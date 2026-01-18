https://sarabic.ae/20260118/إعلام-انسحاب-الجيش-الألماني-بعد-44-ساعة-من-غرينلاند-بأمر-مفاجئ--1109364317.html

إعلام: انسحاب الجيش الألماني بعد 44 ساعة من غرينلاند بأمر مفاجئ

أفادت تقارير ألمانية، نقلاً عن مصادر، أن جنود الجيش الألماني تلقوا أمراً مفاجئاً من برلين صباح اليوم الأحد بمغادرة غرينلاند 18.01.2026, سبوتنيك عربي

غرينلاند

وقالت التقارير: "مهمة عاجلة: فريق استطلاع تابع للجيش الألماني يغادر غرينلاند سراً، رصد 15 جندياً وضابطاً، بقيادة الأدميرال ستيفان باولي، في مطار نوك. طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة آيسلنداير".وأوضحت صحيفة "بيلد"، نقلاً عن مصادر، أن "أمر المغادرة لم يصدر من برلين إلا في وقت مبكر من صباح اليوم. ولم يُقدّم أي تفسير للجنود الموجودين في الموقع". وقد اضطرت السلطات إلى إلغاء جميع الفعاليات المخطط لها على وجه السرعة.وكانت قد أعلنت أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، إرسال 13 عسكريًا إلى منطقة نوك في غرينلاند، في "مهمة استطلاع عسكرية"، بالتعاون مع دول أوروبية. أثارت تصريحات ترامب جدلا دوليا واسعا، حيث قال إن "الولايات المتحدة الأمريكية ستسيطر على جزيرة غرينلاند بطريقة ما أو بأخرى، وغرينلاند مهمة للأمن القومي الأمريكي بحسب تصريحات ترامب".وعارضت دول أوروبا هذه التصريحات، وناقشت هذه الدول الرد المحتمل في حال تحققت تهديدات الولايات المتحدة،وحذرت سلطات الدنمارك وغرينلاند أمريكا من محاولة الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سيادتها الإقليمية، وبدأت بإرسال قوات مشتركة إلى الجزيرة.سياسية ألمانية تدعو إلى سحب القوات الأمريكية من بلادهاخبير أمريكي: طموح واشنطن لضم غرينلاند امتداد لسياسة التوسع التاريخية

