ماكرون: تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على خلفية التوتر حول غرينلاند غير مقبولة
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رفضه قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على الدنمارك ودول أوروبية داعمة لسيادتها على جزيرة غرينلاند.
وكتب ماكرون في منشور على موقع "إكس": "التهديدات بفرض تعريفات جمركية غير مقبولة ولا مكان لها. سيرد الأوروبيون بشكل موحد ومنسق إذا ما تم تأكيدها. سنضمن احترام السيادة الأوروبية، وبهذا المبدأ سأتحدث مع شركائنا الأوروبيين".وأوضح ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، أن الصين وروسيا تسعيان إلى غرينلاند، مشيراً إلى أنه "لا يوجد الكثير مما يمكن للدنمارك فعله حيال ذلك"، لافتاً إلى أن حماية الجزيرة تقتصر حالياً على "مزلجتي كلاب، أضيفت إحداهما مؤخراً"، على حد قوله.وأضاف أن الولايات المتحدة وحدها، "تحت قيادة الرئيس دونالد ج. ترامب"، قادرة على التعامل مع هذا الملف بنجاح، مؤكداً أن أحداً لن يمس "هذه القطعة المقدسة من الأرض"، نظراً لارتباطها بالأمن القومي الأميركي والأمن العالمي.وبناءً على ذلك، أعلن ترامب أنه اعتباراً من 1 فبراير 2026 ستفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 10% على جميع البضائع المرسلة إلى الولايات المتحدة من الدول المذكورة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 25% اعتباراً من 1 يونيو 2026.وأكد أن هذه التعريفات ستبقى سارية إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن "الشراء الكامل والتام لغرينلاند".
