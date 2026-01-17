https://sarabic.ae/20260117/الاتحاد-الأوروبي-يعقد-اجتماعا-طارئا-بعد-تهديد-ترامب-بزيادة-الرسوم-الجمركية-بسبب-غرينلاند-1109352402.html
الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا بعد تهديد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية بسبب غرينلاند
الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا بعد تهديد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية بسبب غرينلاند
سبوتنيك عربي
يعقد سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، اجتماعًا طارئًا اليوم الأحد، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم... 17.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-17T23:49+0000
2026-01-17T23:49+0000
2026-01-17T23:50+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
أخبار الدنمارك
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14e32dad69d4724e5ea67f300046ebe1.jpg
وأفادت قبرص، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بأنها دعت إلى عقد الاجتماع في وقت متأخر من مساء السبت، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".وأوضح دبلوماسيون أوروبيون، أن "الاجتماع من المقرر أن يبدأ عند الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي (الرابعة بتوقيت غرينتش)"، في خطوة تم ربطها بالسماح للولايات المتحدة بشراء جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك.وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عزمه فرض سلسلة من الرسوم الجمركية التصاعدية على عدد من الدول الأوروبية، في إطار ضغوط تمارسها إدارته لتحقيق هدفها المتعلق بجرينلاند.وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن "رسوماً بنسبة 10% ستُفرض اعتبارًا من الأول من فبراير/ شباط المقبل على كل من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا".وأضاف أن "هذه الرسوم سترتفع إلى 25% اعتبارًا من الأول من يونيو/ حزيران المقبل، وستبقى سارية إلى حين التوصل إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بشراء جزيرة غرينلاند".
https://sarabic.ae/20260117/ماكرون-تهديدات-ترامب-بفرض-رسوم-جمركية-على-خلفية-التوتر-حول-غرينلاند-غير-مقبولة-1109348605.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الدنمارك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa193e52f5df3cbe5fcf3f235f732f30.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار الدنمارك, العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار الدنمارك, العالم
الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا بعد تهديد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية بسبب غرينلاند
23:49 GMT 17.01.2026 (تم التحديث: 23:50 GMT 17.01.2026)
يعقد سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، اجتماعًا طارئًا اليوم الأحد، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية على حلفاء واشنطن الأوروبيين.
وأفادت قبرص، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بأنها دعت إلى عقد الاجتماع في وقت متأخر من مساء السبت، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وأوضح دبلوماسيون أوروبيون، أن "الاجتماع من المقرر أن يبدأ عند الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي (الرابعة بتوقيت غرينتش)"، في خطوة تم ربطها بالسماح للولايات المتحدة بشراء جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك.
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عزمه فرض سلسلة من الرسوم الجمركية التصاعدية
على عدد من الدول الأوروبية، في إطار ضغوط تمارسها إدارته لتحقيق هدفها المتعلق بجرينلاند.
وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن "رسوماً بنسبة 10% ستُفرض اعتبارًا من الأول من فبراير/ شباط المقبل على كل من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا".
وأضاف أن "هذه الرسوم سترتفع إلى 25% اعتبارًا من الأول من يونيو/ حزيران المقبل، وستبقى سارية إلى حين التوصل إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بشراء جزيرة غرينلاند".