خبير مصري: طموحات ترامب لضم "غرينلاند" ستخلد زعامته التاريخية
خبير مصري: طموحات ترامب لضم "غرينلاند" ستخلد زعامته التاريخية
قال أستاذ العلوم السياسية، د. إسماعيل التركي: إن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يرغب في تحويل القوة الاقتصادية التي تعيش فيها بلاده إلى نفوذ جغرافي دائم، مما... 18.01.2026
وذكر، في حديثه لإذاعة سبوتنيك، أنه "بالنظر إلى الصفات الشخصية للرئيس ترامب، وهو المغرم بمسألة الزعامة، لتخليد اسمه كأحد أعظم رؤساء البيت الأبيض، مثل جيمس بولك وويليام ماكينلي، اللذين ضما مساحات شاسعة للولايات المتحدة وتأمين المحيط الهادئ".واعتبر أن "المحيط المتجمد الشمالي سيكون الجهة الدفاعية والهجومية الجديدة للولايات المتحدة"، لكن في نفس الوقت أدى إلى الاصطدام بحلفاء أمريكا التقليديين في الناتو والدول الأوروبية". وقال أستاذ العلوم السياسية: إن "تحليل شخصية الرئيس دونالد ترامب الذي عاد للبيت الأبيض وهو يرى أن تصويت الأمريكيين له مكّنه من تطبيق رؤيته المبنية على (إعادة أمريكا عظيمة مجددًا) مع وجود مؤيدين له في هذا المسار".وأوضح: "ترامب يرى العالم من خلال صفقات عقارية كبرى، وهي فكرة تسيطر على حياته بصفة عامة، وهو الذي يؤكد أنه لا ينظر لقواعد القانون الدولي ولا قرارات الشرعية الدولية ولا المنظمات الأممية، وإنما من خلال قيمه الأساسية فقط". وتُعد جزيرة غرينلاند جزءًا من المملكة الدانماركية. ومع ذلك، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكثر من مرة، بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مُشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.وقد رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند، أو الإجابة بشكل قاطع عما إذا كانت الجزيرة أم الحفاظ على حلف "الناتو" أكثر أهمية بالنسبة له.
خبير مصري: طموحات ترامب لضم "غرينلاند" ستخلد زعامته التاريخية
14:54 GMT 18.01.2026
عبد الله حميد
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
حصري
قال أستاذ العلوم السياسية، د. إسماعيل التركي: إن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يرغب في تحويل القوة الاقتصادية التي تعيش فيها بلاده إلى نفوذ جغرافي دائم، مما يعني محاولة السيطرة على أجزاء جديدة خارج الجغرافية الأمريكية".
وذكر، في حديثه لإذاعة سبوتنيك، أنه "بالنظر إلى الصفات الشخصية للرئيس ترامب
، وهو المغرم بمسألة الزعامة، لتخليد اسمه كأحد أعظم رؤساء البيت الأبيض، مثل جيمس بولك وويليام ماكينلي، اللذين ضما مساحات شاسعة للولايات المتحدة وتأمين المحيط الهادئ".
وأضاف: "وفقًا لذلك فإن ترامب يطمح في ضم غرينلاند، وهي الجزيرة التي باتت مهمة للأمن القومي الأمريكي، لنشر المظلة الأمنية الخاصة بالقبة السماوية".
واعتبر أن "المحيط المتجمد الشمالي سيكون الجهة الدفاعية والهجومية الجديدة للولايات المتحدة
"، لكن في نفس الوقت أدى إلى الاصطدام بحلفاء أمريكا التقليديين في الناتو والدول الأوروبية".
وقال أستاذ العلوم السياسية: إن "تحليل شخصية الرئيس دونالد ترامب الذي عاد للبيت الأبيض وهو يرى أن تصويت الأمريكيين له مكّنه من تطبيق رؤيته المبنية على (إعادة أمريكا عظيمة مجددًا) مع وجود مؤيدين له في هذا المسار".
وأشار إلى أن "غرينلاند تبلغ مساحتها أكثر من مليوني كيلومتر، لذلك يبحث الرئيس ترامب عن إمبراطورية يتزعمها بمساحة كبيرة، تعبر عن عودته الاستثنائية للبيت الأبيض، ويتمنى أن يكون إمبراطورًا يرث العرش إلى ما لا نهاية".
وأوضح: "ترامب يرى العالم من خلال صفقات عقارية كبرى، وهي فكرة تسيطر على حياته بصفة عامة، وهو الذي يؤكد أنه لا ينظر لقواعد القانون الدولي ولا قرارات الشرعية الدولية ولا المنظمات الأممية، وإنما من خلال قيمه الأساسية فقط".
وتُعد جزيرة غرينلاند جزءًا من المملكة الدانماركية. ومع ذلك، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكثر من مرة، بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مُشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي
.
وقد رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند، أو الإجابة بشكل قاطع عما إذا كانت الجزيرة أم الحفاظ على حلف "الناتو" أكثر أهمية بالنسبة له.