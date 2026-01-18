عربي
إعلام: انسحاب الجيش الألماني بعد 44 ساعة من غرينلاند بأمر مفاجئ
إعلام: انسحاب الجيش الألماني بعد 44 ساعة من غرينلاند بأمر مفاجئ

13:25 GMT 18.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbisجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
تابعنا عبر
أفادت تقارير ألمانية، نقلاً عن مصادر، أن جنود الجيش الألماني تلقوا أمراً مفاجئاً من برلين صباح اليوم الأحد بمغادرة غرينلاند
وقالت التقارير: "مهمة عاجلة: فريق استطلاع تابع للجيش الألماني يغادر غرينلاند سراً، رصد 15 جندياً وضابطاً، بقيادة الأدميرال ستيفان باولي، في مطار نوك. طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة آيسلنداير".

وأشارت إلى أنه تم الإعلان في اليوم السابق عن بقاء القوات لفترة أطول من المخطط لها، والآن يغاد الجيش الألماني بسرعة دون أي إعلان أو إشعار أو أي شيء آخر.

وأوضحت صحيفة "بيلد"، نقلاً عن مصادر، أن "أمر المغادرة لم يصدر من برلين إلا في وقت مبكر من صباح اليوم. ولم يُقدّم أي تفسير للجنود الموجودين في الموقع". وقد اضطرت السلطات إلى إلغاء جميع الفعاليات المخطط لها على وجه السرعة.

توجهت مجموعة من 13 جندياً من الجيش الألماني (البوندسفير) جواً إلى غرينلاند يوم الخميس للمشاركة في مهمة استطلاع. كما أرسلت عدة دول أوروبية أخرى قواتها إلى الجزيرة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
مناورة ترامب في غرينلاند.. كيف يمكن أن يخلد اسمه في التاريخ إلى جانب بوك وماكينلي؟
11:40 GMT
وكانت قد أعلنت أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، إرسال 13 عسكريًا إلى منطقة نوك في غرينلاند، في "مهمة استطلاع عسكرية"، بالتعاون مع دول أوروبية.

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستسيطر على جزيرة غرينلاند، مشددا على أن غير ذلك لن يكون مقبولا أبدا، فيما عارضت أوروبا هذه التصريحات الأمريكية، واتخذت خطوات لمنع الرئيس الأمريكي من تنفيذ وعوده.

أثارت تصريحات ترامب جدلا دوليا واسعا، حيث قال إن "الولايات المتحدة الأمريكية ستسيطر على جزيرة غرينلاند بطريقة ما أو بأخرى، وغرينلاند مهمة للأمن القومي الأمريكي بحسب تصريحات ترامب".
وعارضت دول أوروبا هذه التصريحات، وناقشت هذه الدول الرد المحتمل في حال تحققت تهديدات الولايات المتحدة،وحذرت سلطات الدنمارك وغرينلاند أمريكا من محاولة الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سيادتها الإقليمية، وبدأت بإرسال قوات مشتركة إلى الجزيرة.
سياسية ألمانية تدعو إلى سحب القوات الأمريكية من بلادها
خبير أمريكي: طموح واشنطن لضم غرينلاند امتداد لسياسة التوسع التاريخية
