54+0000

2026-01-18T15:12+0000

حصري

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

أخبار الدنمارك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109283714_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_5bf7b2c158e2918468bc7cb712c2b4a9.jpg

وذكر، في حديثه لإذاعة سبوتنيك، أنه "بالنظر إلى الصفات الشخصية للرئيس ترامب، وهو المغرم بمسألة الزعامة، لتخليد اسمه كأحد أعظم رؤساء البيت الأبيض، مثل جيمس بولك وويليام ماكينلي، اللذين ضما مساحات شاسعة للولايات المتحدة وتأمين المحيط الهادئ".واعتبر أن "المحيط المتجمد الشمالي سيكون الجهة الدفاعية والهجومية الجديدة للولايات المتحدة"، لكن في نفس الوقت أدى إلى الاصطدام بحلفاء أمريكا التقليديين في الناتو والدول الأوروبية". وقال أستاذ العلوم السياسية: إن "تحليل شخصية الرئيس دونالد ترامب الذي عاد للبيت الأبيض وهو يرى أن تصويت الأمريكيين له مكّنه من تطبيق رؤيته المبنية على (إعادة أمريكا عظيمة مجددًا) مع وجود مؤيدين له في هذا المسار".وأوضح: "ترامب يرى العالم من خلال صفقات عقارية كبرى، وهي فكرة تسيطر على حياته بصفة عامة، وهو الذي يؤكد أنه لا ينظر لقواعد القانون الدولي ولا قرارات الشرعية الدولية ولا المنظمات الأممية، وإنما من خلال قيمه الأساسية فقط". وتُعد جزيرة غرينلاند جزءًا من المملكة الدانماركية. ومع ذلك، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكثر من مرة، بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مُشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.وقد رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند، أو الإجابة بشكل قاطع عما إذا كانت الجزيرة أم الحفاظ على حلف "الناتو" أكثر أهمية بالنسبة له.

https://sarabic.ae/20260118/بيان-لـ8-دول-أوروبية-نتضامن-مع-غرينلاند-وسننسق-ردنا-على-تهديد-ترامب-بالتعريفات-الجمركية-1109366295.html

https://sarabic.ae/20260118/خبير-تركي-ضم-غرينلاند-يصنع-رئيسا-تاريخيا-في-واشنطن-1109365229.html

https://sarabic.ae/20260118/إعلام-انسحاب-الجيش-الألماني-بعد-44-ساعة-من-غرينلاند-بأمر-مفاجئ--1109364317.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار الدنمارك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أخبار الدنمارك