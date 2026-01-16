وزير الدفاع الإيطالي يصف إرسال قوات أوروبية إلى غرينلاند بـ"المزحة"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الدفاع الإيطالي يصف إرسال قوات أوروبية إلى غرينلاند بـ"المزحة"

20:38 GMT 16.01.2026
© AP Photo / NORDFOTOذوبان الجليد في غرينلاند
ذوبان الجليد في غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / NORDFOTO
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، اليوم الجمعة، عن معارضته فكرة إرسال قوة صغيرة إلى غرينلاند، مشبها وجود قوات من دول مختلفة هناك بالمزحة.
وقال كروزيتو خلال عرض تقرير حول السياسة الإيطالية في المنطقة القطبية الشمالية (آركتيك): "لطالما أبدت وزارة الدفاع بفروعها البحرية والجوية والبرية اهتمامًا بمنطقة القطب الشمالي "آركتيك". لم تكن التدريبات التي جرت مؤخرًا هي الأولى، ولم يقتصر الأمر على إرسال 15 جنديًا فقط إلى غرينلاند. أتساءل، ما الغرض من ذلك؟ هل هي رحلة؟ 15 إيطاليًا، 15 فرنسيًا، 15 ألمانيًا: بالنسبة لي، هذا يبدو كبداية مزحة".
وأضاف الوزير الإيطالي قائلًا: "أدعو إلى التكامل وليس للانقسام، وبدون تفريق العالم إلى أجزاء. أعتقد أن من مصلحتنا الحفاظ على وحدة العالم الغربي، مع التفكير دائمًا من منظور حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة".
وكانت كل من السويد وهولندا والنرويج وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وفنلندا قد أعلنت بالفعل عن خطط لإرسال قوات إلى غرينلاند. وفي يوم الأربعاء الماضي أعلنت القوات المسلحة الدنماركية أنها ستعزز وجودها العسكري في غرينلاند بالتعاون الوثيق مع حلفاء الناتو، وستكثف أنشطة التدريب في الجزيرة.
منازل مغطاة بالثلوج في غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
ترامب: قد أفرض تعريفات جمركية على الدول التي لا توافق على خطتي بشأن غرينلاند
16:35 GMT
وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، في وقت سابق، أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني غير مستعدة للاستجابة لدعوة الدنمارك بزيادة الوجود الأوروبي في غرينلاند.
وحذرت السلطات الدنماركية وسلطات غرينلاند واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
وتُعد جزيرة غرينلاند جزءًا من المملكة الدانماركية. ومع ذلك، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكثر من مرة، بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مُشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.
وقد رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند، أو الإجابة بشكل قاطع عمّا إذا كانت الجزيرة أم الحفاظ على حلف "الناتو" أكثر أهمية بالنسبة له.
