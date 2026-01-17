عربي
ترامب: الولايات المتحدة تحاول شراء غرينلاند منذ أكثر من 150 عاما
ترامب: الولايات المتحدة تحاول شراء غرينلاند منذ أكثر من 150 عاما

18:06 GMT 17.01.2026
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
© AP Photo
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تسعى للتفاوض مع الدنمارك بشأن ضم غرينلاند منذ أكثر من 150 عامًا.
وكتب الرئيس الأمريكي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أنه "تسعى الولايات المتحدة لإتمام هذه الصفقة (ضم غرينلاند) منذ أكثر من 150 عاما".
كما تحدث ترامب مؤيداً اتخاذ إجراءات صارمة لإنهاء التوترات الحالية حول الجزيرة.
أكد ترامب قائلاً: "لن يجرؤ أحد على التعدي على هذه الأرض المقدسة، لا سيما وأن الأمن القومي للولايات المتحدة والعالم أجمع على المحك".
غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
ترامب: فرض 10% رسوم على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا بسبب غرينلاند
17:16 GMT
ويوم الأربعاء، أعلنت القوات المسلحة الدنماركية أنها ستعزز وجودها العسكري في غرينلاند بالتعاون الوثيق مع حلفاء الناتو، وستكثف أنشطة التدريب في الجزيرة. وكانت السويد والنرويج وفنلندا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وسلوفينيا قد أعلنت بالفعل أنها سترسل قوات إلى الإقليم الدنماركي ذي الحكم الذاتي في إطار عملية "الصمود القطبي".

غرينلاند جزء من مملكة الدنمارك، ومع ذلك، صرح ترامب مرارًا وتكرارًا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة.

وقد حذرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرةً إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
