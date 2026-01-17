https://sarabic.ae/20260117/ترامب-الولايات-المتحدة-تحاول-شراء-غرينلاند-منذ-أكثر-من-150-عاما-1109346508.html
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تسعى للتفاوض مع الدنمارك بشأن ضم غرينلاند منذ أكثر من 150 عامًا. 17.01.2026, سبوتنيك عربي
وكتب الرئيس الأمريكي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أنه "تسعى الولايات المتحدة لإتمام هذه الصفقة (ضم غرينلاند) منذ أكثر من 150 عاما".أكد ترامب قائلاً: "لن يجرؤ أحد على التعدي على هذه الأرض المقدسة، لا سيما وأن الأمن القومي للولايات المتحدة والعالم أجمع على المحك".ويوم الأربعاء، أعلنت القوات المسلحة الدنماركية أنها ستعزز وجودها العسكري في غرينلاند بالتعاون الوثيق مع حلفاء الناتو، وستكثف أنشطة التدريب في الجزيرة. وكانت السويد والنرويج وفنلندا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وسلوفينيا قد أعلنت بالفعل أنها سترسل قوات إلى الإقليم الدنماركي ذي الحكم الذاتي في إطار عملية "الصمود القطبي". وقد حذرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرةً إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
ترامب: الولايات المتحدة تحاول شراء غرينلاند منذ أكثر من 150 عاما
وكتب الرئيس الأمريكي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أنه "تسعى الولايات المتحدة لإتمام هذه الصفقة (ضم غرينلاند) منذ أكثر من 150 عاما".
كما تحدث ترامب مؤيداً اتخاذ إجراءات صارمة لإنهاء التوترات الحالية حول الجزيرة.
أكد ترامب قائلاً: "لن يجرؤ أحد على التعدي على هذه الأرض المقدسة، لا سيما وأن الأمن القومي للولايات المتحدة والعالم أجمع على المحك".
ويوم الأربعاء، أعلنت القوات المسلحة الدنماركية أنها ستعزز وجودها العسكري في غرينلاند بالتعاون الوثيق مع حلفاء الناتو، وستكثف أنشطة التدريب في الجزيرة. وكانت السويد والنرويج وفنلندا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وسلوفينيا قد أعلنت بالفعل أنها سترسل قوات إلى الإقليم الدنماركي ذي الحكم الذاتي في إطار عملية "الصمود القطبي".
غرينلاند جزء من مملكة الدنمارك، ومع ذلك، صرح ترامب مرارًا وتكرارًا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة.
وقد حذرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرةً إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.