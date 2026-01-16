https://sarabic.ae/20260116/وزير-الدفاع-الإيطالي-يصف-إرسال-قوات-أوروبية-إلى-غرينلاند-بـالمزحة-1109321376.html

وزير الدفاع الإيطالي يصف إرسال قوات أوروبية إلى غرينلاند بـ"المزحة"

أعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، اليوم الجمعة، عن معارضته فكرة إرسال قوة صغيرة إلى غرينلاند، مشبها وجود قوات من دول مختلفة هناك بالمزحة. 16.01.2026, سبوتنيك عربي

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

وقال كروزيتو خلال عرض تقرير حول السياسة الإيطالية في المنطقة القطبية الشمالية (آركتيك): "لطالما أبدت وزارة الدفاع بفروعها البحرية والجوية والبرية اهتمامًا بمنطقة القطب الشمالي "آركتيك". لم تكن التدريبات التي جرت مؤخرًا هي الأولى، ولم يقتصر الأمر على إرسال 15 جنديًا فقط إلى غرينلاند. أتساءل، ما الغرض من ذلك؟ هل هي رحلة؟ 15 إيطاليًا، 15 فرنسيًا، 15 ألمانيًا: بالنسبة لي، هذا يبدو كبداية مزحة".وكانت كل من السويد وهولندا والنرويج وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وفنلندا قد أعلنت بالفعل عن خطط لإرسال قوات إلى غرينلاند. وفي يوم الأربعاء الماضي أعلنت القوات المسلحة الدنماركية أنها ستعزز وجودها العسكري في غرينلاند بالتعاون الوثيق مع حلفاء الناتو، وستكثف أنشطة التدريب في الجزيرة. وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، في وقت سابق، أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني غير مستعدة للاستجابة لدعوة الدنمارك بزيادة الوجود الأوروبي في غرينلاند.وتُعد جزيرة غرينلاند جزءًا من المملكة الدانماركية. ومع ذلك، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكثر من مرة، بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مُشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.وقد رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند، أو الإجابة بشكل قاطع عمّا إذا كانت الجزيرة أم الحفاظ على حلف "الناتو" أكثر أهمية بالنسبة له.

