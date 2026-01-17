عربي
مدار الليل والنهار
الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا بعد تهديد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية بسبب غرينلاند
وأفادت قبرص، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بأنها دعت إلى عقد الاجتماع في وقت متأخر من مساء السبت، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".وأوضح دبلوماسيون أوروبيون، أن "الاجتماع من المقرر أن يبدأ عند الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي (الرابعة بتوقيت غرينتش)"، في خطوة تم ربطها بالسماح للولايات المتحدة بشراء جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك.وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عزمه فرض سلسلة من الرسوم الجمركية التصاعدية على عدد من الدول الأوروبية، في إطار ضغوط تمارسها إدارته لتحقيق هدفها المتعلق بجرينلاند.وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن "رسوماً بنسبة 10% ستُفرض اعتبارًا من الأول من فبراير/ شباط المقبل على كل من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا".وأضاف أن "هذه الرسوم سترتفع إلى 25% اعتبارًا من الأول من يونيو/ حزيران المقبل، وستبقى سارية إلى حين التوصل إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بشراء جزيرة غرينلاند".
يعقد سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، اجتماعًا طارئًا اليوم الأحد، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية على حلفاء واشنطن الأوروبيين.
وأفادت قبرص، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بأنها دعت إلى عقد الاجتماع في وقت متأخر من مساء السبت، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وأوضح دبلوماسيون أوروبيون، أن "الاجتماع من المقرر أن يبدأ عند الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي (الرابعة بتوقيت غرينتش)"، في خطوة تم ربطها بالسماح للولايات المتحدة بشراء جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك.
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عزمه فرض سلسلة من الرسوم الجمركية التصاعدية على عدد من الدول الأوروبية، في إطار ضغوط تمارسها إدارته لتحقيق هدفها المتعلق بجرينلاند.
وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن "رسوماً بنسبة 10% ستُفرض اعتبارًا من الأول من فبراير/ شباط المقبل على كل من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا".
وأضاف أن "هذه الرسوم سترتفع إلى 25% اعتبارًا من الأول من يونيو/ حزيران المقبل، وستبقى سارية إلى حين التوصل إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بشراء جزيرة غرينلاند".
