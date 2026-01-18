https://sarabic.ae/20260118/سياسية-ألمانية-تدعو-إلى-سحب-القوات-الأمريكية-من-بلادها-1109355756.html
سياسية ألمانية تدعو إلى سحب القوات الأمريكية من بلادها
دعت سيفيم داغديلين، عضو حزب الاتحاد من أجل العقل والعدالة الألماني (SWU) الذي تتزعمه سارة فاغنكنيشت، لسحب القوات الأمريكية والأسلحة النووية من ألمانيا، ووقف...
كتبت داغديلين على منصة "إكس": "يجب سحب الجنود الأمريكيين من ألمانيا نهائياً. وفي الوقت نفسه، يجب سحب القنابل النووية الأمريكية من بوشيل. ويجب على وجه الخصوص إيقاف النشر المخطط له للصواريخ الأمريكية متوسطة المدى، والذي يزيد من تحويل ألمانيا إلى هدف".وفقًا لمشروع "ويكيليكس" الاستقصائي، في عام 2010، تم نشر الأسلحة النووية الأمريكية في قاعدة بوشيل الجوية في راينلاند بالاتينات.وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10%، ابتداء من فبراير/شباط، على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع لاحقًا إلى 25% وستظل سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند.غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية، ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا وتكرارًا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة . وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرةً إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.ترامب: فرض 10% رسوم على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا بسبب غرينلاندترامب: الولايات المتحدة تحاول شراء غرينلاند منذ أكثر من 150 عاما
دعت سيفيم داغديلين، عضو حزب الاتحاد من أجل العقل والعدالة الألماني (SWU) الذي تتزعمه سارة فاغنكنيشت، لسحب القوات الأمريكية والأسلحة النووية من ألمانيا، ووقف نشر الصواريخ الأمريكية المخطط لها في ألمانيا، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.
كتبت داغديلين على منصة "إكس": "يجب سحب الجنود الأمريكيين من ألمانيا نهائياً. وفي الوقت نفسه، يجب سحب القنابل النووية الأمريكية من بوشيل. ويجب على وجه الخصوص إيقاف النشر المخطط له للصواريخ الأمريكية متوسطة المدى، والذي يزيد من تحويل ألمانيا إلى هدف".
وفقًا لمشروع "ويكيليكس" الاستقصائي، في عام 2010، تم نشر الأسلحة النووية الأمريكية في قاعدة بوشيل الجوية في راينلاند بالاتينات.
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10%، ابتداء من فبراير/شباط، على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع لاحقًا إلى 25% وستظل سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لغرينلاند.
غرينلاند جزء من المملكة الدنماركية، ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا وتكرارًا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة . وقد حذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرةً إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.