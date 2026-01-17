https://sarabic.ae/20260117/ترامب-فرض--10-رسوم-على-الدنمارك-والنرويج-والسويد-وفرنسا-وألمانيا-وبريطانيا-وهولندا-بسبب-غرينلاند-1109344803.html

ترامب: فرض 10% رسوم على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا بسبب غرينلاند

ترامب: فرض 10% رسوم على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا بسبب غرينلاند

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إن "الولايات المتحدة دعمت الدنمارك ودول الاتحاد الأوروبي ودولاً أخرى لسنوات طويلة، من خلال عدم فرض تعريفات جمركية أو أي أشكال... 17.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-17T17:16+0000

2026-01-17T17:16+0000

2026-01-17T17:51+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار فرنسا

أخبار ألمانيا

بريطانيا

أخبار الدنمارك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109283714_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_5bf7b2c158e2918468bc7cb712c2b4a9.jpg

وأوضح ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، أن الصين وروسيا تسعيان إلى غرينلاند، مشيراً إلى أنه "لا يوجد الكثير مما يمكن للدنمارك فعله حيال ذلك"، لافتاً إلى أن حماية الجزيرة تقتصر حالياً على "مزلجتي كلاب، أضيفت إحداهما مؤخراً"، على حد قوله. وأشار ترامب إلى أن عدداً من الدول، من بينها الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، قامت برحلات إلى غرينلاند "لأغراض غير معروفة"، معتبراً أن ذلك يشكل وضعاً خطيراً على السلامة والأمن وبقاء الكوكب، وأن مستوى المخاطر الذي تفرضه هذه الدول "غير مقبول أو قابل للاستدامة". وأكد أن هذه التعريفات ستبقى سارية إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن "الشراء الكامل والتام لغرينلاند". وأضاف أن الولايات المتحدة تحاول إتمام هذه الصفقة منذ أكثر من 150 عاماً، وأن عدداً من الرؤساء حاولوا ذلك "لأسباب وجيهة"، إلا أن الدنمارك كانت ترفض دائماً.وأكد ترامب أن هذا النظام، رغم تعقيده، يمكن أن يعمل بأقصى كفاءة إذا تم تضمين هذه الأرض فيه، نظراً للزوايا والحدود والقياسات. وختم بالقول: إن "الولايات المتحدة منفتحة فوراً على التفاوض مع الدنمارك أو أي من الدول المعنية، رغم ما قدمته لها من "حماية قصوى" على مدى عقود، قائلاً: "شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر". وتُعد جزيرة غرينلاند جزءًا من المملكة الدانماركية. ومع ذلك، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكثر من مرة، بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مُشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القوميوقد رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند، أو الإجابة بشكل قاطع عمّا إذا كانت الجزيرة أم الحفاظ على حلف "الناتو" أكثر أهمية بالنسبة له.

https://sarabic.ae/20260117/مظاهرات-في-الدنمارك-وغرينلاند-رفضا-لخطط-ترامب-لضم-الجزيرةفيديو-1109336564.html

https://sarabic.ae/20260117/وزير-الدفاع-البلجيكي-يفضح-عجز-الاتحاد-الأوروبي-أمام-أمريكا-إن-قررت-احتلال-غرينلاند-1109333884.html

https://sarabic.ae/20260116/وزير-الدفاع-الإيطالي-يصف-إرسال-قوات-أوروبية-إلى-غرينلاند-بـالمزحة-1109321376.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار فرنسا

أخبار ألمانيا

بريطانيا

أخبار الدنمارك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, بريطانيا, أخبار الدنمارك